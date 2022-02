Sanierung Schloss Buchegg mit Verzögerungen

Buchegg Verzögerung wegen Unwetter: Aber nun sollte das Gerüst rund um das Schloss Buchegg verschwinden Die Arbeiten bei der Sanierung des Turmes verzögerten sich. Darum musste auch das Gerüst länger stehen bleiben als urspünglich geplant. Dafür sind die zusätzlichen Arbeiten in der Zwischenzeit alle finanziert. Rahel Meier Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Wenn alles klappt, wird das Gerüst ab nächster Woche rückgebaut. Rahel Meier

Immer noch wird der Blick auf den Turm des Schlosses in Buchegg durch ein Baugerüst versperrt. Weil die Arbeiten sich verzögert haben und das Gerüst noch für den allerletzten Feinschliff gebraucht wird, dauerte es länger. Nächste Woche soll es nun abgebaut werden.

Unwetter brachten Verzögerung

Der Aufbau des Gerüstes erfolgte noch plangemäss im letzten Juni. Aber die Unwetter, die Ende dieses Monats den Bucheggberg heimsuchten, hatten auch Einfluss auf die Sanierungsarbeiten am Schloss Buchegg. Stiftungsratspräsident Robert Flückiger sagt:

«Der Dachdecker musste zuerst die vielen Unwetterschäden im Bezirk und in der Region beheben. Dann war Sommerferienzeit. Erst danach konnte er mit den Arbeiten am Turmdach beginnen.»

Die neuen Jalousienrückhalter werden von Hand geschmiedet. Rahel Meier

Zudem gab es immer wieder Lieferverzögerungen. «Als letztes waren die Jalousierückhalter das Problem», erklärt Stiftungsratspräsident Robert Flückiger. Die Rückhalter werden von Hand geschmiedet und lange Zeit fehlte das passende Material. Zudem braucht es das Gerüst, um die Rückhalter dann fachgerecht zu montieren.

Zusätzliche Kosten sind finanziert

Immerhin konnten alle anderen geplanten Arbeiten termingerecht abgeschlossen werden. Fertig sind auch die Natursteinarbeiten am Turm und in den Kellerräumen. Während die Sanierungsarbeiten bereits am Laufen waren, merkten die Verantwortlichen zudem, dass Zusatzarbeiten nötig sind. Insbesondere ging es um einen Blitzschutz für den Turm und um einen Hochwasserschutz der Aussenzugänge für den Keller.

Weiter hat sich der Stiftungsrat dazu entschieden, das Gefälle der Zugangstreppe zu verbessern und den Treppenabgang zum Bierkeller zu sanieren und einen Handlauf anzubringen. Daraus resultierten Mehrkosten von rund 55'000 Franken, die das ursprüngliche Budget sprengten.

«Wir haben grosse Freude, dass auch die Zusatzkosten alle gedeckt werden konnten.»

Beiträge gab es vom Kanton Solothurn, vom Bund und auch von der Solothurnischen Gebäudeversicherung. Viel Unterstützung bekam der Stiftungsrat aber auch aus dem Bucheggberg selbst, von der Standortgemeinde Buchegg, von der Paul Feser-Stiftung und von Privatleuten.

Sobald das Gerüst abgebaut ist werden die Umgebungsarbeiten vollendet und dann sollen schon bald wieder die ersten Anlässe durchgeführt werden.

Neuwahl im April Drei Stiftungsräte treten zurück Für den Stiftungsrat des Schlosses Buchegg ist 2022 ein Wahljahr. Drei Stiftungsräte haben ihren Rücktritt eingereicht. Robert Flückiger freut sich, dass für sie bereits Ersatz gefunden werden konnte. So gibt Heinz Iseli (Messen), der seit 1997 im Ressort Bau mitgeholfen hat sein Amt an Florian Zangger (Architekt, Messen) weiter. Auch Vizepräsident Alex Erdiakoff, der seit 2006 im Stiftungsrat sass und für die Ausstellungen im Schloss verantwortlich zeichnete tritt zurück. Er wird durch Patricia Müller (Bibern) ersetzt. Als letztes zieht sich auch Cornelia Rufer zurück. Den Bereich Geschäftsführung/Finanzen übernimmt Hanspeter Meister. Die restlichen Stiftungsräte dürften wieder bestätigt werden. Es sind dies: Robert Flückiger (Kyburg-Buchegg Präsident); Anita Moosmann (Port, Sekretariat); Martin Schoch (Küttigkofen, Bezirksarchiv); Ulrich Stebler (Lüterkofen Waldwanderweg); Hans Ruedi Wüthrich (Schnottwil, Geschichts- und Kulturfreunde Bucheggberg); Peter Berger (Brügglen); Daniel Rohrbach (Brügglen, Information); Martin Zimmermann (Lüterkofen, Kulturpreis); Ernst Schaller (Lohn) und Herbert Schluep (Nennigkofen). (rm)

