Chilbi, Kilbi oder doch Chüubi: Was bringt das Jahr 2022?

Brauchtum Nach langer Pause: Kann das Chilbijahr 2022 so richtig durchstarten? Vieles blieb die letzten zwei Jahre auf der Strecke, auch die Chilbine in der ganzen Schweiz. In diesem Jahr stehen die Zeichen besser und viele Chilbiorganisatoren in der Region planen wieder mit gewohntem Ablauf. Hier eine Übersicht. Enya Kopp Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solche Bilder, wie hier an der letzten Krebskilbi, soll es dieses Jahr wieder geben. Hans Peter Schläfli

Der Frühling naht mit grossen Schritten und damit auch der Beginn der Chilbisaison. Nach zwei langen Jahren Zwangspause werden in vielen Gemeinden die Planungsarbeiten für die Chilbenen wieder aufgenommen. Von den Gemeinderäten gibt es vielerorts grünes Licht für Chilbi-Läbchueche und -Zuckerwatten. Einige der Chilbenen in der Region Lebern-Bucheggberg-Wasseramt finden sie hier:

Auch für die Schausteller steht nun, nach langer Pause, wieder vieles auf dem Programm. Bis jetzt sei man gut durchgeplant, erzählt Rachel Garcia, Geschäftsleiterin Karussellbetriebe Marti. Die Auslastung sei gut. Klar könnte sie höher sein, aber grundsätzlich sei man froh, überhaupt wieder Aufträge zu haben, sagt sie weiter.

Los geht es für den Karussellbetrieb mit dem Budenmarkt in Solothurn Ende April. «Das ist immer unser Saisonstart», sagt Garcia. Am Wochenende darauf findet die Dorfchilbi in Subingen statt. Dann geht es von einer Chilbi zur nächsten Messe. Dabei sei man hauptsächlich in der Region unterwegs. Es gebe aber auch Aufträge in den Kantonen Bern und Luzern, erzählt sie.

Bei den Veranstaltern merke man teilweise, dass sie noch sehr vorsichtig seien, sagt sie weiter.

«Vor allem Grossveranstalter planen häufig noch mit zwei Varianten, eine mit und eine ohne Einschränkungen.»

Doch die Stimmung bei den Schaustellern werde dadurch nicht gedämpft, denn die Freude über die eingehenden Aufträge sei stärker. Garcia sagt:

«Wir hoffen einfach, dass keine Rückschläge mehr kommen.»

Trotz der Unklarheiten in Bezug auf die Grossveranstaltungen bleibt man euphorisch, dass es eine normale Saison geben wird. «Bei den Plätzen, die wir selbst organisieren, werden wir mit grösster Wahrscheinlichkeit auch unsere Attraktionen aufbauen können», schliesst Garcia ab.

Nach der letzten Chilbi (2019) lief in Subingen die Planung für das 750-Jahr-Jubiläum an. Dann kam der Lockdown, der die Durchführung verunmöglichte. Im Jahr darauf nahm man nochmals einen Anlauf, doch auch dieser schlug fehl. Schliesslich wurde das Fest abgesagt. Thomas Kopp, Chilbichef, erklärt:

«Das Fest hätte eigentlich 2020 anstelle der Chilbi stattfinden sollen.»

Dieses Jahr startete man keinen dritten Anlauf, dafür nahm man die Planungsabläufe für die Chilbi wieder auf, sagt Kopp. Und die Zeichen stehen gut, dass sie in diesem Jahr stattfinden kann. «Wir sind noch am Planen und Diverses muss noch abgeklärt werden», sagt er weiter. Das Vereinsangebot sei eine dieser Unklarheiten.

Klar sei bisher, dass die Chilbi wie gewohnt um den Landgasthof Kreuz stattfinden wird. Ebenfalls klar ist, dass der Karussellbetrieb Marti seine Attraktionen, wie zum Beispiel das Rösslispiel, aufstellen wird. Vom Freitag bis am Sonntag werde die Bahnhofstrasse gesperrt, sagt Kopp. In dieser Zeit werden dort Marktstände stehen.

Welche Marktfahrerinnen und Marktfahrer definitiv kommen werden, sei noch nicht abschliessend geklärt, so Kopp. Diese hätten wieder mehr Anfragen. Man bleibe in Kontakt und hofft auf erfreuliche Rückmeldungen.

