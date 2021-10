Kreuz in Aetingen schliesst Ende Jahr

Der Unterschied zwischen einer Taverne und einer Pinte

Das «Kreuz» in Aetingen zählte zu jenen sechs Tavernen im Bucheggberg, die Ende des 18. Jahrhunderts «ein schült mit einem weissen kreütz im rothen veld» als Wirtshausschild ausgehängt hatten oder ein solches heute noch haben. Nebst Aetingen waren dies die Tavernen von Lüsslingen, Lüterkofen, Lüterswil, Schnottwil und Tscheppach.

Aber was macht denn eine Taverne aus und unterscheidet sie von einer «Pinte», wie es sie damals auch gab? Die Wirte in einer Taverne waren berechtigt, ihren Gästen Mahlzeiten und Getränke vorzusetzen und sie zu beherbergen, während in einer Dorfschenke oder Pinte nur Brot und Käse sowie Getränke aufgestellt werden durften und Tanzen nicht erlaubt war. Ferner bestand der rechtliche Unterschied darin, dass das Tavernenrecht stets auf einem Haus haftete; das Schenkenrecht aber wurde einer Person verliehen. (rm/mgt)