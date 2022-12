Brandserie «Den Betrieb wieder zu starten, war eine riesige Herausforderung»: So geht es Betroffenen rund ein halbes Jahr nach den Bränden im Wasseramt Sie haben Vereins- und Fasnachtslokale zerstört, die Existenzen von Firmen und Landwirten bedroht: Die Brände im Wasseramt waren ein Einschnitt im Leben vieler Betroffener. Wie geht es ihnen heute, rund ein halbes Jahr nach den Brandstiftungen? Was geschah mit den Gebäuden oder dem Vereinsleben? Eine Umschau. Rahel Meier Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Fasnachtsausstellung «Fart.21» stellten die Herregääger aus Derendingen die Figur Parkettina aus: Sie wurde beim Brand zerstört. zvg

«Phönix aus der Asche» – so lautet das Motto der Herregääger Däredinge für die Fasnacht 2023. Das Motto erklärt sich sozusagen von selbst. Denn in der Nacht vom 14. auf den 15. April brannte nicht nur die Schreinerei von Nicola Vögtli, sondern auch Kostüme, Masken und ein Teil des schon fast fertigen Umzugswagens für 2023. Gleichzeitig fehlte nach dem Brand auch das Lokal, in dem die Herregääger ihren Wagen bauen konnten. Simon Mössinger (Präsident Herregääger) gibt nun Entwarnung:

«Wir haben ein Wagenbaulokal gefunden. Wir dürfen als Untermieter bei der Sans-Gene-Zunft Zuchwil in der Tennishalle in Bellach unterschlüpfen.»

Herregääger-Präsident Simon Mössinger. zvg

Zwar könne man das Lokal nur einen Winter lang nützen, weil die Halle rückgebaut wird, aber immerhin könne man so an die Fasnacht. Denn die Herregääger feiern ein Jubiläum: Sie sind seit 20 Jahren am Umzug in Solothurn dabei. Der Wagen werde sicher etwas kleiner als normal, weil man relativ spät mit der Arbeit begonnen habe. Mössinger: «Es freut mich persönlich aber sehr, dass wir mit rund 35 Personen mitmachen werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit nach der Coronapause.»

Nach dem Brand hätten die Herregääger viel Wohlwollen erfahren, so Mössinger. Die Versicherung von Nicola Vögtli habe sich sehr kulant gezeigt und sowohl der Zunft als auch Zunftmitgliedern, die privat versichert waren, etwas ausbezahlt. «Das ging direkt in unsere Kasse und so konnten wir Material kaufen und neu beginnen.» Auch in der Tennishalle in Bellach wurden die Herregääger herzlich aufgenommen.

Das Fasnachtsmotto in zwei Versen Mir hei üs vom Füürtüüfu nid lo stoppe und wei ou hür dr Umzug toppe / Wie dr Phönix us dr Äsche stiige mir empor und fiire üses Jubiläum am Umzug: 20 Johr! Füür und Flamme hei üs nid chönne vernichte,mir wärde ou hür e super Fasnacht usrichte / Dr Phönix us dr Äsche aus Vorbüud gno si mir zum 20. Mou zrugg a Umzug cho.

Die Lagerhalle der Firma Guttamafix wurde auch in der Nacht vom 14. auf den 15. April zerstört. Corinne Glanzmann

In der gleichen Nacht, in der die Schreinerei von Nicola Vögtli niederbrannte, brannte auch die Lagerhalle der Guttamafix-Vertriebsgesellschaft, die im Bereich Baustoffe, Bauelemente und Gartenprodukte tätig ist. Geschäftsführer Urs Heutschi erklärt auf Anfrage:

«Den Betrieb nach dem Brand wieder zu starten, war eine riesige Herausforderung.»

Urs Heutschi. Tele M1

Heute gehe es der Firma wieder gut, er sei zufrieden. Trotzdem hinterlässt der Brand auch hier seine Spuren. 30 Jahre lang war die Firma in der Lagerhalle in Obergerlafingen eingemietet. Nach dem Brand musste vorübergehend ein Ersatzstandort gesucht werden und über kurz oder lang wird die Firma ganz wegziehen. Man werde voraussichtlich im Kanton Solothurn bleiben und sei in Verhandlungen für einen neuen Standort, an dem die Firma dann selbst bauen will.

Das Waldhaus des Natur- und Vogelschutzvereins Halten wurde durch den Brand am 8. Mai komplett zerstört. Da es mitten im Wald – und damit fernab einer Bauzone – steht, darf es nicht mehr aufgebaut werden. Es diente ausschliesslich als Materiallager, Strom und Wasser gab es nicht. Trotzdem wurde Vereinspräsident Walter Niederberger von Seiten der kantonalen Stellen beschieden, dass eine Bewilligung für eine solche Baute nur für Forstbetriebe erteilt werde.

Walter Niederberger, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Halten, vor der abgebrannten Waldhütte im Wald in Halten. Raphael Karpf

In der Zwischenzeit konnte der Verein sein Material, das neue Werkzeug und eine Leiter im alten Feuerwehrmagazin der Gemeinde deponieren. Das Vereinsleben nehme in der Zwischenzeit wieder seinen gewohnten Gang, erklärt Niederberger auf Anfrage. Das ist gut so, denn im Oktober stand die alljährliche Kontrolle der rund 200 Nistkästen an.

