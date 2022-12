Linden vom Natur- und Vogelschutzverein Bucheggberg

Bucheggberg Natur- und Vogelschutzverein: Jubiläumslinden für die Bucheggberger Gemeinden Der Bucheggberger Umweltverein hat zwei Jubiläen verknüpft und im Rahmen einer Aktion Bäume gepflanzt und weitere Naturelemente geschaffen. Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Einwohnerinnen und Einwohner von Lüterswil-Gächliwil haben mit Vertreterinnen und Vertretern des Natur- und Vogelschutzvereins Bucheggberg eine Linde gepflanzt. zvg

Der Schweizer Vogelschutz hatte Anfang Jahr zu seinem 100-jährigen Jubiläum ein grosses Naturaufwertungsprojekt lanciert. Schweizweit sollten von den Sektionen unter dem Titel «100 Naturjuwelen» Ideen zu Gunsten der Natur generiert und realisiert werden.

Der Natur- und Vogelschutzverein Bucheggberg hat sein eigenes 75-Jahr-Jubiläum mit dieser Aktion verbunden und den Gemeinden des Bezirks einen Lindenbaum samt Hinweistafel angeboten. Mit diesem Geschenk sollte die Verbundenheit des Vereins mit der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht werden. Im April wurde bereits in Messen und in Unterramsern je eine Sommerlinde gepflanzt. Im Spätherbst konnten weitere Bäume feierlich an Gemeinden übergeben werden.

Ein Lindenbaum für Lüterswil-Gächliwil

Der Standort des Baumes in Lüterswil liegt wenige Meter östlich des Gemeindehauses, beim Fussballplatz. Es ist geplant, den in diesem Gebiet noch eingedolten Mühlibach in der Nähe der nahe liegenden Strasse vorbeizuführen und zu renaturieren.

Eine kleine Brücke soll beim Baum vorbei zum Weg nach oben führen. Die Uferböschung des Baches wird dann mit Stauden und Sträuchern bepflanzt, sodass an diesem Ort, zusammen mit der Linde, ein wertvoller Trittstein für Tiere entstehen kann. Mit einer schönen Holzbank in der Nähe werden Passanten zum beschaulichen Verweilen eingeladen.

Neben der schon erfolgten Revitalisierung des Mühlibachs im westlichen Teil des Dorfes und der neuen naturnahen Gestaltung bei der Mehrzweckhalle werde damit in der Gemeinde weiter Gutes für die Natur getan, schreibt der Natur- und Vogelschutzverein Bucheggberg in seiner Mitteilung.

Der Lindenbaum für die Gemeinde Buchegg steht in Gossliwil

Auch Buchegg hat einen Standort bei einem Fussballplatz gewählt, nämlich in Gossliwil, unmittelbar bei den neu erstellten Holzbänken für Besucher und Passanten. Dem Aufruf an der Feier, die Gemeinde möge doch dafür sorgen, rund um die gepflanzte Linde weitere Naturelemente zu platzieren, wurde sofort Folge geleistet.

Vertreterinnen und Vertreter von Buchegg freuen sich mit Vertreterinnen und Vertretern des Natur- und Vogelschutzvereins Bucheggberg über die gepflanzte Linde in Gossliwil. zvg

Am Boden liegendes Astmaterial von benachbarten Obstbäumen wurde zu einem wertvollen Asthaufen zusammengetragen. Noch vor Ort beschlossen zwei initiative Frauen, zusammen mit möglichst vielen Helferinnen und Helfern eine sogenannte Reptilienburg zu bauen. Gesagt, getan. Jede gemeldete Person brachte einen grossen Stein mit zur «Baustelle», womit ein weiteres wertvolles Naturelement entstanden ist. Im Anschluss wurden noch weitere Ideen entwickelt, wie das Gelände weiter aufgewertet werden kann; etwa mit Heckenelementen, Wildblumen oder Nisthilfen für Bienen.

Die Linde für Lüsslingen-Nennigkofen steht beim Friedhof

Lüsslingen-Nennigkofen habe sich schon in naher Vergangenheit mit einer von der Umweltkommission erarbeiteten Broschüre hervorgetan, so der Verein in seiner Mitteilung. Den Einwohnern werden darin Vorschläge gemacht, wie im eigenen Garten oder im öffentlichen Raum mehr Biodiversität geschaffen werden kann.

Vertreterinnen und Vertreter von Lüsslingen-Nennigkofen freuen sich mit Vertreterinnen und Vertretern des Natur- und Vogelschutzvereins Bucheggberg über die gepflanzte Linde. zvg

Die beispielhafte Initiative und Arbeit der Kommission zeige sich auch im Friedhof Lüsslingen – am Standort des nun neu gesetzten Lindenbaumes. Neben einer jüngst gepflanzten Wildhecke mit vielen verschiedenen Arten von Sträuchern rund um einen grossen Teil des Areals und einer Wildblumenwiese sind weitere Naturelemente geplant. So auch eine grosse Trockenmauer für Reptilien sowie eine Ruderalfläche mit Wildblumen.

Vielleicht sei es möglich, noch weitere Trittsteine für Tiere zu schaffen –wie beispielsweise Stein- oder Asthaufen für Kleinsäuger oder Nisthilfen für Wildbienen. Es zeige sich hier beispielhaft, wie ein solcher Ort, der offenbar auch in Zukunft mehr und mehr Platz bieten wird, in guter Zusammenarbeit aller Interessengruppen (Kirche, Gemeinde, Naturschutz) für die Natur genutzt werden kann. (mgt)

Standorte der Lindenbäume Badanstalt, Messen

Hubel, Unterramsern

Fusballplatz, Lüterswil

Fussballplatz, Gossliwil

Friedhof, Lüsslingen

