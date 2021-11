Buchegg Das heimische Gewerbe – vor allem die Hofläden – nicht unnötig konkurrenzieren Der Gemeinderat Buchegg diskutierte eine Anfrage der Firma Valora, die im Dorf gerne eine Avec-Box aufstellen möchte. Es handelt sich dabei um einen Mini-Laden mit rund 24 Quadratmeter Verkaufsfläche. Rahel Meier Jetzt kommentieren 18.11.2021, 13.09 Uhr

Beispiel für eine Avec-Box aus dem Kanton Zürich. zvg

Ein Laden in einem Container, 24 Quadratmeter Verkaufsfläche, 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Das ist die Avec-Box, die es in der Schweiz bereits an diversen Orten gibt. Sie kann sowohl autonom aufgestellt, als auch in einem bestehenden Raum eingebaut werden. Valora sucht nach weiteren Standorten und ist deshalb mit einer Anfrage auch an die Gemeinde Buchegg gelangt.