Lange musste man zittern in Aeschi. Denn: «Ob die Chilbi dieses Jahr stattfinden kann, stand lange auf der Kippe», sagt Andri Meyer, OK-Präsident. Dann kamen die Lockerungen des Bundes und es wurde klar: Die Dorfchilbi findet wieder in gewohnter Form statt. Das neue Organisationskomitee darf bei diesem Anlass seine Premiere feiern.

Bisher seien viele Anfragen von Marktfahrenden eingegangen, erzählt er. Er unterstreicht aber:

«Leider werden wir nicht alle Anfragen annehmen können.»

Für die Attraktionen sei gesorgt. «Es wird sicher ein Bungee-Trampolin geben», so Meyer. Auch eine «Butschoutobahn» (Autoscooter) wird aufgestellt sein sowie andere Chilbiattraktionen. Von den Dorfvereinen werden Stände organisiert an denen man sich einen Imbiss holen kann.

Da man sich gerade mitten in der Planung befindet, sind noch einige Details unklar. So auch die musikalische Gestaltung.

Die Baustelle war einmal, an Pfingsten wird der Platz beim Mehrzweckgebäude in einen Chilbiplatz verwandelt. (Archiv) Hanspeter Bärtschi

Die Planung für die diesjährige Pfingstchilbi in Derendingen sei bereits abgeschlossen. Einzig die Details mit den definitiven Platzierungen der Stände fehlen bisher noch, sagt Roger Spichiger, Gemeindepräsident.

Gleichzeitig mit der Chilbi wird das neue Mehrzweckgebäude seine Türen für die Öffentlichkeit öffnen. Da man die Eröffnungsfeier im 2021 nicht vor Publikum machen konnte, hat man sich dazu entschieden, diesen «Tag der offenen Tür» zu veranstalten.

Im Rahmen dieses Tages der offenen Tür werde es eine Führung durch die neuen Räumlichkeiten des Mehrzweckgebäudes geben, sagt Spichiger. Zudem soll ein Parcours eingerichtet werden, dem die Besucher folgen können. Er sagt:

«In diesem Jahr ist der Tag der offenen Tür etwas speziell, doch an der Chilbi ändert sich in den Grundzügen nichts.»

Auf dem neuen Platz vor dem Mehrzweckgebäude wird die Chilbi stattfinden und in der Mehrzweckhalle werden verschiedene Liveacts spielen. Insgesamt sollen etwa 15 Vereine bei der Chilbi mitwirken.

Der Gemeinderat Kriegstetten unterstützt das Kilbi-OK. Die Krebskilbi soll dieses Jahr, nach zwei Jahren Unterbruch, wieder stattfinden. Und das in gewohntem Rahmen. Die Lockerungen des Bundesrates haben zu der Entscheidung geführt. Gemeindepräsident Simon Wiedmer meint dazu:

«Das hat uns in unserer Meinung bestärkt. Wir sehen hoffnungsvoll in den Sommer und denken, dass wir die Kilbi durchführen können.»

Es sei wichtig gewesen, zu wissen, in welche Richtung man gehen sollte, sagt Wiedmer weiter. Pascal Ritter, der einerseits Gemeinderat und andererseits OK-Präsident ist, sei ebenfalls froh über den Entscheid. Durch den Grundsatzentscheid könne das OK nun mit Volldampf an die Organisation der Krebskilbi. Das Grundkonzept steht und die Kilbi soll in diesem Jahr am Samstag bereits um 14 Uhr ihren Betrieb aufnehmen. Dazu Ritter:

«Die Neuerung kam sowohl bei den Marktfahrern als auch bei den Kilbibesuchern gut an.»

Die offizielle Eröffnung mit den Geislechlöpfern, dem Karussell und den Tanzdarbietungen folgt wie gewohnt um 20 Uhr. In diesem Jahr sollen rund 70 Markfahrerinnen und Marktfahrer ihre Waren anbieten. Dazu kommen viele Vereinsbeizli und Imbissstände. Auch der grosse Lunapark wird aufgebaut.

