Buchegg: Blumenhaus plant Neubau für Internat

An seiner Sitzung hat der Gemeinderat seine Zustimmung für die Publikation der Fusionsabstimmung am Sonntag, 18. Juni gegeben. Mit der Publikation beruft der Gemeinderat die Bevölkerung für Abstimmung über die Fusion der Gemeinde Buchegg mit der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil ein. Dieses Okay für die Publikation sollte auch noch vom Gemeinderat Lüterswil-Gächliwil erfolgen.

Beschlossen wurde auch die Einführung von Tempo 30 in Aetingen und Aetigkofen. Der Kanton ist mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen in diesen beiden Dorfteilen einverstanden. In den übrigen Dörfern laufen zum Teil noch Abklärungen, und in Mühledorf verlange der Kanton nun noch ein Verkehrsgutachten, die Kosten dafür übernehme der Kanton zu 100 Prozent. Die Kosten der Umsetzung auf den Gemeindestrassen muss die Gemeinde übernehmen. Die Schätzung beläuft sich für Aetingen auf 50 000 und für Aetigkofen auf 45 000 Franken. Die Kosten der Umsetzung auf den Kantonsstrassen übernimmt der Kanton. Die Kosten für die Detailplanung teilen sich Kanton und Gemeinde hälftig, das sind für Buchegg nochmals Ingenieurkosten von 10 700 Franken.

Im Zusammenhang mit dem verheerenden Erdbeben in Syrien und Türkei hat der Gemeinderat eine Spende von 5000 Franken für die Hunderettungsorganisation beschlossen. (uby)