Mühledorf: Senioren schauen TV-Serie Bonanza

Buchegg Senioren schauen zusammen die Serie: Mit «Bonanza» Erinnerungen auffrischen und in die Prärie reiten Nach dem monatlichen Mittagstisch vergnügen sich die Seniorinnen und Senioren in Mühledorf mit der TV-Serie aus den 1960er-Jahren. Urs Byland Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Cowboy Fritz Christen sorgt mit seinem Outfit für gute Laune bei den Seniorinnen und Senioren. Bild: Andre Veith

Eine braune Landkarte zeigt die Gegend von Virginia City mit der Ranch Ponderosa. Aus dem Lautsprecher ertönt die eingängige Eröffnungsmelodie. Plötzlich züngelt in der Mitte der Landkarte eine Flamme hervor, das Feuer breitet sich aus und aus dem Feuer reiten Ben, Hoss, Adam und Little Joe. So startet jede Folge der berühmt gewordenen Serie Bonanza mit dem Witwer Ben und seinen drei Söhnen.