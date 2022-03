Buchegg diskutiert Verkehrsmassnahmen

Buchegg Im Bucheggberg müssen Autofahrer künftig innerorts Geduld beweisen Das Projekt Langsamverkehr nimmt Fahrt auf. Verkehrsmassnahmen in den Dörfern von Buchegg werden vorgestellt und diskutiert. Urs Byland Jetzt kommentieren 07.03.2022, 15.00 Uhr

Freie Fahrt im Bucheggberg: Die Dorfeinfahrt von Tscheppach verlockt nicht zum Bremsen. Rahel Meier

Der Bucheggberg ist das Eldorado für Temposünder. Ein Gemeindepräsident sagte einmal, die Bucheggberger Strassen eignen sich bestens um sich auszutoben, und manchmal fahre halt einer in den Graben, nicht weiter schlimm.

Die Autolenkerinnen und -lenker halten sich grundsätzlich wenig an die Geschwindigkeitsbegrenzungen ausserorts, aber vor allem auch innerorts. Tempomessungen 2020 für eine Verkehrsstudie endeten mit teils erschreckenden Werten. Am geringsten waren die gemessenen, durchschnittlichen Werte in Küttigkofen, Kyburg-Buchegg und Mühledorf, alles Dorfteile mit engen, unübersichtlichen Verbindungen. Am höchsten sind die massgebenden Durchschnittswerte in Tscheppach und Aetingen.

Die Verkehrsstudie zeigte Wirkung. Eine halbe Million Franken wurden an der letzten Buchegger Budgetgemeindeversammlung für die Langsamverkehrsmassnahmen in den Dorfteilen von Buchegg gesprochen. Schon damals wurden Massnahmen vorgestellt wie Strassen mit breiten Randbändern, Fahrradstreifen, Temporeduktionen auch auf Kantonsstrassen – der Kanton hat diesbezüglich seine Zurückhaltung gelockert -, Markierung von Rechtsvortritt oder Dorfeinfahrtsbremsen.

An erster Stelle steht die Einführung von Tempo 30 in Bucheggs Dörfern

Nun ist das Projekt Langsamverkehr in seiner nächsten Phase. Die Bevölkerungen der Dorfteile werden über konkret, vorgesehene Verkehrsmassnahmen informiert und zur Mitwirkung eingeladen.

An Infoanlässen, heute Abend folgt beispielsweise der letzte im Kreuz in Mühledorf zu den Massnahmen in Gossliwil, Hessigkofen, Tscheppach und Bibern, kann sich die Bevölkerung schlau machen. Die Mitwirkung läuft bis 31. März. Bis zu diesem Zeitpunkt können Eingaben gemacht oder an der Umfrage teilgenommen werden.

An erster Stelle steht die Einführung von Tempo 30 in den Dorfteilen und in Unterramsern, auch auf den Kantonsstrassen. Hier sind vom kantonalen Amt für Verkehr bereits zustimmende Voten abgegeben worden, wenn, und das ist nicht unerheblich, gleichzeitig auch auf den Gemeindestrassen Tempo 30 gilt. Es könne ja nicht sein, dass der Kanton Tempo 30 Auf einer Kantonsstrasse einführt und auf den Gemeindestrassen gilt noch Tempo 50.

Weitere bauliche Massnahmen sind noch nicht vorgesehen

Bauliche Massnahmen, die zuhauf ebenfalls empfohlen werden, will der Kanton aber jeweils erst realisieren, wenn die entsprechende Kantonsstrasse auch saniert wird. Hier erwartet die Gemeinde Buchegg, laut Gemeindepräsidentin Verena Meyer, aber noch einige Zugeständnisse vom Kanton.

So will man bereits jetzt Massnahmen wie Strassen mit Farbbändern testen. Auch die empfohlene Baumallee in Brittern steht oben auf der Liste. Zudem sind die Kosten zwar verteilt, aber noch nicht zur Zufriedenheit der Gemeinde. Der Kanton soll nachbessern.

