Nadja Steiners Hobby sind Bastelboxen

Buchegg Das Hobby zur Leidenschaft gemacht: Eine Betriebsökonomin füllt Boxen mit Bastelträumen In Aetingen geht Nadja Steiner einer besonderen Freizeitbeschäftigung nach, die sich inzwischen zur grossen Leidenschaft entwickelt hat. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Nadia Steiner stellt Bastelboxen zusammen, die sie in ihrem Onlineshop vertreibt. Ihre Kinder helfen mit, eine Bastelbox zu füllen. Hanspeter Bärtschi

Nadja Steiner aus Aetingen ist leidenschaftliche Bastlerin. «Schon als Kind habe ich viele Stunden damit verbracht», erzählt sie. Zwar ohne die Mengen an Bastelmaterial, die ihr heute zur Verfügung stehen, sondern mit dem, was vorhanden war: Schere, Papier, Leim – und ganz viel Material aus der Natur. Die Mutter von zwei Kindern im Alter von 5 und 6 Jahren hat das Basteln nie losgelassen. Auch während der Schulzeit oder des Studiums nicht. Die Betriebsökonomin hat immer in der Bastelarbeit ihren Ausgleich zum Alltag gefunden.

Bis 2020 hat sie auf dem Beruf gearbeitet. Dann entschied sie sich, ihre Zeit vermehrt der Familie zu widmen und etwas zu tun, das die Vereinbarung von Familie und Hobby möglich macht. Vorübergehend wurde darum der Beruf an den Nagel gehängt – und nun ist das Basteln nicht nur zum Hobby, sondern zur grossen Leidenschaft geworden: «Ich bastle täglich.» Am liebsten mit den Kindern zusammen. Gerne würde sie aber auch Bastelkurse geben:

«Aber dies ist in der aktuellen Situation schwierig.»

Zwölf Boxen hat Nadja Steiner bereits erarbeitet

Was aber machen, wenn man die Leidenschaft gerne weitergeben möchte, Kurse aber nicht durchführbar sind? «Irgendwann wuchs in mir der Wunsch, über meine eigene Website Bastelboxen anzubieten.» Nadja Steiner begann Ideen und Material zu sammeln. Hinzu kam der Gedanke, das Basteln zum Erlebnis werden zu lassen und das Projekt jeweils an eine zum Thema passende Kurzgeschichte zu knüpfen.

Viele Stunden verbrachte Nadja Steiner mit der Erarbeitung der Boxen. Zwölf pro Jahr will sie auf ihrer Website aufschalten. Eingeteilt nach Jahreszeiten. Projekte für kleine Kinder, aber auch solche, die für grössere noch spannend sind. «Und es sollen Erzeugnisse sein, die entweder passend zur Jahreszeit Fenster schmücken oder sonst als Dekoration dienen sollen – und solche, die man gerne weiterschenkt.»

Das aktuelle Angebot reicht von Fensterbildern in Form eines Osterhasen über Fotohalter bis hin zu Windlichtern. In den Boxen befindet sich das dazu passende Material, das zusätzliche Grundmaterial hat man meistens zu Hause - oder kann dazu bestellt werden. Die Box ist nicht nur mit dem Material und einer Anleitung bestückt, in der dazugehörenden Broschüre findet sich eben auch immer eine passende Geschichte.

Diese kann im Vorfeld oder auch während der Bastelarbeit vorgelesen werden. «Alle Boxen wurden mehrfach getestet. Von meiner Familie, aber auch von anderen Interessierten. Mir ist es wichtig, dass die Anleitung so funktioniert, dass auch Menschen, die nicht so oft basteln oder auch Kinder ganz selbstständig anhand von Fotos nachvollziehen können, wie die Arbeit aufgebaut ist.»

Jedes Jahr sollen zwölf weitere Boxen dazukommen

Nadja Steiner weiss, dass der Aufwand pro Box eigentlich so gross ist, dass der Ertrag, der durch den Verkauf und Versand der Boxen entsteht, lediglich dazu dient, dass die Bilanz am Schluss irgendwie aufgeht.

«Reich wird man damit ganz sicher nicht, aber das ist auch ganz und gar nicht mein Antrieb. Mir geht es wirklich einzig und alleine darum, anderen Menschen die Freude am Basteln weiterzugeben.»

Und so findet sie ihre Kunden unter anderem in Grosseltern, die gerne mit den Enkeln basteln und in Familien, die in Quarantäne und froh um Abwechslung sind.

«Sobald wieder mehr Kontakte möglich sind, werde ich den nächsten Schritt wagen und endlich auch regelmässig Kurse anbieten. Oder ein Angebot beim Ferienpass würde mir auch Spass machen.» Den Onlineshop will sie aber so oder so weiter betreiben und sie verspricht: «Zwölf Boxen sind schon verfügbar, Ende 2022 werden dann zwölf zusätzliche Boxen im Angebot zu finden sein. Und so soll es Jahr für Jahr weitergehen.»

www.bastelboxen.ch

