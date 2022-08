Familie Marti aus Brügglen setzt auf die Aroniabeere

Buchegg Das Wagnis mit der Aroniabeere: eine Bauernfamilie im Bucheggberg auf neuen unternehmerischen Pfaden Die als Lebenselixier vermarktete Beere aus Nordamerika findet im Bucheggberg Interesse bei Produzenten. Doch für den Absatz garantieren bisherige Abnehmer nicht mehr. Urs Byland Jetzt kommentieren 12.08.2022, 18.00 Uhr

Die Aroniabeeren werden geerntet. Von links: Hansueli Schmid, Eva, Maria und Daniel Marti. Carole Lauener

Im Bucheggberg hegen wenige Landwirte ein Nischenprodukt – die Apfelbeeren. Die Früchte sind besser bekannt als Aroniabeeren. Die Sträucher mit den kleinen dunklen Beeren, etwas grösser als Trübeli, stammen aus Nordamerika. Seit zirka zehn Jahren werden die Sträucher auch in der Schweiz angebaut.

In den letzten Jahren hat sich um diese Beeren ein regelrechter Gesundheitskult entwickelt. Ob zurecht oder nicht; die Beeren enthalten nachgewiesenermassen viele Antioxidantien, die wiederum in der Medizinliteratur vielfältig beschrieben werden. Vielfältig sind auch die Wirkungen, die den Beeren zugeschrieben werden.

Die Beeren versprechen ein ansprechendes Einkommen

Damit ist auch teilweise erklärt, dass sich ein Anbau der Aroniasträucher lohnt. Der Absatz ist vorhanden und damit auch die Nachfrage nach diesen Beeren – wenn auch aktuell nicht mehr so stark. Denn Landwirt Daniel Marti und seine Frau Maria aus Brügglen in Buchegg setzen noch nicht lange auf diese Beere.

«Wir haben für eine Restfläche ein arbeitsintensives Produkt gesucht, das auch ein ansprechendes Einkommen verspricht», sagt Daniel Marti. Die Beeren lassen sich zu verschiedenen Produkten wie Direktsaft, Gelee, getrocknete Früchte oder Likör verarbeiten, die einen guten Markt finden.

Maria und Eva Marti sortieren die wenigen Blätter aus, die nicht abgesaugt wurden. Carole Lauener

Aber die Familie Marti ist ein Wagnis eingegangen, denn im Gegensatz zu anderen Produzenten, die bereits früher in das Aronia-Geschäft eingestiegen sind, haben sie keinen Abnehmer gefunden, der ihnen die Ernte prioritär abkauft.

Sie können die Beeren wohl anbieten, beispielsweise der Landi Hüttwilen, einem der Verarbeiter der Beeren in der Schweiz, aber was nicht abgenommen wird, müssen Martis selber vermarkten. «So haben wir angefangen: auf die Gefahr hin, dass unsere Beeren von der Landi Hüttwilen möglicherweise nicht gebraucht werden, und wir diese selber vermarkten müssen.» Der Markt sei vorhanden, so Marti, aber er sei nicht so stark gewachsen, wie im günstigsten Fall erhofft.

Der Direktverkauf hat einen grossen Vorteil

«Wir bieten unsere Produkte in verschiedenen Läden in der Region an, beispielsweise in der Chäsi Buchegg, in der Landi Lohn oder im Bioladen Küttigkofen», so Maria Marti. Und Martis haben auch die Absicht, einen Hofladen einzurichten. Denn der Direktverkauf hat einen grossen Vorteil. Der Produzent profitiere hier am stärksten, insbesondere bei einem Premiumprodukt, so Daniel Marti, wie die Aroniabeeren.

Die polnische Beerenlesemaschine ist schweizweit einzigartig. Carole Lauener

Die Landi Hüttwilen kommt Martis auch entgegen bei der Lagerung und Produktion. «Die Beeren müssen sofort tiefgefroren werden, weil sie schon nach kurzer Zeit gären», erklärt Daniel Marti. Noch am Tag der Ernte wird die Aroniabeeren-Ernte der Martis mit dem Lastwagen in ein Kühllager der Landi Hüttwilen transportiert.

«Wenn unsere Erzeugnisse ausgehen, können wir unsere Beeren auftauen lassen. Die Landi entsaftet oder trocknet dann die gewünschte Menge für unseren Bedarf im Direktverkauf.» Das geschehe in einer professionellen Art und Weise. «Die Gefahr besteht, dass die wichtigen Antioxidanten der Beeren bei Luftkontakt oxidieren. Deshalb ist eine professionelle Verarbeitung entscheidend.»

Der «Wanderleser» kommt aus dem St. Gallischen

Im Bucheggberg sind neben Martis zwei weitere Landwirte in Oberwil und in Lüsslingen-Nennigkofen Produzenten von Aroniabeeren. Auch wenn die geschäftlichen Bedingungen unterschiedlich sind, arbeitet man zusammen und hat beispielsweise gemeinsam in eine Maschine investiert.

Die Aroniabeere enthält recht viel Flüssigkeit. Der Biss fühlt sich an wie bei einer Heidelbeere, nur schmeckt die rohe Aronia-Beere bitter (und darf ausgespuckt werden). Carole Lauener

Auch in der Ernte besteht eine Gemeinsamkeit. Diese erledigt für alle drei Aronia-Produzenten im Bucheggberg der «Wanderleser», Hansueli Schmid aus Oberbüren im Kanton St. Gallen. Auch er produziert Aroniabeeren.

Für die Ernte hat er eine Maschine in Polen gekauft, wo das entsprechende Knowhow vorhanden ist, weil Aroniasträucher zuerst in Osteuropa gepflanzt wurden. Seine Maschine, die er als «Wanderleser» in der ganzen Schweiz anbietet, erntet die Beeren, ähnlich wie man Weintrauben maschinell erntet. Die Aroniasträucher werden heftig geschüttelt, die Beeren fallen ab und werden eingefangen.

Daniel Marti rechnet mit rund zwei Tonnen Beerenernte. «Nachdem wir wussten, dass wir in Eigenvermarktung die Beeren anbieten müssen, habe ich sofort von Quantität auf Qualität umgestellt.» Er habe die normalerweise viel tragenden inneren Strauchäste weggeschnitten zugunsten der äusseren Äste. Die Beeren profitieren nun von viel Sonnenschein.

Vor drei Jahren auf Bio umgestellt Die Familie Marti bewirtschaftet bereits in fünfter Generation den Hof in Brügglen. Der gelernte Agroingenieur Daniel Marti arbeitete bis vor wenigen Jahren für den Solothurnischen Bauernverband. Landwirtschaft betrieb er in einem 40-Prozent-Pensum. Nach seiner vorzeitigen Pensionierung in der auswärtigen Arbeit stellte die Familie den Hof auf Biolandwirtschaft um. Zogen Martis früher mit 50 Muttersäuen junge Schweine auf, die an Mäster weiterverkauft wurden, ist der 60-Jährige mit seiner Frau seit 2019 im Ackerbau tätig. 20 Hektaren gross ist der Betrieb. Auf den 13 Hektaren Ackerland baut die Familie Weizen, Ur-Dinkel, Sojabohnen und neuerdings Speisehafer an. Der Rest ist Grünland. Die Aroniabeere wird auf 70 Aren angepflanzt.

