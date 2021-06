Bolken Ein Gemeinderat sucht eine Herausforderung Fritz Zaugg, der Netzwerk-Elektriker, kandidiert fürs Gemeindepräsidium in Bolken. Urs Byland 03.06.2021, 05.00 Uhr

Gemeindepräsidenten-Kandidat Fritz Zaugg auf der Anhöhe oberhalb Bolken. Hanspeter Bärtschi

Als der Feuerwehrkommandant Patrick Meier seinen Untergebenen Fritz Zaugg darüber informierte, dass er ebenfalls fürs Gemeindepräsidium kandidieren wird, war Zaugg etwas erstaunt. «Ich dachte eher, dass noch jemand aus dem Gemeinderat das Amt will», sagt Fritz Zaugg. «Aber mit ihm habe ich nicht gerechnet. Aber was soll’s. Gemeindepräsident darf jeder werden.»



Fritz Zaugg liebt Herausforderungen. Das Gemeindepräsidium wäre eine solche neue Herausforderung und deshalb habe er sich auch für die Kandidatur entschieden. Als Gemeinderat wisse er, wie es läuft. «Wenn Jeannette Baumgartner weitermachen würde, hätte ich mich nie beworben. Aber sie hat schon vor zwei Jahren erklärt, dass sie eine Nachfolge suche. Ich habe mit meiner Frau die Situation besprochen und zusammen sind wir zum Ergebnis gekommen, dass ich kandidiere.»



«Ja, ich komme gerne in den Gemeinderat»



Eine Herausforderung wird sicher auch der Fischteich, den Fritz Zaugg anschliessend an die Terrasse gegraben hat. Dort will er, sobald alle technischen Geräte beisammen sind, Kois züchten. «Nicht die grossen teuren. Die Kleinen sind auch schön.»

Tiere stehen in der Familie Zaugg hoch im Kurs. In der Wohnstube begrüssen freudig bellend nicht nur Hunde. Im Terrarium klebt auch ein an Gecko einem Ast. «Ich besuchte in Graben oft die Gemeindeversammlung», erzählt er vom Ort, wo er aufgewachsen ist. Sein Vater war viele Jahre Gemeinderat. «Wir haben am Familientisch immer politisiert.»

Kurt Zaugg kandidiert für das Gemeindepräsidium von Bolken. Hanspeter Bärtschi

Als er, kurz nach seinem Zuzug 2016 nach Bolken, die Gemeindeversammlung besuchte, rief die Gemeindepräsidentin die Anwesenden dazu auf, sich in den Behörden zu engagieren. Nach der Budgetversammlung folgte noch der Schlummertrunk in der damals noch geöffneten «Seerose». «Sie wiederholte ihren Aufruf und ich sagte, ja, ich komme gerne.» Er wurde auf die Gemeinderatsliste gesetzt und bekam in stiller Wahl das Amt. Seit 2017 ist nun Gemeinderat, mit dem Ressort Umwelt, Verkehr und Raumordnung. Er vertritt die Gemeinde in der Repla und in der ARA. «Im Gemeinderat sind wir ein gutes Team.»



«Wir sind für das Volk da, nicht für die Parteien»



Fritz Zaugg der Vierte, wie er spasseshalber sagt, weil schon sein Vater, sein Grossvater und sein Urgrossvater den gleichen Vornamen trugen, ist mit einer Schwester aufgewachsen. Das Elternhaus verliess er, als er seine Frau, die drei Kinder hat, kennenlernte. Er sei ein Familienmensch. «Eigentlich wollten wir uns in Aeschi niederlassen, fanden aber nichts Passendes.» Eine Gelegenheit ergab sich dann aber in Bolken, wo sie ein Haus kaufen konnten. Dort leben sie seit 2016. Der 36-jährige Fritz Zaugg absolvierte eine Lehre als Netzwerk-Elektriker und arbeitet bei der onyx Energie AG in Langenthal, für die er in der Region unterwegs ist.



«Wir sind für das Volk da und nicht für Parteien», sagt der parteilose Fritz Zaugg. Er versuche, das zu machen, was die Bevölkerung will.

«Natürlich kann man nicht jeden Wunsch erfüllen, aber ich versuche immer, Kompromisse zu schmieden. Es soll irgendwie für alle ein wenig stimmen.»

Zaugg möchte als Gemeindepräsident zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner. Reibereien will er vermeiden. «Es soll friedlich sein, man soll sich in die Augen schauen können.»

Er weiss aber auch, dass das nicht einfach zu erreichen ist. «Sobald es möglich wird, sollten wir wieder ein Dorffest organisieren. Das würde die Einwohner zusammenschweissen», so Zaugg, der in der Freizeit Schwyzerörgeli spielt und als Jungschützenleiter amtet.



«Regionale Zusammenarbeiten sind immer gut»



Im Dorf will er den Kern aufwerten. «So wie die Kommission es vorgespurt hat.» Die Container mit der Dorfverwaltung sollen weichen. Er könnte sich einen Neubau für die Verwaltung vorstellen auf Gemeindeland beim ehemaligen Restaurant Seerose. Das sei aber erst eine Idee in

der Ortsplanungskommission. Mit dem Verkauf der «Seerose» komme diese nicht mehr als Standort der Gemeindeverwaltung in Frage.



Das andere, immer wieder in Bolken aufflackernde Thema ist eine Fusion. «Ja, das ist schwierig.» Auf ein Jein folgt bei Zaugg eher ein Nein. «Regionale Zusammenarbeiten sind immer gut, beispielsweise mit Aeschi. Aber in Bezug auf die Besetzung von Ämtern haben wir keine Probleme. Wir haben in allen Kommissionen und im Gemeinderat Ersatzleute. Wie es künftig aussieht, das ist offen.»