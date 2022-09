Brand in Deitingen: Die Pächter-Familie wird vom Dorf unterstützt

Brand in Deitingen «Die Gemeinde zeigt sich sehr solidarisch» – nach dem Feuer im «Biondo» wird die Familie vom Dorf unterstützt In der Nacht auf Donnerstag stand die Familie D'Alessandro im Pyjama vor ihrer brennenden Existenz. Im hinteren Bereich der Restaurantküche war ein Feuer ausgebrochen. Nun hat die Gemeinde Spenden gesammelt und eine Unterkunft für die vierköpfige Familie organisiert. Felix Ott Jetzt kommentieren 26.09.2022, 16.00 Uhr

Von aussen zeugt nur der Russ vom Brand im Restaurant Biondo in Deitingen. Bruno Kissling

In der Nacht auf Donnerstag, 22. September, stand die Familie D’Alessandro plötzlich vor dem Nichts. Denn in ihrem Restaurant mit Wohnung ist mitten in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise ist dabei niemand zu Schaden gekommen. Doch nun stand die vierköpfige Familie um 1 Uhr nachts im Pyjama vor ihrer brennenden Existenz.