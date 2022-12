Brandserie im Wasseramt Der Brand seiner Schreinerei hat das Leben von Nicola Vögtli komplett auf den Kopf gestellt Vor rund einem halben Jahr wurde die Schreinerei von Nicola Vögtli in Obergerlafingen angezündet. Alles brannte nieder. Vögtli hat sich nach diesem Schlag neu orientiert: Er hat das Grundstück verkauft und die Selbstständigkeit aufgegeben. Rahel Meier Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Nach einem halben Jahr hat die Natur sich schon wieder einen Teil des Geländes, auf dem die Schreinerei stand, zurückerobert. Rahel Meier

Mit der eigenen Schreinerei hat sich Nicola Vögtli einen Traum erfüllt. 2006 hat er, der gelernte Schreiner und diplomierte Holzingenieur, seine Einzelfirma gegründet. 2011 dann konnte er das Gelände und die Gebäude einer Schreinerei in Obergerlafingen übernehmen.

Doch am 15. Mai 2022 wurde der Traum von Nicolas Vögtli zum Albtraum. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug der Wasserämter Feuerteufel zu und zündete die Schreinerei an. «Jedes Wochenende hatte ich Angst und zuckte zusammen, wenn ich eine Sirene hörte», sagt er.

An dem Wochenende, an dem es dann tatsächlich brannte, war Vögtli im Jura und feierte gemeinsam mit Freunden den Geburtstag seiner Tochter. «Ich weiss nicht wieso, aber ich hatte an diesem Abend eine Vorahnung, dass es mich treffen könnte.»

Nach einer schlaflosen Nacht stand er am Sonntag vor dem, was übrig geblieben war. Und heute weiss er:

«Der Brandstifter ging genau so vor, wie die Polizei es vorausgesagt hatte.»

Danach folgten schwierige Tage und Wochen, in denen er einfach funktionierte. Polizei, Brandermittler, die Gebäudeversicherung, der Schadenexperte seiner eigenen Versicherung, Drittgeschädigte, betroffene Bekannte und Journalisten: Alle stellten Fragen. Es gab haufenweise Formulare auszufüllen. «Der Schadenexperte der Betriebsversicherung wies mir den schnellsten und direktesten Weg in eine gesicherte Zukunft», sagt er.

In der Schreinerei war auch Material der Fasnachtszunft Herregääger aus Derendingen gelagert. Die Pusteblume, die an der «verchert 22» in Solothurn stand, hat den Brand überlebt und wird hier von Nicola Vögtli wegtransportiert. zvg

Nach der Schadenschätzung des Gebäudes und Gesprächen mit einem Holzbauer wurde ihm klar, dass er die Schreinerei ohne grössere Abstriche nicht mehr wird aufbauen können. Der Schaden an der Betriebsinventur sei gut gedeckt gewesen. Der Wiederaufbau wäre jedoch ein zu langwieriger Prozess mit zu vielen Risiken gewesen.

Viel lief über persönliche Bekanntschaften

Vögtli hatte lange davon geträumt, selbstständig zu arbeiten. Und seine Arbeit hat ihm viel Freude gemacht. Weniger mochte er die Acquisition von Aufträgen. Damit sei nun Schluss. Schon seit dem 4. Juli ist er in einer Zimmerei in Recherswil angestellt. Und das Grundstück mit den Überresten der Schreinerei hat er verkauft.

Die Überreste der Schreinerei kurz nach dem Brand. Corinne Glanzmann

Dabei führte der Zufall mehr als einmal Regie. Seine neue Stelle bekam er nämlich sozusagen im Tankstellenshop. Seine neuen Arbeitgeber kannte er schon länger. Und er war tatsächlich gerade dabei, sein Auto zu tanken, als er ihm begegnete und sie ins Gespräch kamen. So ergab eines das andere.

Ähnliches passierte beim Grundstücksverkauf. Die Firma, die den Rückbau der Brandruine der Schreinerei ausführte, hat mit dem Grundstück in Obergerlafingen nun eine Option für ihre eigenen Betriebszwecke gefunden.

Für Nicola Vögtli wiederum ist die Situation, so wie sie heute ist, gut. Es sei ein Neuanfang und er arbeite gerne im neuen Team. Manchmal aber vermisst er seinen Spritzraum und seine alten Maschinen mit der Robustheit einer anderen Generation.

