Bolken Nach der Feuerwehrkarriere strebt er nun das höchste Amt im Dorf an Patrick Meier vom Degenmooshof kandidiert für das Gemeindepräsidium von Bolken. Urs Byland 03.06.2021, 05.00 Uhr

Gemeindepräsident-Kandidat Patrick Meier beim seinem Hof am Degenmoosweg. Hanspeter Bärtschi

600 Einwohnerinnen und Einwohner zählt Bolken im Äusseren Wasseramt. Die Besonderheit der Gemeinde ist der Inkwilersee, den sie mit dem bernischen Inkwil teilt. Besonders ist aber auch, dass sich zwei Kandidaten für das Gemeindepräsidium bewerben.



Am südwestlichen Rand von Bolken führen Caroline und Patrick Meier den Degenmooshof, einer von vier Landwirtschaftsbetrieben im Dorf. Das Paar ist seit bald zwei Jahrzehnten verheiratet. Verliebt haben sie sich während ihrer Ausbildung zum Ingenieur Agronom. Vor vier Jahren haben sie sich von der intensiven Produktion mit Ackerbau und Milchkühen verabschiedet. «Keine Perspektive», begründet Patrick Meier.

Heute führen sie einen Bauernbetrieb, «der sich mit der Natur und den Tieren wandelt», wie sie auf ihrer Website schreiben. Neben 20 Hektaren im Ackerbau haben auf dem Hof mit insgesamt 30 Hektaren noch sieben Pferde, 200 Schafe und einige Hunde Platz gefunden. Kutschenfahrten, Teamevents oder Übernachtungsmöglichkeiten werden angeboten.



«Als Landi-Präsident war ich politisch verlinkt»



Jetzt im Alter von 44 Jahren strebt der gebürtige Bolkener das höchste Amt im Dorf an. Noch finden Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde Interessenten für die zu vergebenden Ämter. Also ist für Meier eine Fusion momentan kein Thema. Politisch war Meier nicht «extrem aktiv». «Indirekt schon.» Beruflich ist er in der Landi gelandet. Er arbeitete als stellvertretender Geschäftsführer und Personalverantwortlicher in der Landi Grauholz. «Dort habe ich auch die Buchhaltung erledigt, dafür habe ich ein Flair.»



Patrick Meier kandidiert in Bolken für das Gemeindepräsidium. Hanspeter Bärtschi

Schon damals sass er im Verwaltungsrat der Landi Wasseramt, wo er als Sekretär begann und später als Präsident die Fusion mit der Landi Buchsi/Thörigen zur Landi Buchsi begleitete. «Als Landi-Präsident war ich mit den Gemeinden immer politisch verlinkt.» Und in ganz jungen Jahren sass er im Bürgerrat.

Während Caroline Meier im Gemeinderat politisierte, hielt Patrick Meier als Feuerwehrkommandant seine Jungs auf Trab. «Die Feuerwehr war immer mein Hobby, aber zum Jahresende werde ich aufhören. Auch dort haben sich immer wieder Schnittstellen mit der Gemeinde ergeben.»



«Ich weiss, was in der Gemeinde läuft»



Er sei von verschiedenen Seiten zur Kandidatur ermuntert worden. Er suche aber nach der Feuerwehrkarriere auch eine neue Herausforderung. In der Diskussion mit den jetzigen Behörden habe er gemerkt, dass das Amt eine spannende Sache sein kann, deshalb habe er sich mit seiner Frau dazu entschieden, das Amt anzustreben.

«Durch den Bauernbetrieb bin ich natürlich mit dem Dorf fest verwurzelt und weiss, wie sich das Dorf entwickelt hat und was in der Gemeinde läuft.»

Und als Selbstständigerwerbender könne er sich die Zeit selber einteilen und ein Amt organisatorisch einbinden. Politisch fühlt er sich nahe der Mitte, sprich der CVP. «Bolken ist katholisch, wir sind es auch. Am Sonntag gehe ich manchmal in die Kirche. Aber ich fühle mich parteilos. Ich will Sachpolitik machen.»



«Das Leitbild zeigt, dass wir nicht mehr gross wachsen wollen.»

Die Landschaft präge Bolken. «Das zeigt sich auch im Räumlichen Leitbild.» Deshalb habe er auch den Satz «Förderung der Biodiversität auf dem Gemeindegebiet» in seinem Wahlflyer aufgenommen. Das liege ihm am Herzen. Ebenso ausgeglichene Rechnungsabschlüsse, ein sicheres Verkehrsnetz und eine sorgfältige Prüfung der anstehenden Infrastrukturprojekte. Neben den Landwirtschaftsbetrieben hat Bolken kaum Gewerbe. Das Dorf lebt von den Pendlern. «Bolken ist in den letzten zwanzig Jahren gewachsen.»



«Gibt viele Möglichkeiten für das Dorfzentrum»



Wunder Punkt in der Dorfgestaltung ist das Zentrum. Die Verwaltung ist in Baucontainern untergebracht. Das will man ändern. «Die Frage ist natürlich, wie? Im Leitbild ist die Entwicklung beschrieben.» Das Zentrum liegt auch eher am Rand von Bolken, beim ehemaligen Restaurant Seerose, das mit einer Planungszone belegt ist und in unmittelbarer Nach-

barschaft zum Degenmooshof liegt. «Es gibt viele Möglich-

keiten, etwa Tempo 30 auf der Dorfstrasse und Platz schaffen für die Verwaltung.»