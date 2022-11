Zweite Vernehmlassung Buskonzept 2024 Bucheggberg

Pumppark in Hessigkofen

Entschieden hat sich der Gemeinderat auch in Bezug auf die Spielplatzsituation. Der erste Versuch mit einem Spielplatz und einem Pumppark (Sportanlage für alles, was Räder hat) in Aetigkofen bei der Mehrzweckhalle scheiterte am Widerstand von Anwohnern. Daraufhin wurde auf einen Spielplatz in Mühledorf und auf einen Pumppark in Hessigkofen gesetzt. Der Spielplatz in der Cholgruben in Mühledorf kostet 65000 Franken. Der genehmigte Rahmenkredit beträgt insgesamt 190000 Franken. Der geplante Pumppark in Hessigkofen sprengt zusammen mit dem Spielplatz den Kreditrahmen. Deshalb wird das Pumppark-Projekt (285000 Franken) separat an der Gemeindeversammlung traktandiert.