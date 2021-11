Das Projekt optiSO+

Auslöser für die Submission ist das Projekt OptiSo+, das im Bereich der Spezialangebote kantonsweit die gesetzlichen Grundlagen (Volksschulgesetz, Behindertengleichstellungsgesetz,

Behindertenrechtskonvention) umsetzen soll. Das bedeutet eine bessere regionale Anbindung und Verteilung der Angebote, eine Vermeidung langer Transportwege für die Kinder. So bestehen für einen Teil der Sonderschule Angebote nur im Westen des Kantons und im Osten kaum welche, was für die Kinder lange Transportwege mit sich bringt. Weiter soll mit dem Projekt Eine individuell bedarfsgerechtere Förderung und Schulung der Kinder mit nachvollziehbarer Qualitätsüberprüfung und eine einheitliche (pauschalisierte) finanzielle Abgeltung ermöglicht werden.

Für die Leistungsbestellung wurden die Schülerinnen und in drei Bedarfsgruppen eingeteilt, die wiederum unterteilt wurden. Die Bedarfsstufen teilen die behinderungsbedingte Förderung anhand der Komplexität und dem medizinischen Bedarf in Gruppen ein. 80 bis 85 % der Kinder- und Jugendlichen mit einem sonderschulischen Bedarf sind der Bedarfsstufe 1 zuzuordnen. Sie brauchen eine fachgerechte Förderung durch schulische Heilpädagogik und allenfalls noch pädagogische Therapien wie Logopädie oder Psychomotorik. 10 bis 15 % der Kinder brauchen eine höhere Spezialisierung des Fachpersonals bei der Förderung. Bei der Diagnostik des Bedarfs sind hier auch medizinische Grundlagen notwendig. Für die Bedarfsstufe 3, die 2 bis 5 % der Kinder betrifft, gibt es zwei Ausprägungen. Einerseits die komplexen Mehrfachbehinderungen, die nur in einer spezialisierten Institution gefördert werden können und andererseits schwere psychische Beeinträchtigungen, die ebenfalls ein spezielles individuelles Setting brauchen.

Das Blumenhaus bewarb sich mit seiner Sonderschule in den Bedarfsgruppen 2 und 3 und ist in beiden Wettbewerben nicht zum Zug gekommen. In der Bedarfsgruppe 2 machten das Bachtelen in Grenchen und das Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigungen in Solothurn das Rennen. In der Bedarfsstufe 3 kommen die Stiftung Focus Jugend in Kriegstetten, die Hof 21 GmbH in Küttigkofen und das Bachtelen zum Zug.