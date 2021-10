Buchegg Spannende Rennen am traditionellen Fahrturnier in Hessigkofen Am Wochenende fuhren Ein-, Zwei- und Vierspänner, gezogen von Ponys und Pferde im Jörhüsli um die Wette. Urs Byland 04.10.2021, 17.00 Uhr

Aurélie Rufener aus Orbe zusammen mit ihrer Helferin sowie «Phoenix XI» und «Pistache». José R. Martinez



Das traditionelle Fahrturnier des Reit- und Fahrvereins Bucheggberg im Jörhüsli in Hessigkofen ist Garant für dramatische Rennen. Am Samstag jagten insbesondere Ponys mit den Wagen über die Piste. Am Sonntag zeigten dann auch die Pferde, was sie draufhaben. Im Bild drückt Aurélie Rufener aus Orbe zusammen mit ihrer Helferin mächtig aufs Gaspedal. «Phoenix XI» und «Pistache» geben alles.