Bucheggberg Die ersten Gewinner des «Buechibärger Ungernähmerpris» stehen fest Dieses Jahr fand das erste Mal die Verleihung des «Buechibärger Ungernähmerspris» statt. Organisiert wurde der Event von der Jungen Wirtschaftskammer Bucheggberg. Die ersten Gewinner sind ein Beleuchtungsunternehmen und ein Erlebnisbauernhof. Thaddäus Braun 24.03.2022, 16.20 Uhr

«Buechibärger Ungernähmerpris»: Organisatoren und Preisträger versammeln sich um Regierungsrätin Brigit Wyss (zweite von rechts). José R. Martinez

Die Junge Wirtschaftskammer Bucheggberg vergab heuer erstmals den «Buechibärger Ungernähmerpris». Die Preisverleihung fand im Ischhof in Aetigkofen tief im Bucheggberg statt. Vergeben wurden Preise in zwei Kategorien. Gesucht wurde ein Unternehmen, welches jung, innovativ und aufstrebend ist. Die zweite Kategorie zeichnete ein Unternehmen aus, das sich sozial, unternehmerisch und ökologisch in der Region engagiert.

Die Auszeichnung in der ersten Kategorie ging an Philipp Hert und sein Unternehmen Luminum. Die Firma hat sich auf Beleuchtungsanlagen in Aussenraum, Sportanlagen und Industrie spezialisiert. Das Unternehmen holte insgesamt 166 von möglichen 171 Jury-Punkten. Laudator Raphael Zaugg, Präsident vom Gewerbeverein Bucheggberg, erklärte schmunzelnd.

«Nur beim Alleinstellungsmerkmal gab es ein bisschen Abzug, aber welches Unternehmen schaut sich heutzutage nicht mal irgendwo etwas ab.»

Der Preis für das Engagement ging an den Zelgli-Träff von Fritz und Nicole Reusser. Die beiden betreiben einen Erlebnisbauernhof in Biezwil. Sie waren sichtlich berührt von ihrem Erfolg, mit dem sie nicht wirklich gerechnet hatten. «Es ist gewaltig», meinte Fritz Reusser. Dennoch sei dieser Erfolg auch ein schöner Lohn für ihre Arbeit, denn sie seien immer mit Herzblut dabei und absolut überzeugt von dem, was sie machen.

Die Jury war sich einig

Die Auswahl der Sieger wurde von einer unabhängigen Jury getroffen, in der auch der wichtigste Sponsor vertreten war. Isaak Meyer, Mitglied der Jury, erklärte wie diese Wahl vor sich ging:

«Die Jury-Mitglieder kamen aus verschiedenen Branchen. Interessant war, dass alle die Wahl der Sieger etwas anders begründet haben, aber trotzdem waren wir uns einig.»

Dabei sei er noch ziemlich skeptisch gewesen, als man sich in der Adventszeit zum ersten Mal getroffen hat, ob man einen gemeinsamen Nenner finden würde. Umso schöner sei es, dass es jetzt geklappt habe.

Bucheggberg durch und durch

Das Anlass war eine Bucheggberger Produktion durch und durch. So sorgte zum Beispiel die Musikschule Bucheggberg für die musikalische Begleitung. Und auch die Trophäen für die Sieger haben einen Bezug zum Bucheggberg. Sie sind nämlich in Form einer Rose gestaltet, jener Blume, welche auf dem Wappen des Bezirks Bucheggberg zu finden ist.

Organisiert wurde der Event von der Jungen Wirtschaftskammer Bucheggberg. Die Idee kam im letzten Jahr auf, als sie das zehnjährige Jubiläum feierten. Die Motivation sei, dass man dem Gewerbe in der Region eine Bühne und die verdiente Wertschätzung verleihen will. Auch die anwesende Solothurner Regierungsrätin Brigit Wyss, die im Bucheggberg aufgewachsen ist, betonte, wie wichtig die Signalwirkung dieses Preises ist:

«Der Preis zeigt, dass man auch im Bucheggberg investieren soll und kann.»

Geht es nach den Organisatoren, ist es nicht das letzte Mal, dass Bucheggberger Unternehmen ausgezeichnet wurden: «Ziel ist es, dass auch im nächsten Jahr wieder ein Preis verliehen wird», sagt Andreas Miescher, Mitglied des Organisationskomitees.