Mit diesem ersten Schritt dürfte die Tempo-Problematik im Bucheggberg bereits massiv entschärft und die Dorfstrassen lebenswerter werden. Denn die Messungen ergaben vor allem auf den Ortsdurchfahrten, also den Kantonsstrassen, zu hohe Durchschnittswerte. Was aktuell geplant ist (ohne bauliche Massnahmen), zeigt die folgende Auflistung:

Aetigkofen

Im Ortsteil Aetigkofen wurden 2020 keine neue Verkehrsmessung durchgeführt, da bereits Messungen aus dem Jahr 2013 vorhanden waren, auf die man sich abstützte. Derzeit gilt überall Rechtsvortritt. Dieser ist jedoch aufgrund der teilweise eingeschränkten Sichtweiten mit der heute geltenden Durchfahrtsgeschwindigkeit lokal ungeeignet und gefährlich.

Die heute zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h passt nicht zu den örtlichen Verhältnissen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll möglichst flächendeckend eingeführt werden. Konkret soll mit Ausnahme der Hauptstrasse überall Tempo 30 gelten. Die Einführung der Tempo-30 Zone im Ortsteil Aetingen soll im Jahr 2023 erfolgen

Aetingen

Die Studie zeigt, dass die Einfahrtsbremse beim Dorfeingang West funktioniert, aber dass eine solche auch beim Dorfeingang Ost wünschenswert sei. Gemäss Kanton komme diese aber erst mit der Sanierung der Hauptstrasse, nicht vor 2028.

Wie in Aetigkofen wird grossflächig Tempo 30 empfohlen, also auf allen Gemeindestrasse sowie auf der Kantonsstrasse. Diese ist die Hauptstrasse, wo Tempo 30 von der Liegenschaft 44 bis 25 signalisiert werden soll. Die Einführung der Tempo-30 Zone im Ortsteil Aetingen soll im Jahr 2023 erfolgen.

Brittern, Brügglen, Gossliwil, Hessigkofen, Küttigkofen und Mühledorf

Für die Einführung der Tempo-30 Zone im Ortsteil Brittern, Brügglen, Gossliwil, Hessigkofen, Küttigkofen und Mühledorf werden Massnahmen auf der Kantonsstrasse wie auch Massnahmen auf den Gemeindestrassen nötig. Auch hier soll die Einführung der Tempo-30 Zone im Jahr 2023 erfolgen.

Kyburg-Buchegg

Für die Einführung der Tempo-30 Zone im Ortsteil Kyburg-Buchegg werden keine Massnahmen auf der Kantonsstrasse, sondern nur Massnahmen auf den Gemeindestrassen nötig. Der Kanton prüft eine farbliche Gestaltung der Strassenoberfläche (seitliche Bänder) bei der Dorfstrasse. Stand November 2021 ist jedoch noch nicht bekannt, ob ein solcher Versuch im Ortsteil Kyburg-Buchegg durchgeführt wird oder nicht. Die Einführung der Tempo-30 Zone im Ortsteil Kyburg-Buchegg soll im Jahr 2023 erfolgen.

Unterramsern

Die eigenständige Gemeinde Unterramsern ist im Projekt Langsamverkehr der Gemeinde Buchegg miteinbezogen. Dort soll innerhalb eines bestimmten Perimeters Tempo 30 eingeführt werden. Auf der Hauptstrasse (der Kantonsstrasse) ist der Abschnitt von Haus Nummer 22 bis zum Restaurant Drei Eidgenossen berücksichtigt.

Nicht betroffen ist dabei die Aetigkoferstrasse, die Limpachstrasse sowie der östliche Teil der Hauptstrasse. Die Gemeinden Buchegg und Unterramsern müssen sich über einen Kostenteiler des Gemeindeanteils noch einigen.

