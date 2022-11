Buchegg: Gebnet informiert über hohe Strompreise

Buchegg Stromversorger informiert die Einwohner von Buchegg über die steigenden Strompreise Die Strompreise steigen fürs nächste Jahr in vielen Solothurner Gemeinden. In Teilen der Gemeinde Buchegg jedoch überdurchschnittlich stark. Wieso ist das so? Um diese Frage den Einwohner zu beantworten, gab der Stromversorger Gebnet AG an einem Informationsanlass in Aetigkofen Auskunft. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 16.11.2022, 14.48 Uhr

Woher der Strom im Bucheggberg stammt, ist nicht klar. Sicher ist aber, dass er teuer ist. Alex Spichale

Die Strompreise fürs Jahr 2023 sind in mittlerweile in vielen Gemeinden Gesprächsthema Nummer 1. So auch in der Gemeinde Buchegg. Und dies ist nicht überraschend: Die Preise steigen in dieser Gemeinde solothurnweit verhältnismässig stark an. In den Dörfern, die von der Elektra Jegenstorf versorgt werden auf fast 33 Rappen pro Kilowattstunde. In den anderen Dörfer mit dem Versorger Gebnet AG erhöht sich der Strompreis auf satte 46 Rappen pro Kilowattstunde.

Dies hat in der Bevölkerung für einen Aufschrei gesorgt. Um die zahlreichen Fragen zu beantworten, hat die Gemeinde reagiert und eine Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle in Aetigkofen organisiert.

AKWs konnten nicht gekühlt werden

Rede und Antwort stand Maurizio Pulvirenti, Geschäftsführer des Stromversorgers Gebnet. Obwohl er ähnliche Veranstaltungen bereits in anderen Gemeinden durchgeführt hatte, merkte man ihm die schwierige Situation an: «Ich bin seit vielen Jahren im Strom- und Energiegeschäft tätig, aber glauben Sie mir, so etwas habe ich noch nie erlebt», eröffnet Pulvirenti den Abend vor den zahlreich erschienenen Betroffenen.

Diesen versuchte er zu Beginn zu erklären, wie es überhaupt zu dieser Preissteigerung gekommen ist. «Die Gründe sind vielfältig und fatalerweise in diesem Jahr klumpenartig aufgetreten.» Neben den bekannten Gründen wie Ukrainekrieg, fehlendem AKW-Strom aus Frankreich oder niedrigen Wasserständen in den hiesigen Wasserkraftwerken, nennt er auch den heissen Sommer als Grund. Dadurch waren die Flüsse zu warm und somit konnten die AKWs nicht genügend gekühlt werden, weshalb die Leistung gedrosselt werden musste.

«Diese Taktik ging in die Hosen»

Danach kam er mit einem grossen Seufzer zur Preissituation. Auffallend seien dabei die grossen Schwankung im Vergleich zum letzten Jahr. «Wir hatten Tage, an denen sich der Preis um 26 Rappen pro Kilowattstunde verändert hat. Das macht das Planen unmöglich», so Maurizio Pulvirenti. Heute sei der Preis ungefähr um 33 Rappen pro Kilowattstunde höher als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.

Und auch die Gretchenfrage blieb nicht unbeantwortet: Warum bezahlen Verbraucherinnen und Verbraucher in Buchegg so viel mehr für ihren Strom als anderswo? Dies hänge sehr stark mit ihrer Beschaffungsstrategie zusammen, so Pulvirenti. Sie würden den Strom in einer Drei-Tranchen-Strategie besorgen: 50, 35 und 15 Prozent. Hintergedanke sei, dass der Strom bisher zu einem frühen Zeitpunkt immer günstiger gewesen sei, als zum Schluss der Beschaffungsperiode.

Maurizio Pulvirenti. Internet

«Ja, im Nachhinein ist man immer klüger, diese Taktik ging dieses Mal in die Hosen», zeigte sich Pulvirenti selbstkritisch. Allerdings gebe es 100 unterschiedliche Strategien, welche dann effektiv klappt, sei manchmal auch einfach Glücksache. Im Vergleich, beispielsweise zur BKW, sei man in den letzten Jahren immer billiger gewesen, da sie als Selbstversorgerin die Produktionskosten an die Kunden weitergegeben habe. Heute sei es umgekehrt. Dies könne sich aber auch wieder ändern.

Es werde jedoch sicherlich noch zwei Jahre dauern. Für das Jahr 2024 sei 85 Prozent des Stroms bereits besorgt. Aktuell sehe es so aus, dass man sich auf dem Niveau von 2023 bewege.

Auch die Zukunft der Gebnet wurde diskutiert

Die lange Fragerunde war geprägt von Bedenken und Unverständnis, dass gerade in Buchegg die Preise so viel höher sind als in anderen Gemeinden. Pulvirenti: «Ich will zuerst einmal klarstellen, dass wir uns mit den höheren Preisen keine goldene Nase verdienen. Erstens werden die Leute mehr sparen und zweitens werden die Preise von der Elcom überwacht. Wir dürfen nicht mehr als 75 Franken mehr pro Haushalt, der eine Rechnung erhält, verdienen.»

Es sei richtig, dass man 2023 in anderen Gemeinden deutlich weniger bezahle, aber er habe von diversen Stromversorgern gehört, die zwar nächstes Jahr günstigen Strom zur Verfügung stellen, jedoch noch nichts für 2024 eingekauft haben. «Durch die Öffnung des Strommarktes sind halt alle dem Markt in einem gewissen Mass ausgeliefert», so Pulvirenti.

Es wurde aber auch über die Zukunft der Gebnet AG diskutiert. Ein Votum forderte den Verkauf an einen grösseren Player, was zu mehr Stabilität führen sollte. Dabei gelte es aber zu beachten, dass das Netz der Gebnet sehr weitläufig und damit teuer sei. «Wir sind keine Perle, die alle kaufen wollen. Man muss jetzt aber auch aufpassen und nicht in Panik verfallen, denn in den letzten Jahren haben wir einen sehr guten Job gemacht», so Guido Fenzer, Mitglied des Verwaltungsrates. Aber natürlich gebe es immer Überlegungen wie die Zukunft aussehen könnte.

Preissteigerung der Gebnet in Buchegg je nach Haushalt Ein 4-Personen-Haushalt in einem Mehrfamilienhaus bezahlte 2022 noch 720 Franken pro Jahr für Strom. Im Jahr 2023 wird sich dieser Preis verdoppeln. Dies bedeutet, dass pro Monat 55 Franken mehr bezahlt werden. Für ein Einfamilienhaus wird die Preissteigerung noch höher. Diese werden 2023 pro Monate 75 Franken mehr bezahlen als noch 2022. Haushalte, die so viel Strom selber produzieren, dass sie an die Gebnet zurückliefern können, profitieren von höheren Preisen. Sie erhalten eine Entschädigung von 23 Rappen/kWh. 2022 waren es noch 7 Rappen/kWh.

