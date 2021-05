Buchegg Das Leitbild weist den Weg in die Zukunft Die Gemeindeversammlung Buchegg genehmigt das Räumliche Leitbild und das Reglement zum Planungsausgleich. Marlene Sedlacek 06.05.2021, 17.31 Uhr

Das Räumliche Leitbild von Buchegg wurde von der Gemeindeversammlung genehmigt. Hier ein Blick auf den Dorfteil Bibern.

ak

Eine reich befrachtete Traktandenliste lockte 89 Stimmberechtigte an die ausserordentliche Gemeindeversammlung in Buchegg. Über zwei Themen gab es abzustimmen und drei Projekte wurden vorgestellt.

Der Gemeinderat legte das räumliche Leitbild zur Genehmigung vor. Eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe hatte vor zwei Jahren bei den Einwohnern und Einwohnerinnen ausgeforscht, welche Hoffnungen, Visionen, und Zielrichtungen sie für die Gemeinde in den nächsten 20 Jahren haben.