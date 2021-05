Buchegg «Wieder mal was Neues im Leben machen» Bernhard Wyss hat mit der Gruppierung Freie Liste im Buchegger Gemeinderat auf Anhieb zwei Sitze gemacht. Urs Byland 13.05.2021, 14.34 Uhr

Bernhard Wyss, Freie Liste Buchegg, gewählter Gemeinderat. Urs Byland

In Buchegg hat mit den Gemeinderatswahlen eine politische Umwälzung stattgefunden. Etwas überspitzt formuliert ist nicht mehr fast ausschliesslich der alte Kader der Altgemeinden der vor sieben Jahren fusionierten Gemeinde am Ruder. Mit der Freien Liste hat eine neue Gruppierung gleich zwei der sieben Sitze im Gemeinderat geholt.

Von einer politischen Umwälzung will Bernhard Wyss aber nicht reden. Er ist das Gesicht der neuen Gruppierung. «Es wäre zu krass zu sagen, es sei Zeit für etwas Neues», und erinnert an die schwierige Zeit nach der Fusion der zehn Dorfteile, während der der aktuelle Gemeinderat gute Arbeit geleistet habe. «Ich und mein Kollege Mark Hunninghaus werden in unserer Arbeit da weiterfahren, was bis heute erarbeitet wurde.»



Ein Vertreter der Landwirte im Gemeinderat



Der 43-jährige gebürtige Lüterswiler lebt mit seiner Familie auf einem Aussiedlerhof zwischen Aetigkofen und Gächliwil. Vorbeifahrende sehen in erster Linie das riesige Solardach auf der Produktionshalle. Hier versorgt der Milchbauer mithilfe von zwei Lehrlingen, seinen Eltern und seiner Familie über 80 Kühe. Gleichzeitig verkauft er die Kälber, die nicht auf dem Hof aufgezogen werden können. Er hat keine Hochleistungskühe im grossen Stall. «Wir produzieren eher extensiv. Die Kühe geben je rund 6000 Liter Milch pro Jahr.» Der Durchschnitt liegt in der Schweiz bei 7000 Liter pro Kuh. Die Fütterung basiert auf eigenem Futter oder dem vom Nachbar, einem Biobauer. «Wir sind auch nahe dran, Bio zu produzieren. Die Einschränkungen wiegen den Mehrpreis der Milch aktuell aber nicht auf.»



Mit der Trinkwasserinitiative müsste er auf das Futter des Nachbarn verzichten und mit weniger Kühen Milch produzieren, weswegen er gegen diese sei, stellt er klar. «Mein Nachbar produziert Futter näher, als ich auf meinen am weitesten entfernt liegenden Feldern und Wiesen. Das macht für mich keinen Sinn.» Die Initiative gebe die richtigen Denkanstösse, sei aber zu extrem. «Wir sind auf dem richtigen Weg, aber die Landwirtschaft hat generell das Problem auf sich aufmerksam zu machen.» Mit seiner Meinung liegt Wyss auf der politischen Linie des Bauernverbandes. Wohl nicht zu Unrecht darf man ihn als Bauernvertreter im Gemeinderat betrachten.



«Ich und meine Kollegen sind gut vernetzt»



Gewählt haben ihn seine Kolleginnen und Kollegen aber auch, weil er einer ist, der gut und differenziert reden kann. Er sammelte Erfahrungen noch als Gemeinderat im fusionierten Dorfteil Aetigkofen. Nach der Fusion sass er in der Umweltkommission. Und er ist einer, der im ländlichen Buchegg akzeptiert wird. So setzte er sich für seine Landwirtschaftskollegen bei der Erarbeitung des neuen Räumlichen Leitbildes von Buchegg ein. «Wir haben uns stark engagiert, damit unsere Anliegen auch berücksichtigt werden. Klar ich ging vorneweg, aber an den Gemeindeversammlungen waren wir jeweils fast 40 Landwirte.» Dabei sein will er dann auch, wenn die Ortsplanung revidiert und insbesondere die Zonenplanung diskutiert wird.



«Ich und meine Kollegen sind gut vernetzt», begründet Wyss das gute Resultat der Freien Liste. Auch mit seinem Hobby, er spielt Schwyzerörgeli bei den Ländlergiele Hubustei, komme er viel mit Leuten und anderen Mentalitäten in Kontakt. «Dabei habe ich gelernt, wie man mit Menschen umgehen soll.»



«Wir wollten einen von uns im Gemeinderat»



Das hat Bernhard Wyss auch, als er und seine Familie vor über elf Jahren beschlossen auszusiedeln. Dieses Projekt habe ihn als jungen Landwirt intensiv gefordert. Der Hof in Aetigkofen wurde zu klein, gleichzeitig konnte er mit den Milchkuhkontingenten von zwei anfänglichen Partnern rechnen.



Etwa drei Wochen vor den Gemeinderatswahlen habe er sich mit seinen drei Kollegen darauf geeinigt, eine Liste einzureichen. «Wir wollten einen von uns Praktikern im Gemeinderat haben.» Nun sind es gleich zwei. Zeit habe er. Die aufwendige Zeit beim Neubeginn auf dem Aussiedlerhof sei vorbei. «Ich habe wieder etwas Luft, und zwischendurch muss man im Leben wieder etwas Neues machen.» In der Gemeinde will er den Menschen − wie auf dem Hof seinen Lehrlingen − Vertrauen schenken, Lösungen gemeinsam finden und auch gemeinsam durchziehen. «Aber zuerst geht es um die Ressortverteilung im Gemeinderat.»