Daniela und Dominique Stuber im Schloss Buchegg

Buchegg «Köpfe und Kleider» ist eine «Familien»-Ausstellung Die Ausstellung in Schloss Buchegg vereint Werke von Daniela Stuber-Marti und ihrer Tochter Dominique aus Gächliwil. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 16.06.2022, 16.23 Uhr

Daniela Stuber und ihre Tochter Dominique im Atelier von Daniela Stuber im alten Schulhaus Gächliwil. Hanspeter Bärtschi

Da, wo der Blick weit über Kultur- und Naturlandschaften bis zum Chasseral geht, da sind Daniela Stuber-Marti und Tochter Dominique im Dorf Gächliwil zu Hause. Sieht man ihr liebevoll renoviertes, versteckt liegendes Bauernhaus und ihr Atelier im alten «Türmli»-Schulhaus, dann ist zu spüren, wie sich hier Freiheit, künstlerische Fantasie und die Faszination der Landschaft ergänzen.

Daniela Stuber ist im Bucheggberg sehr verankert. Sie schuf die Logos für die Freilichtspiele, malte früher Engel und gegenwärtig die den Bucheggberg szenereich spiegelnden Etiketten für die «Hübeli»-Bierflaschen. Sie ist bekannt als Schöpferin origineller Zwerge und war auch schon 1993 in einer Ausstellung im Schloss Buchegg präsent.

«Gelbes »Blut

In ihr fliesse «gelbes Blut», erwähnt die zur PTT-Betriebssekretärin ausgebildete Daniela ihr Teilzeitpensum bei der Post in Lyss. Dieses gebe ihr genügend Zeit für ihre Malerei. Sie zaubert kleinformatige Frauenköpfe, die sie popartig in Farben und mit 3-D-Effekten belebt. Inspirieren lässt sie sich auch durchs Zeitgeschehen. So rollt dem aktuellen Flyer-Frauengesicht eine Träne übers Gesicht, das von zarten ukrainischen Flaggenbändern umrahmt ist. Symbolhaft als «Herbstzeitlose» ist Queen Elisabeth dargestellt, wie auch bildlich unter weiteren Motiven der Wiesenblütenreichtum im Bucheggberg den Betrachter erfreut.

Jetzt wurde sie von der Stiftung erneut angefragt, ihre Werke auszustellen. Als man ihr anbot, einen weiteren Kunstschaffenden für eine gemeinsame Werkschau zu gewinnen, brachte sie ihre Tochter Dominique ins Spiel. Die Kombination der beiden Frauen in «Köpfe und Kleider» gefiel dem Stiftungsrat.

Brockenhaus-Kleider rezykliert

Die Zwanzigjährige hat gerade ihre Fachmatur mit einer Diplomarbeit abgeschlossen, die in einer Ausstellung unter dem Titel «Kunst, Kleider, Raum» in einer Industriehalle in Selzach gipfelte. Hier komponierte sie ihre Kleiderentwürfe in dazu passende Umgebungsbilder. Weil sich Dominique mit Fragen zu Umwelt und Nachhaltigkeit intensiv auseinandersetzt, rezyklierte sie getragene «Outfits» aus dem Brockenhaus zu ansprechenden Bekleidungsstücken.

«Ich habe während meiner Ausbildung Richtung Pädagogik an der FMS der Kantonsschule Solothurn sehr bald gemerkt, dass mein Weg nicht in die Schule als künftige Lehrkraft sondern als Entwerferin in den Textilbereich und ins Design geht.» Deshalb werde sie anschliessend auch die Schule für Mode und Gestaltung in Olten besuchen.

Von leichter Hand komponierte Kleider

Schon jetzt ist das Freilichttheater im Nidauer Schlosspark auf sie aufmerksam geworden. Bei der im August startenden Aufführung «Auswanderer» wird sie in der Kostümschneiderei assistieren. Im Buechi-Schlössli wird sie ihre von leichter Hand komponierten Kleider zeigen.

Ihre malbegabte und kreative Mutter und ihre Grossmutter Vreni Stuber, bei der sie als Heranwachsende «Fantasiewelten» spielerisch aufbauen konnte, hätten sie sicher sehr beeinflusst und zu eigenen kleinen Werken angeregt, betont Dominique. Sie konnte ihre berufliche Entscheidung frei und ohne Erwartungsdruck treffen.

«Du machst Deinen Weg», sagt Daniela im Gespräch ermutigend zu ihrer Tochter. Und die Beteiligung an der Ausstellung im Schlossturm sei gewiss ein Baustein dazu. Gemeinsam als Ausstellerinnen aufzutreten, hätten beide schon einige Zeit geplant, betonen sie motiviert.

