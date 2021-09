Buchegg Der Biber hat in Buchegg einen Fürsprecher erhalten Seit Michael Seiler sich in Buchegg um die Biber kümmert, verlaufen die Auseinandersetzungen um das herzige Tier friedlicher. Urs Byland Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Seiler ist Biberbeauftragter in Buchegg Michel Lüthi

Buchegg, eine der grösseren Gemeinden im Kanton, hat seit kurzem eine Spezialität. Die Gemeinde hat in der Person von Michael Seiler einen Biberbeauftragten. Er lebt, wie könnte es anders sein, im Dorfteil Bibern. Zum Biber hat er aber (noch) nicht annähernd eine solch enge Beziehung wie zu Schalke 04. Die Mitgliedschaft erhielt er von seinem aus Essen stammenden Grossvater schon zur Geburt geschenkt. Dass sein Haus in den Farben Königsblau und Weiss leuchtet ist selbstverständlich.



Bibern – Biber Es ist fast selbstverständlich, dass der Biberbeauftragte von Buchegg den Namen von seinem Dorfteil Bibern erforschte. «Es gibt noch ein Bibern im Schaffhausischen, und die haben interessanterweise die gleiche Problematik mit dem Biber wie wir. Deshalb könnte der Name sehr wohl vom Tiernamen stammen.» Eindeutig belegen könne er eine Verwandtschaft der beiden Namen nicht. «Sie haben aber das Glück, dass bei ihnen die Bachbette tiefer sind als bei uns. Deshalb haben sie weniger Nebenschäden», erzählt der in Grenchen aufgewachsene Michael Seiler.

Zum Biber kam der frühere Matrose und Badmeister über andere verschlungene Wege. Als Bibern noch eine eigenständige Gemeinde war, politisierte er dort im Gemeinderat. Nach der Fusion zur Gemeinde Buchegg half er in der Umwelt-, Landwirtschafts- und Forstkommission mit. «Weil meine Frau Daniela Gemeindeschreiberin ist, strebte ich nicht nach einem Gemeinderatsamt.» Seine Verbundenheit mit dem Biber erklärt der 57-Jährige damit, dass die Problematik in Bibern begann, und es oft hiess, er soll schauen gehen.

«Irgendeinmal begann mich das Tier zu faszinieren.»



«Wir in Buchegg haben zirka zehn Biberdämme mit vielleicht 30 Tieren. Die Probleme häuften sich, aber an wen sollen sich die Geschädigten wenden.» Es brauchte in der Gemeinde Buchegg einen Ansprechpartner. In der kantonalen Verwaltung kümmere sich nur eine Person um alle Biber im Solothurnischen. Oft verstreiche für die Geschädigten zu viel Zeit, bis sie ihr Anliegen vortragen könnten.

«Das liegt nicht an der Person, sondern an den mangelnden Ressourcen. Der Kanton ist hier nicht optimal aufgestellt. Im Bernischen kann man sich an die Wildhüter wenden. Wir haben keine Wildhüter, also hat Buchegg die Initiative ergriffen.»

Der Biber mit all seinen Problematiken wurde vom Gemeinderat an die Umwelt-, Landwirtschafts- und Forstkommission delegiert. «Ich wurde innerhalb der Kommission angefragt, als Bindeglied zwischen Kanton, Gemeinde und Bevölkerung zu fungieren.»



Das Hochwasser hat den Damm im Mülitäli bei Brügglen weggespült. «Der Biber wird sich ein neues Zuhause bauen. Wo, wissen wir nicht», so Michael Seiler. Rahel Meier

Die Gemeinde hat nicht nur in der Person von Michael Seiler einen Biberbeauftragten, sie erarbeitet auch ein Biberprojekt, mit dem eine mögliche Regulierung aufgezeigt wird. Das Konzept sieht rote Gebiete vor, in denen der Biber nichts zu wünschen hat. In grünen Gebieten kann er siedeln, und in orangen Gebieten braucht der Biber verstärkt Aufmerksamkeit. «Dort müsste man häufiger kontrollieren.» Dem Konzept müssen aber Bund und Kanton zustimmen, denn heute gilt: «Mit dem Konzept Biber Schweiz hat das Tier fast alle Rechte erhalten.» Man darf einen Biberdamm nicht einfach entfernen. Dazu braucht es die Zustimmung des Kantons.



Michael Seiler muss nicht nur mit guten Worten als Biberbeauftragter wirken. Er hat auch ein Budget. In diesem Jahr sind es 35 000 Franken. Damit werden nötige Verbauungen wie das Erhöhen einer Strasse oder das Legen von Drainagen finanziert. Abwechselnd mit Rolf Arni vom Werkhof kontrolliert Seiler die Dämme oder die Drainagen, mit denen die Wasserhöhe teilweise reguliert werden kann. Im Dezember startete Seiler. Seither sei es ruhig.

«Dank des regelmässigen Austausches ist es richtig friedlich im Vergleich zu vorher.»

«Man weiss, dass ich Ansprechperson bin, und ich gehe schauen, wenn man mich ruft.» Von Vorteil ist, dass Seiler, heute Verlagsleiter des Thuner Amtsanzeigers, landwirtschaftliche Wurzel hat. «Ich weiss, wie es schmerzen kann, wenn man einem Landwirt sagt, sein Land sei nicht erheblich, beispielsweise wenn es ihm wegen des Bibers 20 Aren wegspült.» Sein Ziel sei die Symbiose zwischen dem Biber und der Bevölkerung. «Wir sind auf gutem Weg.»

Warum es gut ist, dass der Biber in der Schweiz wieder heimisch geworden ist «Er bringt uns Natur zurück», ist der Biberbeauftragter Michael Seiler überzeugt. «Mit den Dämmen entstehen Flachgewässer, die ideale Bedingungen für neue Pflanzen und Insekten bieten. Das hilft dort, wo es nicht stört.» Via Emme kam der Biber in die Quergewässer und auch in die weitläufige Gemeinde Buchegg. Die Freude sei gross gewesen, aber er habe auch in Gebieten gesiedelt, die schon von Menschen stark genutzt werden. Michael Seiler erzählt von einem Biber, der ausserhalb von Bibern siedelte und der mit seiner Graberei dafür sorgte, dass Landwirtschaftsland einfach weggespült wurde.

Infrastrukturschäden oder Landschäden würden oft zu Auseinandersetzungen führen. Bricht beispielsweise auf einem Feldweg oder auch auf einem Feld nahe einem Biberdamm ein Traktor ein, würden die Versicherungen den Schaden nicht übernehmen. Das Land sei dann nicht mehr nutzbar, bis sich der Biber wieder verzieht. Das dauert im Schnitt sieben Jahre. «Der Kanton zahlt einen kleinen Beitrag bei einem Produktionsausfall, aber eben nicht einen Schaden an einer Maschine.»