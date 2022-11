Brückeneinweihung Der Kanton ist um eine Attraktion reicher: Sandra Kolly und Nadine Vögeli weihen die Seilbrücke im Gschliff beim Balmberg ein Regierungsrätin Sandra Kolly und Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli zerschnitten das obligate Bändchen und eröffneten am Mittwochmorgen offiziell die neue Seilbrücke im Gschliff beim Balmberg. Diese ermöglicht nun in spektakulärerer Art und Weise wieder die Wanderung über den Jura-Höhenwanderweg. Urs Byland Jetzt kommentieren 02.11.2022, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nadine Vögeli (links) und Sandra Kolly schneiden das Band durch und geben die Seilbrücke Gschliff frei. Hündin India geniesst den Ausblick. José R. Martinez

Jetzt hat auch der Kanton Solothurn eine spektakuläre Seilbrücke. Im Gschliff ermöglicht die von Regierungsrätin Sandra Kolly und von Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli eingeweihte Brücke eine wieder sichere Wanderung über den Jura-Höhenweg, ohne einen mühsamen Umweg gehen zu müssen. Vierzig Personen verfolgten die Zeremonie.

Mit dabei bei der Einweihung war Nadine Vögelis Hündin India, auf Wunsch von Sandra Kolly. Er hatte die spezielle Aufgabe zu beweisen, dass die Seilbrücke auch Vierbeiner überzeugt. Als seinerzeit im Kantonsrat der Kredit von 683’000 Franken für den Brückenbau bewilligt wurde, war ein wichtige Forderung an den damals zuständigen Regierungsrat Roland Fürst, dass der Rost Vierbeiner nicht abschreckt.

Alles anzeigen

Hündin India gefällt's

Dieser liess es sich nicht nehmen mit dem Bike an die Einweihung zu fahren. Und er konstatierte: Dem Hund gefällt die 50 Meter lange und 90 Zentimeter breite Brücke. Die Löcher in den Fussplatten aus Hartplastik sind so klein, dass man das Gefühl hat, über eine geteerte Fläche zu gehen.

An den vier Seilen zwischen den beiden Widerlagern ist alles Nötige für diese Brücke befestigt. Die Brücke schwankt kaum, was zusätzlichen Abspannungen zu verdanken ist, und die Höhe der oberen beiden Seile, die auch als Handläufe dienen, ist mehr als ausreichend, dass man sich sicher fühlt.

Die Brücke wirkt trotz Chromstahl und Beton filigran. Spektakulär ist die Aussicht. Auf der einen Seite ein Mittelland- und Alpenpanorama der feinsten Art und auf der einen Seite die gäche Felswand im Gschliff, von der in Zukunft so viele Steine runterbröckeln können wie wollen. Sie gefährden keine Wanderinnen und Wanderer mehr.

«Am Anfang war es eine Katastrophe»

Die bröckelnden Steine gaben 2017 den Ausschlag, den Weg zu sperren. Unterbrochen wurde damit nicht nur eine Wanderroute, unterbrochen wurde auch der Verbindungsweg zwischen der Bergwirtschaft Hofbergli und dem Restaurant Stierenberg. «Am Anfang war es eine Katastrophe», erzählt Hofbergli-Eigentümer Ruedi Fischer.

Die neue Seilbrücke ist auch für Hunde zugänglich. José R. Martinez

Schnell sei ihm klar geworden, dass eine brauchbare Lösung gefunden werden muss, die die beschwerliche Umleitung nicht sein konnte, zumal diese immer mehr Wanderinnen und Wanderer missachteten, die trotzdem den gefährlicheren Gschliff-Weg nahmen.

In einer Interessengemeinschaft fand er das richtige Gefäss für sein Anliegen. Darin vertreten waren auch die beiden Anliegergemeinden Günsberg und Balm bei Günsberg. In dieser Gemeinschaft wurden Ideen gewälzt. Die Rede war vom Bau einer Galerie. Eingeladen hatte Fischer auch einen Kollegen, einen Ingenieur und Brückenbauer, mit dem er als Gemeinderat von Bätterkinden bereits einmal eine Brücke baute.

Einsprecher verzögert Bau um ein Jahr

Bald war die Idee einer Seilbrücke geboren und bald war auch der Kanton mit von der Partie. Ruedi Fischer:

«Wir waren uns schon am Überlegen in der Interessengemeinschaft, wie wir die Brücke finanzieren könnten.»

Alt-Regierungsrat Fürst aber packte zu und der Kantonsrat genehmigte den nötigen Kredit für ein Vorhaben, hinter das sich auch die Naturverbände stellen konnten.

Regierungsrätin Sandra Kolly und Kantonspräsidentin Nadine Vögeli begehen mit Hündin India die Seilbrücke Gschliff. José R. Martinez

Einzig ein Einsprecher liess sich nicht davon abhalten, eine aussichtslose Beschwerde zu platzieren. Ihm ging es weniger um die Brücke als darum, in einer anderen Streitsache ein Zeichen zu setzen. Würden die Behörden in dieser Streitsache einlenken, würde er seine Beschwerde zurückziehen.

Er ging mit seiner Beschwerde bis vor Bundesgericht und erreichte damit eine Verzögerung von einem Jahr. Aber nur wenige Wochen, bevor man den Bau um ein weiteres Jahr hätte verschieben müssen, kam das Go vom Bundesgericht. Die Beschwerde wurde am 4. März 2022 abgewiesen. Der Bau konnte beginnen. Spatenstich war am 24. Juni 2022.

Viele Ämter aber nur ein Departement

Gebaut wurde unter der Führung des Amtes für Raumplanung. Amtschef Sacha Peter wies zurecht daraufhin, dass sein Amt eigentlich nicht für Brücken oder andere Wegbauten zuständig sei, aber eben unter anderem für die kantonale Fachstelle für Fuss- und Wanderwege. «Es wird wohl das einzige Mal in meiner Karriere sein, dass ich ein Bauwerk eröffnen darf, denn normalerweise bauen wir nicht, sondern wir planen», sagte er den rund 40 Anwesenden.

Drei Monate sei er im Amt gewesen, als er am 4. März 2019, von Roland Fürst an eine Sitzung eingeladen wurde. Mit dabei seien Pascale von Roll, damals Gemeindepräsidentin von Balm bei Günsberg, und Tourismusdirektor Jürgen Hofer. Sacha Peter erinnert sich an den Anfang des Projekts:

«Es gehe um das Gschliff, hiess es.»

Die konkrete Projektleitung übernahm dann aber das Amt für Umwelt. Von den Bauarbeiten ist nichts mehr zu sehen. Die Brücke hängt über dem Gschliff, als wäre sie schon immer da gewesen. Nichts zu sehen von den umfangreichen Betonbefestigungen, die bis zehn Meter in den Untergrund reichen, wie Amtschef Gabriel Zenklusen erzählte. Künftig wird ein weiteres Amt, das für Verkehr und Tiefbau, für den Unterhalt der Brücke besorgt sein.

Einer konnte es egal sein, wer nun Bauherr, Projektleiter und zuständig für den Unterhalt ist oder sein wird. Alle Ämter gehören ins Bau- und Justizdepartement, das von Regierungsrätin Sandra Kolly geführt wird, und damit auch diese «Attraktion», so die Regierungsrätin. «Das ist die einzige Seilbrücke im Kanton, und ich bin mir bombensicher: diese Brücke wird ein Renner werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen