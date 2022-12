Schulverband Bucheggberg wählt Lisa Spielmann

Bucheggberg Hat ihre Wurzeln im Brunnenthal: Luisa Spielmann leitet neu die schulergänzende Kinderbetreuung Der Vorstand des Schulverbandes Bucheggberg hat eine neue Betriebsleiterin für die schulergänzende Kinderbetreuung gefunden. Jetzt kommentieren 22.12.2022, 10.12 Uhr

Luisa Spielmann ist die neue Betriebsleiterin Kinderbetreuung im Schulverband Bucheggberg. zvg

Die bisherige Betriebsleiterin schulergänzende Kinderbetreuung, Stephanie Hulliger, wechselt von ihrer heutigen Leitungsfunktion zurück in die Kinderbetreuung. Neu wird Luisa Spielmann aus Kirchberg die Stelle der Betriebsleiterin schulergänzende Kinderbetreuung an den drei Standorten Messen, Lüterkofen und Schnottwil übernehmen, wie der Vorstand des Schulverbandes Bucheggberg mitteilt.

Luisa Spielmann tritt das 50-Prozent-Pensum ab Schulbeginn am 9. Januar 2023 an. In der Startphase wird sie von der heutigen Stellvertreterin der Betriebsleitung, Céline Rösch, unterstützt.

Luisa Spielmann ist ausgebildete Fachfrau Betreuung und absolvierte ein Studium als Sozialpädagogin. Sie arbeitete bisher in verschiedenen Solothurner Institutionen und freut sich, mit der neuen Stelle eine neue Herausforderung als Betriebsleiterin anzupacken. Sie ist verheiratet und Mutter eines Kindes, ihre Wurzeln hat Luisa Spielmann in Brunnenthal. (mgt)