Vom Schafstall in Halten, in dem in der Brandnacht auch Schafe verendeten, ist heute nichts mehr zu sehen. Die Brandruine wurde geräumt, die Scheune, das Aussenfass und das Futtersilo rückgebaut. Der Stromanschluss wurde abgehängt und nur der Wasseranschluss blieb bestehen.

Der abgebrannte Schafstall in Halten wurde in der Zwischenzeit komplett rückgebaut. Rahel Meier

Am 14. Mai brannte an der Hauptstrasse in Kriegstetten ein Bauernhaus. Der letzte Bewohner des Hauses war nur wenige Tage vor dem Brand ausgezogen. Das Haus gehört einer Erbengemeinschaft und soll in naher Zukunft abgerissen werden.

Landwirt Martin Hängärtner stand nach der Brandstiftung auf seinem Hof vor einer komplett zerstörten Scheune. Hängärtner will sich der Presse gegenüber nicht mehr äussern. Einem Baugesuch, das Ende Oktober öffentlich auflag, ist zu entnehmen, dass die Scheune wieder aufgebaut werden soll.

So sah es nach dem Brand auf dem Kürzematthof Kriegstetten aus. Hanspeter Bärtschi

Eine Nachfrage auf der Bauverwaltung der Gemeinde Kriegstetten ergab, dass es keine Einsprachen gegen das Baugesuch gab. Das Gesuch sei in der Gemeinde prioritär und speditiv behandelt und schnellstmöglich an den Kanton weitergeleitet worden, da die Scheune wichtig sei, um auf dem Bauernhof wieder zum Normalbetrieb zurückkehren zu können. Der Kanton ist abschliessend zuständig für das Erteilen der Baubewilligung. Eine solche liege aber zurzeit noch nicht vor.

Der letzte Brand wurde am 21. Mai im Schulhaus in Kriegstetten gelegt. Wie in der Zwischenzeit bekannt wurde, konnte der Brandstifter unter anderem dank der Videoüberwachung auf dem Pausenplatz gefasst werden. Dank des grossen Einsatzes des Gemeindearbeiters noch am Brandwochenende konnte der Schulbetrieb trotz Brandschäden ungestört weitergeführt werden. Als Allerletztes fehlt zurzeit immer noch die neue Aussentüre.

Weil Rauch aus dem Schulhaus drang, wurde der Brand entdeckt. Kantonspolizei Solothurn

Tatsächlich zeigte sich nach dem Brand ein wüstes Bild im Keller des Schulhauses. Die Werkstatt des Gemeindearbeiters, all seine Geräte und Werkzeuge waren zerstört. Die Gänge im Untergeschoss und im Erdgeschoss des Schulhauses, die WC-Anlagen, die Vorräume und die Garderoben und die Schallschutzdecke waren schwarz wegen des Russes und mussten durch eine Spezialfirma gereinigt und frisch gestrichen werden.

Schäden gab es auch, weil in der Werkstatt Putzmittel gelagert wurde. Die Dämpfe, die sich entwickelten, griffen Chromstahlteile an. Konkret beispielsweise Pulte und Stühle, die im Gang standen. Das Mobiliar musste deswegen entsorgt werden.

Komplett ersetzt werden mussten auch die Heizungsverteilung und die Verteilung des Warmwassers, da die Leitungen und Rohre in der Werkstatt schmolzen. Da es im Mai gebrannt hat, mussten die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerschaft trotz vorübergehenden Ausfalls der Heizung nicht frieren. Finanziell gab es keinen Schaden für die Gemeinde, wie Gemeindepräsident Simon Wiedmer erklärt:

«Die Schäden am Gebäude wurden durch die solothurnische Gebäudeversicherung gedeckt, die Schäden im Innern durch die Versicherungen der Gemeinde und des Schulkreises Halten-Oekingen-Kriegstetten.»

Mit dem Hornusserhüttli in Halten begann die Brandserie. Dabei ging der Brand einigermassen glimpflich aus, weil zwei Personen ihn zufällig entdeckten, die Feuerwehr alarmierten und selbst mit Löschen begannen. Da auch die Feuerwehr sehr schnell vor Ort war, brannte nur der Geräteraum auf der Rückseite, mitsamt der Geräte, die darin gelagert waren, nieder.

Rechtzeitig auf das grosse Jubiläumsfest hin wurde das Hüttli wieder aufgebaut. Rahel Meier

Der grösste Teil des Hüttli blieb stehen. Der Materialraum wurde bereits im September wieder aufgebaut. Da die Hornussergesellschaft Halten versichert war, dürfte der Brand auch finanziell kein grosses Loch in die Vereinskasse reissen.

Glimpflich ging auch der Brand beim Waldhaus in Recherswil aus, wie Bürgergemeindepräsident Bruno Jäggi auf Anfrage erklärt. Beim Brand wurde die Fassade beschädigt und ein Fenster ging kaputt. Beides konnte repariert werden. Der Innenraum wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen – allerdings musste er gelüftet und gereinigt werden. Auch hier hat die Versicherung die Schäden problemlos übernommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen