Blumenhaus Buchegg: Sonderschule gerettet

Buchegg «Es hat sich gelohnt, dass wir uns gewehrt haben»: Kanton, Bachtelen und Blumenhaus einigen sich Die Sonderschule und das Internat Blumenhaus sind gerettet. Nichts ändert sich für die Institution. Das ist das definitive Ergebnis eines Runden Tisches, organisiert vom Volksschulamt. Urs Byland Jetzt kommentieren 16.03.2022, 12.02 Uhr

Das Blumenhaus Buchegg kann die Sonderschule und das Internat in ihrer heutigen Form behalten. Oliver Menge

«Zurück auf Feld eins», kommentiert Markus Jordi, Präsident des «Blumenhaus» in Buchegg, das Ergebnis des Runden Tisches. Dieser wurde einberufen, um das Ergebnis der Submission im Sonderschulbereich im Rahmen von optiSo+ in zwei von 26 Losen zu korrigieren. «Für uns ändert sich nun nichts», präzisiert er.

Am Runden Tisch sassen Vertreter des Blumenhauses, Verlierer der Submission, sowie des Bachtelen Grenchen und des Zentrums für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZSKS, Gewinner der Submission, und natürlich Vertreter des kantonalen Volksschulamtes, das zum Runden Tisch eingeladen hatte, nachdem der Regierungsrat auf die Submissions-Beschwerde des Blumenhauses eingetreten war und die Submissionsentscheide in zwei von 26 Submissionslosen aufhob.

Neue Kategorie «Hochbedarf »geschaffen

«Wir haben gemeinsam eine neue Kategorie Hochbedarf geschaffen», sagt Jordi. Die Kategorie «Hochbedarf» ist dem Blumenhaus vorbehalten. Diese Kategorie bildet exakt diejenige Klientel ab, die aktuell vom Blumenhaus betreut wird. Das Blumenhaus ist die einzige Institution im ganzen Kanton, die die zu betreuenden Kinder in dieser neuen Kategorie aufnehmen kann. Für die Kategorie «Hochbedarf» gilt die mit optiSo+ angestrebte Regionalisierung nicht.

«Wir betreuen aktuell 50 Kinder aus dem Bereich Hochbedarf und dürfen auch inskünftig mit der gleichen Anzahl Kinder rechnen.» Dazu kommen aktuell noch 13 Kinder aus anderen Kantonen. Jordi sagt:

«Somit sind sowohl unsere Sonderschule als auch unser Internat für die Zukunft gesichert. Alle unsere Ziele wurden erreicht und unser Kampf für das Blumenhaus hat sich gelohnt.»

Das Blumenhaus werde künftig genau diejenigen Kinder betreuen, die auch bisher in dieser Institution waren. Laut Mitteilung des Kantons sind dies alle Kinder, die einen Hochbedarf in der Behandlung, in der Förderung und in der Betreuung aufweisen.

Die Kriterien anderer Kategorien wurden ebenfalls geschärft

Die Kriterien zweier Lose für die künftige Zuteilung der Kinder an die Institutionen Bachtelen und ZKSK wurden ebenfalls substanziell geschärft. Damit werde künftig eine nachvollziehbare Zuteilung und adäquate Betreuung der Kinder sichergestellt, so Jordi.

Laut Kanton werden im Bachtelen Kinder mit der Diagnose von tiefgreifenden Entwicklungsstörungen im Bereich Autismus bei einer normalen bis überdurchschnittlichen Intelligenz gefördert. Und im Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigungen werden Kinder aufgenommen, die mehrfachbeeinträchtigt sind.

Die Zusammenarbeit am Runden Tisch habe sich gemäss Jordi erfreulich entwickelt. «Am Anfang gab es kleine Rangeleien unter den Institutionen um die zu vergebenden Plätze. Aber am Ende waren wir einer Meinung.» In einer Absichtserklärung wurden die Resultate des Runden Tisches festgehalten. Das Ergebnis bilde die Grundlage für die Ausarbeitung der Leistungsvereinbarungen der drei Institutionen und dem Volksschulamt.

Regierungsrat Remo Ankli. Hanspeter Bärtschi

Kritik am Volksschulamt

Politisch haben die Submissionsentscheide in diesem Bereich viel Staub aufgewirbelt. So wurde beispielsweise Unverständnis bekundet, dass es in diesen Bereichen überhaupt zu einer Submission gekommen ist. Das Volksschulamt erhielt teilweise heftige Kritik. Bildungsdirektor Remo Ankli zeigt Verständnis und sagt:

«Die Kriterien waren schon vor der Submission ein Thema. Die Diskussion in diesem Bereich war nötig und ist jetzt geführt worden.»

Dass sie nicht schon vor der Submission definitiv geklärt werden konnten, habe damit zu tun, «dass die zu betreuenden Kinder fast alles Spezialfälle sind». «Nun reden wir auch im Detail vom Gleichen.»

