Schüler oder Pendler? Kritik am neuen Buskonzept Bucheggberg

Buchegg Neues Buskonzept im Bucheggberg erhitzt die Gemüter im Gemeinderat Ab Dezember 2024 werden im Bucheggberg die Busse nach einem neuen Fahrplan fahren. Soll nach wie vor auf die Schülertransporte fokussiert werden, oder sollen vermehrt auch Anreize für Pendler geschaffen werden? Urs Byland Jetzt kommentieren 30.06.2022, 15.19 Uhr

Der Postbus in Küttigkofen (Buchegg). Urs Byland

Zirka alle zehn Jahre werden die Konzepte des öffentlichen Verkehrs (öV) der Regionen überprüft und überarbeitet. Für den Bucheggberg ist die Zeit gekommen, das bestehende Buskonzept anzupassen, das dann auf Dezember 2024 eingeführt wird. Damit wird eine Situation angefasst, die sich nach langen Diskussionen und Auseinandersetzungen und einer Fokussierung auf die Schülertransporte im Bucheggberg eingespielt hat. Zu erwarten ist deshalb erneut eine hitzige Diskussion.

Aktuell läuft die Anhörung des überarbeiteten Konzepts. Buchegg ist aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Doch die von Gemeindepräsidentin Verena Meyer-Burkhard und Vizegemeindepräsident Thomas Stutz ausgearbeitete Stellungnahme wurde im Gemeinderat kritisiert. Darin wird die Verdichtung des öV im Bucheggberg begrüsst. Dies mit Blick auf die Pendler.

Gleichzeitig soll eine verbesserte Ausgangslage am Wochenende und am Abend geschaffen werden. «Wer am Wochenende keine Kurse hat, wird sich auch durch die Woche nicht auf den öV verlassen oder auf den öV umsteigen», so der Text in der Stellungnahme.

Weiter wird gefordert, alle Dörfer in Buchegg gleich zu behandeln und gleichermassen mit öV zu versorgen. Zudem wird der Transport der Kindergartenkinder mit Spezialbussen begrüsst.

«Dieser Ausbau darf nicht zulasten der Schüler gehen»

Niklaus Fischer unterstützt von Mark Hunninghaus, beide Väter von Schulkindern, forderten demgegenüber eine starke Fokussierung auf die Schülertransporte. «Wir haben über 300 Schülerinnen und Schüler aber nur vielleicht 30 Pendlerinnen und Pendler», so Fischer.

Er hatte ebenfalls eine Stellungnahme entworfen, in der er fordert, dass mit der Überarbeitung des Buskonzepts für den Schultransport keine Nachteile entstehen. «Bewährtes soll so belassen, respektive optimiert werden. Der aktuelle Schülertransport mit der Abstimmung des Fahrplans auf die Schulzeiten hat sich bewährt und soll so beibehalten werden.»

Der Postbus unterwegs im Bucheggberg Urs Byland

Konkret bemängelt er, dass das überarbeitete Buskonzept beim Schulstandort Lüterkofen zu langen Wartezeiten (morgens 16 Minuten vor dem Unterricht und abends 19 Minuten nach dem Schulschluss) für die Kinder aus dem Biberntal führt.

Weiter bemängelt er konkret eine teilweise Verkürzung der Mittagszeit. «Etliche schulseitig geltend gemachte Nachteile wurden in Zusammenarbeit mit dem Schulverband minimiert, können aber nicht vollständig vermieden werden, wenn parallel auch ein attraktives Angebot für Pendler angestrebt wird» so Fischer in seiner Stellungnahme. «Dieser Ausbau darf nicht zulasten der Schüler gehen.»

«Alle Interessen unter einen Hut zu bringen, geht schlecht»

In der Gemeinderatsdiskussion doppelte Fischer nach: «Das neue Buskonzept ist optimiert für Berufspendler, aber nicht für die Schule. Mit einem Taktfahrplan haben wir fast nur Nachteile. Alles wird umgekrempelt, nur um einige Pendler zum öV zu bringen.»

«Ich sehe es aus einer anderen Flughöhe», erklärte Anita Hug Mbungu. «Alle Interessen unter einen Hut zu bringen, geht schlecht. Aber man sollte Schulkinder nicht gegen Pendler ausspielen. Ich als Pendlerin wünsche mir einen vertakteten Fahrplan.» Sie erinnerte ihre Kollegin und Kollegen daran, dass die Verbesserung des öV ein Legislaturziel ist.

Thomas Stutz wies darauf hin, dass auf der Solothurn-Bern-Linie bald einen Viertelstundentakt eingeführt wird und damit die Anschlüsse in Lohn-Lüterkofen markant verbessert sein werden.

Mark Hunninghaus ist überzeugt, dass Eltern von Schulkindern das neue Buskonzept ablehnen. Und für Bernhard Wyss ist klar: «Die Bedürfnisse der Pendler und der Schüler lassen sich nicht vereinbaren. Wer im Bucheggberg lebt weiss, dass er viel für Kitas zahlen muss und dass er keinen öV hat.»

Am Ende erreichte die Gemeindepräsidentin, der die Sicherheit der Kinder in den Bussen sehr wichtig ist, einen Ausgleich der Meinungen, indem etliche Passagen aus der Stellungnahme von Niklaus Fischer übernommen wurden.

Vorarbeiten für eine Fusion mit Lüterswil-Gächliwil Die Gemeindepräsidentin informierte über die Entwicklung der Vorarbeiten für eine mögliche Fusion. So haben sich die Gemeindepräsidentinnen und die Vizegemeindepräsidenten an einer Sitzung auf eine allfällige Fusion per 1. Januar 2024 geeinigt. Buchegg wird wie Lüterswil-Gächliwil 20'000 Franken für die Vorarbeiten zur Verfügung haben. Die Fusion könne ohne externe Beratung erarbeitet werden, habe man doch genug Erfahrungen gemacht. Für das Gemeindepersonal wird eine zweijährige Weiterbeschäftigung garantiert. Der Gemeinderat soll temporär aufgestockt werden. Und Unterramsern will man den ihrerseits gewünschten Terminplan mitteilen.

