«Der engage-Prozess fördert das lokale Engagement von Jugendlichen in der Gemeinde, wobei sie in ihrem Alltag und über ihre bevorzugten Kommunikationskanäle angesprochen werden», ist von Patricia Mutti, Mitarbeiterin Kommunikation bei engage, zu erfahren. «Über die gleichnamige Onlineplattform können die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre Anliegen und Ideen zu lokalen Themen einfach einbringen und präsentieren», sagt Mutti weiter. In über 20 Gemeinden wurden schweizweit bereits engage-Prozesse durchgeführt, entstanden ist dabei Verschiedenstes: vom Skatepark über Busverbindungen bis hin zum Co-Working-Space. (vs)