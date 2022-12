Gemeindepräsident Patrick Meier aus Bolken

Bolken Patrick Meier im Interview: «Ich setze mich für eine finanziell gute Perspektive von Bolken ein» Die Legislatur 2021 bis 2025 ist schon mehr als ein Jahr alt. Wie geht es neu gewählten Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten? Wir haben nachgefragt: Heute bei Patrick Meier aus Bolken. Urs Byland Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Patrick Meier ist Gemeindepräsident von Bolken. José R. Martinez

Sie sind nun seit einiger Zeit der «Gemeindepräsident». Was hat sich in Ihrem Leben geändert?

Mir ist vor allem aufgefallen, dass ich mich intensiv und mit Interesse mit den Vorkommnissen befasse, welche sich kommunal-, regional- und nationalpolitisch ereignen. Etwas, was ich vorher nur am Rande verfolgt habe.

Was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Massnahme, die Sie mit Ihrer Übernahme des Präsidiums eingeführt haben und warum?

Es ist nicht eigentlich eine eingeführte, aber eine durchgeführte Massnahme. Wir haben von der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Bachelor-Thesis erarbeiten lassen mit dem Thema: Zusammenarbeit oder Fusion der Einwohnergemeinde Bolken mit benachbarten Einwohnergemeinden mit Analyse der Aufwandpositionen, Aufdeckung von Einsparpotenzialen und Skaleneffekten. Diese sehr umfangreiche Arbeit und die Erkenntnisse daraus werden wir in unsere strategischen Überlegungen für die Zukunft von Bolken einfliessen lassen.

Sie haben viele Pflichten, haben Sie auch Spass und wie oder wann kommt der zum Vorschein?

Mir gefällt die Arbeit als Gemeindepräsident insofern, weil es mir die Möglichkeit bietet, in Abwägung verschiedener Varianten und in Einbezug der betroffenen Interessengruppen in Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat und den Kommissionen möglichst Entscheide zu treffen, welche die Gemeinde Bolken weiterbringen. Wenn ich dann auch noch positive Feedbacks bekomme für unsere Arbeit, dann kann ich auch durchaus von Spass an der Arbeit reden.

Wenn Sie könnten, was würden Sie am liebsten in Ihrer Gemeinde tun?

Ich setze mich dafür ein, dass es nicht nur bei der Möglichkeitsform bleibt, sondern in Aktivismus übergeht. Im Moment betrifft dies das Engagement, um unserer Gemeinde eine finanziell gute Perspektive zu verleihen.

Patrick Meier Am südwestlichen Rand von Bolken führen Caroline und ­Patrick Meier den Degenmooshof. Vor fünf Jahren haben sie sich von der intensiven Produktion mit Ackerbau und Milchkühen verabschiedet. Heute werden 20 Hektaren im Ackerbau besorgt. Daneben haben auf dem Hof mit insgesamt 30 Hektaren noch sieben Pferde, 200 Schafe und einige Hunde Platz gefunden. Auf dem Degenmooshof bietet die Familie Meier zudem kulinarische Pferdefahrten an und sie sind in der Hütehundeausbildung aktiv. Der 45-jährige Patrick Meier arbeitete als stellvertretender Geschäftsführer und Personalverantwortlicher in der Landi Grauholz. Er begleitete als Präsident der Landi Wasseramt die Fusion mit der Landi Buchsi/Thörigen zur Landi Buchsi. Zudem war er bis Ende 2021 während zehn Jahren Feuerwehrkommandant der Regionalfeuerwehr Äusseres Wasseramt. Politisch fühlt er sich nahe der Mitte. (uby)

