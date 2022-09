Konferenz der Gemeindepräsidien im Bucheggberg

Verantwortung Bucheggberger Gemeinden müssten bei Strommangellage keine Notfallplanung an die Hand nehmen Die Gemeindepräsidien im Bucheggberg liessen sich aus erster Hand darüber informieren, was in einem Notfall wie einer Strommangellage zu tun ist. Rahel Meier 13.09.2022, 17.33 Uhr

Die Versorgung mit Trinkwasser - im Bild das Reservoir in Lüterkofen - ist Sache der Gemeinde. Die meisten Wasserversorgungen würden aber auch dann funktionieren, wenn der Strom stundenweise abgestellt wird. Hanspeter Bärtschi

Auch im Bucheggberg machen sich die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten Gedanken zur momentanen Situation und dazu, wie man in den Gemeinden bei einer Strommangellage oder einem Notfall reagiert. Markus Menth (Präsident der Vereinigung der Bucheggberger Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten) hatte schon mehrmals in der Runde seiner Kolleginnen und Kollegen die Frage gestellt:

«Was gehört eigentlich genau alles zu meinen Aufgaben, die ich als Gemeindepräsident zu erfüllen habe?»

So stehe im Organigramm der Gemeinde Unterramsern beispielsweise, dass er für die wirtschaftliche Landesversorgung zuständig wäre. Diego Ochsner (Chef Amt für Militär und Bevölkerungsschutz), der als Referent in die Präsidienkonferenz eingeladen war, konnte ihn aber beruhigen. Das sei heute vorwiegend Sache des Kantons und des Bundes. Diese Aufgabe sei sozusagen übrig geblieben aus den Zeiten des Zweiten Weltkrieges, und in vielen Dörfern sei diese Stelle gar nicht mehr besetzt.

Kanton kann vor allem vorausplanen

Ochsner machte weiter klar, dass der Kanton nicht verhindern könne, dass der Strom abgestellt wird. Zu bestimmen, wann es eine Strommangellage gebe und wie man dieser begegnen solle, sei Sache der Stromanbieter. Natürlich sei der Kanton mit diesen im ständigen Austausch. Und die kantonalen Behörden seien bestrebt, gemeinsam mit den Gemeinden in einer Notlage reagieren zu können.

Der Kanton habe schon seit längerem Massnahmen getroffen, die bei einer Strommangellage zum Einsatz kommen. Das gehe von der Ausrüstung der Notfalltreffpunkte und der Feuerwehmagazine mit Funk hin zum Einrichten von Tankstellen, die mit Notstrom betrieben werden können, bis hin zum Ankauf und zur Lagerung von Stromaggregaten.

Notfalltreffpunkte als Herzstück

In jeder Gemeinde sie zudem ein Notfalltreffpunkt eingerichtet worden, der innerhalb kürzester Zeit den Betrieb aufnehmen kann. Die Bevölkerung kann sich bei Problemen dort melden und bekommt Hilfe.

Ochsner riet den Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten zudem, mit Institutionen wie beispielsweise einem Altersheim Kontakt aufzunehmen und nachzufragen, ob diese Vorkehrungen für einen Notfall getroffen hätten und wie diese aussehen.

«Es macht Sinn, dass die Gemeinden in der jetzigen Situation mit gutem Beispiel vorangehen und beispielsweise Stromsparmassnahmen umsetzen. Sie sollen zudem die Bevölkerung sensibilisieren. Aber im Moment muss keine Gemeinde einen eigenen Notfallplan aufsetzen.»

Die Trinkwasserversorgung liege zudem ebenfalls in der Verantwortung der Gemeinden. Diese funktioniere aber in den meisten Gemeinden auch dann, wenn es zu stundenweisen Stromabschaltungen kommen würde.

Der «Azeiger»wird digital

Hans-Ruedi Wüthrich (Geschäftsführer «Azeiger» Bucheggberg-Wasseramt) präsentierte in der Gemeindepräsidienkonferenz das digitale Portal, das den schönen Namen «amtliche Nachrichten» trägt. Das Projekt laufe im Kanton Zürich erfolgreich in 14 Gemeinden und sei von CH Media entwickelt worden. CH Media gehört der Anzeiger Solothurn-Lebern, der seit mehreren Jahren gemeinsam mit dem Anzeiger für den Bucheggberg und das Wasseramt erscheint.

Mit dem Programm werde es möglich, eine amtliche Anzeige mit einem Klick gleichzeitig auf die Gemeindehomepage, in den Anzeiger und auf die amtliche Plattform zu laden. Im Kanton Solothurn sei dies allerdings noch Zukunftsmusik, da die amtlichen Mitteilungen zurzeit noch in Papierform publiziert werden müssten. Der «Azeiger» habe auch sonst sein digitales Angebot ausgebaut. Wüthrich:

«Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind gerüstet für die Zukunft.»

Der Azeiger Bucheggberg-Wasseramt gehört den Gemeinden. Wüthrich war deshalb daran gelegen, die Gemeinden frühzeitig über die neusten Entwicklungen und die Möglichkeiten zu informieren. Aktuell gebe es aber keinen Handlungsbedarf.