Bucheggberg Delegierte sagen Ja zur schulergänzenden Kinderbetreuung, nun müssen die Gemeinden auch noch zustimmen An der Delegiertenversammlung des Schulverbandes Bucheggberg wurde der Teilrevision der Statuten und dem Reglement für schulergänzende Kinderbetreuung mit grosser Mehrheit zugestimmt. Damit sollen bereits bestehende Angebote nun die rechtliche Grundlage erhalten. Rahel Meier 26.04.2022, 18.00 Uhr

Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung in Messen sind heute im Rahmen eines Pilotprojektes organisiert. Hanspeter Bärtschi

Gut Ding will Weile haben. Im Schulverband Bucheggberg stimmt dieses geflügelte Wort sicherlich, wenn es um die Einführung von Tagesstrukturen geht. Bereits im Sommer 2016 wurde mit einem Mittagstisch in der Primarschule Lüterkofen gestartet. Als Pilotprojekt wurde der Mittagstisch vorerst für ein Jahr genehmigt. An der Delegiertenversammlung des Schulverbandes im April 2017 wurde der Pilot dann um ein Jahr verlängert.