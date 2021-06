Buchegg Gegen die «Schulfabrik»: Neue Privatschule will die Kinder dort abholen, wo sie stehen Die «Schule des Lebens» arbeitet nach dem Lehrplan 21. Kinder sollen aber trotzdem individuell gefördert werden. Etwas, das in der öffentlichen Schule zu wenig Gewicht hat, finden die Gründerinnen. Vanessa Simili 08.06.2021, 05.00 Uhr

Co-Schulleiterin Christine Hug (links), Naturpädagogin Rahel Egger (Mitte) und Primarschullehrerin Elisabeth Hofer. Hanspeter Bärtschi

Die Buechi-Schuel soll eine freie Schule werden, die den Unterrichtsstoff nach Lehrplan 21 zwar vermittelt, in der aber jedes Kind «individuell dort abgeholt wird, wo es persönlich grad steht», so Präsidentin und Co-Schulleiterin Christine Barbara Hug aus Tscheppach.

«Uns ist wichtig, den Kindern die Freude am Lernen zu erhalten.»

Die Co-Schulleitung und die pädagogische Verantwortung wird bei Elisabeth Hofer liegen. Für die ausgebildete Primarschullehrerin aus Lohn-Ammannsegg ist die geplante Schule ein Herzensprojekt. Sie wird dort in einem 100-Prozent-Pensum unterrichten, denn jemand müsse durchgehend vor Ort sein, sagt sie. «Im Prinzip wollte ich für meine Grosskinder eine Schule eröffnen.»

Hofer war viele Jahre als Kindergärtnerin tätig, bis sie sich vor zehn Jahren zur Lehrerin ausbilden liess. «Ich möchte keinen Abklatsch vom Leben vermitteln, sondern das Leben selbst. Und das findet dort statt, wo wir mit anderen Menschen zusammentreffen», sagt Hofer.

Mit Vertrauen gemeinsam unterwegs sein

Noch bis Ende dieses Schuljahres als Lehrerin in Biberist tätig, wird sie nach den Sommerferien bereits in Aetigkofen anfangen – sofern die Bewilligung vorliegt. «Mir gefallen komplexe Situationen», sagt sie. Und es freue sie, dass eines ihrer Grosskinder voraussichtlich auch an der Buechi-Schuel sei.

Doch ob verwandt oder nicht: «Es ist so, dass ich alle gern habe. Und wenn ich jemanden noch nicht gern haben kann, ist das Erste, was ich versuche, ihn lieb zu gewinnen. Ich kann gar nicht anders.» Hofer spricht von bedingungslosem Annehmen des Anderen und von Vertrauen.

«Wenn ich den Kindern vertraue und sie mir, dann lassen sie sich führen. Dann kann man gemeinsam dynamisch unterwegs sein.»

Struktur im Schulalltag ist den Initiantinnen wichtig – und der Einbezug von Praktischem. Das Mittagessen vor Ort beispielsweise soll mit den Lehrpersonen gemeinsam vorbereitet werden.

Man lernt nicht nur im Schulzimmer

Denn Lernen findet nicht nur im Schulzimmer statt. Vorgesehen sei auch Unterricht im Freien und das Kennenlernen von Handwerk und unterschiedlichen Berufsfeldern. «Im Bucheggberg bietet sich das geradezu an», sagt Hug. So konnte mit Waldbesitzenden vereinbart werden, dass Grundstücke durch die Schule genutzt werden dürfen.

Im Handelsregister eingetragen Privatschule: «Schule des Lebens» Der Trägerverein bezweckt laut eigenen Angaben die Förderung einer freien, selbständigen, auf gemeinschaftlichem Handeln und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Lebensform im Einklang mit der Natur. Er führt dazu eine Privatschule, «um Kindern ein Umfeld zu ermöglichen, in welchem sie mit Rücksicht auf ihre individuelle Befähigung und freie Entwicklung zu eigenständigen, verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gemeinschaft heranwachsen können», ist dem Handelsregister-Eintrag zu entnehmen. Mit dem Zugang zur Natur, zu Kultur, einer gesunden Ernährung und einer praxisbezogenen Ausbildung soll den Kindern ein bewusster Umgang mit dem Leben vermittelt werden. Die Privatschule soll den Jugendlichen am Ende der obligatorischen Schulzeit den Übertritt an die Berufs- und Mittelschulen ermöglichen. Die Mittel generieren sich aus Schulgeldern, Mitgliederbeiträgen, Spenden und Zuwendungen aller Art sowie aus Vermögensertrag und anderen Erträgen, etwa aus Kursen und Veranstaltungen. (vs) Hinweis Im Internet: buechi-schuel.ch elisa.hofer@buechi-schuel.ch.

Hauptsächlich wird sie aber im Mehrzweckgebäude in Aetigkofen unterkommen. Zudem stünden in einem Bauernhaus in Tscheppach Räumlichkeiten zur Verfügung. «Je nach Schülerzahlen wäre denkbar, dass die Oberstufe im Bauernhaus unterrichtet wird.» Die genauere Planung steht aber noch an. Schliesslich ist sie von der Schüler- und Schülerinnenzahl abhängig.

Auch Lehrkräfte sind sehr interessiert

Die Co-Leiterinnen sind mit interessierten Eltern bereits im Gespräch, wobei das Interesse und die Anfragen laut Hug über die Region hinausreichen. Das Lehrerkollegium habe sich ebenfalls bereits formiert. «Wir wurden regelrecht überrannt von Lehrpersonen, die sich interessierten, an der Schule zu unterrichten», hält Hug fest.

An der ersten Sitzung mit den Lehrpersonen waren sodann 17 Personen anwesend.

«Bei uns an der Schule sollen alle Lehrpersonen ein Lehrpatent mitbringen, der Unterricht findet mit Profis statt»,

ergänzt Hofer. Mit Rahel Egger aus Brügglen sei auch eine Lehrerin für die Basisstufe und Naturpädagogin mit an Bord.

Schule darf nicht zur Fabrik werden

Als Berufsoffizier in der Schweizer Armee tätig, hat Hug beruflich zwar bisher wenig mit Schulpolitik zu tun gehabt. Aber aus persönlicher Erfahrung während ihrer eigenen Schulzeit, damals als Transgender-Junge Christian, und bei ihrer 11-jährigen Tochter hat sie erlebt, «wie strukturelle Gegebenheiten manchmal dazu führen, dass die Schule zu einer Schulfabrik wird». Mit einer Atmosphäre, die jegliche Freude am Lernen – die Kinder grundsätzlich mitbringen – abwürge. «Und das darf nicht sein.»

Diesen Sommer soll es schon losgehen. Die Vorarbeiten sind geleistet, der Trägerverein «Schule des Lebens» ist gegründet und das Gesuch inzwischen beim Volksschulamt hängig.

Elisabeth Ambühl-Christen, zuständig für die Qualitätssicherung im Volksschulamt, bestätigt die fristgerechte Einreichung des Gesuchs. Sie sagt:

«Alle erforderlichen Unterlagen liegen vor.»

Nach der Prüfung der Unterlagen brauche es für die Bewilligung auch einen Regierungsratsbeschluss.