Swisscom muss 5G-Betrieb in Buchegg einstellen

Buchegg Swisscom muss den 5G-Betrieb auf der Antenne beim Reservoir Mühledorf wieder abschalten Das Bau- und Justizdepartement hat eine Beschwerde gegen den Entscheid der Baukommission Buchegg abgewiesen. Die Freude über die Verfügung des Departements hält sich beim Bauverwalter von Buchegg aber in Grenzen. Urs Byland Jetzt kommentieren 06.07.2022, 15.07 Uhr

Eine Aufrüstung der Mobilfunkanlage zwischen Hessigkofen und Mühledorf braucht eine Baubewilligung. Urs Byland

Das Bau- und Justizdepartement hat die Beschwerde der Swisscom gegen eine Verfügung der Baukommission Buchegg abgewiesen. Die Swisscom muss den Mobilfunkdienst 5G auf der Parzelle 188 in Mühledorf wieder in den rechtmässigen Zustand zurückführen, konkret den 5G-Betrieb abschalten.

Aus der Verfügung des Departements ist zu entnehmen: Die Antenne wurde anfangs 2020 im Rahmen eines Bagatellverfahrens auf den adaptiven Betrieb umgerüstet. Das Bagatellverfahren bedeutet hier: Weil schon eine Antenne steht und diese nur umgerüstet wird, braucht es keine Bewilligung. Dies erfolgt in Absprache mit dem Kanton, der einen neuen technischen Beschrieb erhält und die Parameter rechnerisch nachprüft und darauf gestützt urteilt. Wie weiter unten zu lesen ist, kann die Strahlung der adaptiven Antennen nicht gemessen und damit auch nicht kontrolliert werden. Der technische Beschrieb ist ein theoretisches Papier.

Bagatellverfahren hat nicht angewendet werden dürfen

Über ein Jahr später verlangte die Baukommission Buchegg im Juni 2021, gestützt auf einen kurz vorher erfolgten Regierungsratsbeschluss, von der Swisscom für die Umrüstung der Mobilfunkanlage die Einreichung eines nachträglichen Baugesuches. Im Regierungsratsbeschluss ist die Rede von acht Anlagen ausserhalbe der Bauzone, die im Bagatellverfahren auf 5G umgerüstet wurden, obwohl im Konkreten ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchzuführen gewesen wäre.

Der Regierungsratsbeschluss bezieht sich auf ein Schreiben aus dem Jahr 2019. Schon damals hat die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz darauf hingewiesen, dass Bagatellverfahren für die Umrüstung vom konventionellen in den adaptiven Betrieb in der Landwirtschaftszone ausgeschlossen sind. Ausserhalb der Bauzone hat eine Interessenabwägung zu erfolgen, womit eine öffentliche Baupublikation erforderlich ist.

5G-Betrieb abschalten, bis Baubewilligung vorliegt

Nachdem Fristen nicht eingehalten wurden, verfügte die Baukommission Buchegg im Oktober 2021 eine letzte Frist für die Nachreichung eines Baugesuches, sowie die Einstellung des Betriebs der adaptiven Antennen, bis dieses rechtmässig bewilligt ist. Anfangs 2022 wurde das Baugesuch von der Swisscom nachgereicht, womit ein Teil der Verfügung erfüllt wurde. Die Baukommission Buchegg verlangt, dass auch der zweite Teil ihrer Verfügung eingehalten wird, und die Antenne abgeschaltet wird, bis eine rechtmässige Baubewilligung vorliegt.

Mobilfunkanlage beim Reservoir zwischen Hessigkofen und Mühledorf. Urs Byland

Die Swisscom wiederum fand ein Ausschalten der adaptiven Antenne für unverhältnismässig. Das würde dem öffentlichen Interesse an einer guten Mobilfunkversorgung widersprechen. Die Baukommission Buchegg habe mehr als ein Jahr später reagiert und die Abschaltung verlangt, als die Umrüstung der Antenne längst erfolgt sei.

Von beiden Parteien unbestritten sei aber, so das Bau- und Justizdepartement in seiner Verfügung, dass die Umrüstung einer konventionellen Antenne auf den adaptiven Betrieb, hier an einem Standort ausserhalb der Bauzone, bewilligt werden muss. Ohne Baubewilligung bestehe aber ein baurechtswidriger Zustand.

Öffentliches Interesse rechtfertigt kein Unrecht

Die Swisscom hätte zudem wissen müssen, so das Bau- und Justizdepartement weiter, dass schon seit 2019 eine klare Regelung für Anlagen ausserhalb der Bauzone gilt. Deshalb könne sie nicht als gutgläubig gelten, als sie das Bagatellverfahren anwendete, und sich heute auf den Vertrauensschutz berufen.

Eine Abschaltung liege bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Baubewilligung im öffentlichen Interesse. Öffentliches Interesse bestehe zwar auch an einer guten Mobilfunkversorgung, das rechtfertige aber nicht ein Abweichen vom Recht. Eine Abschaltung, vorerst ohne Verpflichtung eines Rückbaus, sei angemessen. Die Beschwerde der Swisscom wird abgewiesen. Für die Abschaltung wurde eine Frist bis 31. August 2022 gesetzt. Die Verfahrenskosten von 1500 Franken werden der Swisscom auferlegt.

«Was in Buchegg passiert, passiert schweizweit und ist eine Riesenfrechheit»

Die Freude über die Verfügung des Departements hält sich beim Bauverwalter von Buchegg, Daniel Laubscher, in Grenzen. «Ich mache einfach meine Arbeit. Ich konnte jetzt längere Zeit das Baubewilligungsverfahren nicht fortsetzen, weil das Urteil zur Beschwerde der Swisscom nicht vorlag.» Was in Buchegg passiere, passiere schweizweit und sei eine Riesenfrechheit. Die Swisscom rüste Antennen ohne Baugesuche auf. «Als Bauverwalter bin ich verpflichtet, alle gleich zu behandeln. Auch die Swisscom braucht eine Baubewilligung. Hier müssen die Kommunen reagieren und sich nicht einschüchtern lassen.»

Dabei sei die Bewilligungsvoraussetzung für den Betrieb von adaptiven Antennen noch nicht rechtssicher, eben weil die Strahlung nicht gemessen und damit kontrolliert werden kann. Beim Bundesgericht seien 15 Verfahren genau in dieser Sache hängig.

Er werde nun zusammen mit dem Kanton und den Einsprechern das Baugesuch prüfen. Ausser, die Swisscom erhebt Beschwerde gegen die Verfügung beim Verwaltungsgericht. «Dann muss ich weiter warten mit der Prüfung des nachträglichen Baugesuches», so Bucheggs Bauverwalter. Noch läuft die Beschwerdefrist für die Verfügung des Bau- und Justizdepartements. Die Swisscom kann noch keine abschliessende Antwort in dieser Frage geben. «Wir prüfen aktuell, ob der Entscheid weitergezogen wird», schreibt der Mediendienst der Swisscom.