Auf dem Lunapark der letzten Krebskilbi. (Archiv) Hans Peter Schlaefli

Das Maskottchen der Krebskilbi soll nun auch seinen Namen erhalten, dieser wurde bei der letzten Kilbiausgabe in einem Wettbewerb gesucht.

In Oberdorf wird die Chüubi in gewohnter Manier stattfinden, erzählt Kilian Walter, Chüubi-Chef. Die Oberdorfer Chüubi entstand aus einem kirchlichen Feiertag und ist bis heute fest mit dem 15. August verbunden. Am 14. August wird jeweils aufgestellt und bis tief in die Nacht die Vorchüubi gefeiert. «Verköstigt werden wir durch die Vereine mit ihren Imbissständen», erklärt Walter.

Am 15. August geht man zusammen in die Messe. Danach geht die Chüubi los. Das Hauptsteckenpferd für die Chüubi-0rganisatoren sei das bekannte Kinderland, so Walter weiter. In diesem Kinderland können die Kinder für einen Franken pro Fahrt die Fahrgeschäfte nutzen. Walter ergänzt:

«Um das zu ermöglichen, sind wir immer wieder auf der Suche nach Sponsoren.»

Nebst dem Kinderland wird auch eine Führung durch die Kirche möglich sein und natürlich ein Besuch bei den Imbissständen der Vereine.

Aktuell ist man in der Planung und dabei herauszufinden, wo überall Lücken auftreten könnten. Durch die Pandemie gebe es viele Marktfahrende nicht mehr, die früher jährlich mit dabei waren, erklärt Walter.

Nach zwei Jahren Pause soll es wieder losgehen in Schnottwil. «Wir sind zuversichtlich, dass unsere Chilbi wieder stattfinden kann», sagt Alfred Beer, Präsident der Chilbikommission. Bisher stehen die Zeichen gut, dass der Anlass am 13. August 2022 um 19 Uhr eröffnet werden kann. Solange nicht grobe Verschärfungen von Seiten Bund oder Kanton kommen, bleibe man zuversichtlich, so Beer weiter.

Auf dem Karussell in Schnittwil. (Archiv) Michel Lüthi

Die letzten beiden Jahre waren auch für die Chilbi in Schnottwil kein Zuckerwatteschlecken. Im ersten Jahr war spätestens nach der Absage der Krebskilbi in Kriegstetten auch für Schnottwil klar, dass kein Anlass stattfinden konnte. Im zweiten Jahr gab es so viele Auflagen, dass man diese nicht sinnvoll hätte umsetzen können, fasst Beer die letzten Jahre zusammen. Weiter sagt er:

«Für uns ist klar, dass wir dieses Jahr nicht erneut absagen möchten.»

Die Schnottwiler Chilbi zieht Leute aus dem Bucheggberg und über die Kantonsgrenzen hinaus an. Es kämen regelmässig auch Leute aus den Kantonen Bern und Fribourg. Beer:

«Wer die Schnottwiler Chilbi einmal erlebt hat, kommt immer wieder vorbei.»

Der Gemeinde wie auch der Chilbikommission sei die Erhaltung der traditionellen Strukturen der Chilbi wichtig, erklärt Beer.

In Biberist laufen die Planungsabläufe für die nächste Chilbi an. Diesen September soll es endlich wieder losgehen auf dem Bleichematt-Areal. «Dass die Chilbi stattfindet, ist klar», sagt Konrad Gisler, Präsident der Chilbikommission. Weiter sagt er:

«Wir versuchen, die Chilbi wie gewohnt durchzuführen.»

Die regionale Chilbi wurde in den letzten beiden Jahren zwar geplant, durchgeführt werden konnte sie in keinem der beiden Jahre. «Wenn Sie mich vor einem Jahr wegen der Durchführung gefragt hätten, hätte ich Ihnen wohl gesagt, man hoffe», sagt Gisler. In diesem Jahr sei er jedoch davon überzeugt, dass die Chilbi stattfinden kann.

Auf der «Butschoutobahn» in Biberist. (Archiv) Hansjörg Sahli

Dass sie in den vorangehenden Jahren abgesagt werden musste, sei für Gisler klar gewesen. Und doch müsse man wieder zurück in die Normalität finden, meint er.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen