Einsprachen gegen Pump Park und Spielplatz in Aetigkofen

Buchegg Pump Park und Spielplatz sollen Aetigkofen attraktiver machen – doch nun gibt es Einsprachen Die von der Gemeindeversammlung seinerzeit genehmigten Projekte sind gefährdet. Zu den Baugesuchen gab es vier Einsprachen. Anwohner befürchten Lärm. Urs Byland Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr

Rückseite der Mehrzweckhalle Aetigkofen. Auf dem geteerten Platz links ist der Pump Park geplant. Hanspeter Bärtschi

Der geplante Sport-, Spiel- und Begegnungsplatz in Aetigkofen ist eigentlich auf guten Wegen. Die entsprechenden Baugesuche wurden publiziert. Der Gemeinderat von Buchegg, das heisst die Arbeitsgruppe Spielplätze, plant in Aetigkofen einen Pump Park und einen Spielplatz. Standort ist der geteerte Platz zwischen Schulhaus und Mehrzweckhalle.

Beim Pump Park wird mit Kosten von 100'000 Franken gerechnet. Dieser soll bald ausgeführt werden und im Frühling 2022 den Nutzern wie Mountainbiker, BMX-Fahrer, Skaterinnen, Inlineskater oder Scooterfahrer zur Verfügung stehen. Mit einer speziellen Asphalttechnik wird ein wartungsfreier Belag erstellt, der lange haltbar sein soll und bei jedem Wetter genutzt werden könne. Gleich daneben entsteht ein Sport-, Spiel- und Begegnungsplatz. Dieser wird mit Kosten von 80'000 Franken veranschlagt. Er soll ab Sommer 2022 genutzt werden können.

Der Spielplatz in Aetigkofen ist das erste Projekt in der Gemeinde Buchegg, das von der Arbeitsgruppe Spielplätze initiiert wurde. Weitere sollen folgen. Die Gemeindeversammlung genehmigte im Dezember 2020 den nötigen Rahmenkredit von 175'000 Franken für den Spielplatz und den Pump Park in Aetigkofen mit einer klaren Mehrheit. Darin enthalten ist auch ein Umbau des Spielplatzes Kohlegrube Mühledorf.

Vier Einsprachen von Anwohnern

Aber schon damals, an der Gemeindeversammlung, gab es auch kritische Stimmen. So wurde bemängelt, dass der Spielplatz in einem Wohngebiet entstehen soll, und es wurde gefragt, ob genügend Parkplätze vorhanden seien. Andere wiederum wiesen darauf hin, dass der geplante Spielplatz auf einem ehemaligen Schulareal entstehen soll, wo es früher auch ein erhöhtes Lärmaufkommen gab.

Zum konkreten Baugesuch sind nun effektiv vier Einsprachen von Anwohnern eingetroffen. Angesprochen werden die bereits an der Gemeindeversammlung geäusserten Vorbehalte in Bezug auf Lärm und Verkehr. Zusätzlich wird bemängelt, dass im Baugesuch Varianten vorhanden sind. Der Gemeinderat soll nun als Bauherr zur Stellungnahme aufgefordert werden, bevor die Baukommission befinden kann.

Gemeinderat Thomas Stutz, Mitglied der Arbeitsgruppe Spielplätze, kann nichts zum weiteren Vorgehen sagen. «Wir müssen nun abwarten und schauen, was Sache ist.» Es könnte somit noch eine Weile dauern, bis wirklich Kinder auf dem geplanten Spielplatz in Aetigkofen spielen können, wenn überhaupt.

