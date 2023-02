Inkwilersee: Schutz einer archäologischen Fundstelle

Bolken Der teure Bau des geplanten Biberschutzgitters im Inkwilersee stösst auf Widerstand Sind 800'000 Franken gerechtfertigt für den Schutz von Pfahlbau-Bäumen, die man nicht zu sehen bekommt, weil sie unter Wasser liegen – und nun von Bibern bereits teilweise zerstört wurden? Urs Byland Jetzt kommentieren 22.02.2023, 16.35 Uhr

Taucher haben im Inkwilersee von Bibern genagte Tunnels bei der archäologischen Fundstätte unter der Insel (im Hintergrund) entdeckt. Damit ist die Fundstelle gefährdet. Christof Ramser

Die 800'000 Franken für das Verlegen eines Biberschutzgitters im Inkwilersee stossen in Teilen der Bevölkerung auf «Ablehnung und Widerstand». Dies sagt Anwohnerin Pia Schläppi, die in Solothurn aufgewachsen ist und seit fünf Jahren am Inkwilersee wohnt und das Naturschutzgebiet sowie Unesco-Welterbe schätzt.

Sie hat mit anderen Anwohnern die Initiative ergriffen und wird Einsprache gegen das Bauvorhaben einreichen. «Innert drei Tagen sammelten wir ohne grossen Aufwand in unserem Dorf Bolken und der nahen Umgebung 83 Unterschriften.»

Im Inkwilersee, den sich die Kantone Bern und Solothurn teilen, folgen Biber ihrer Natur und nagen, was das Zeug hält. Während der Arbeiten zur Revitalisierung des Sees im Sommer 2018 haben Taucher gesehen, wo die Biber nagen. Bei der grossen Insel befindet sich eine archäologische Fundstelle von prähistorischen Pfahlbauten, die zu einer von 111 Fundstellen rund um die Alpen gehört.

Die Biber arbeiteten sich unter dem Wasserspiegel bereits durch mehrere Lagen liegender, prähistorischer Hölzer. Die Taucher entdeckten bisher insgesamt 14 Bibereingänge in Form von Zugangstunneln.

«Nicht erneuerbar»

Kurz: Die archäologische Fundstelle ist aufgrund der Biberaktivitäten gefährdet. In Fachkreisen ist man sich einig, dass die Fundstelle zu schützen ist. «Im Speziellen ist die Fundstelle ortsgebunden und nicht erneuerbar», wird im technischen Bericht festgehalten. Der Erhalt der Fundstelle habe demnach eine höhere Priorität als der Verbleib des Bibers auf der grossen Insel.

Bernische Planungsbüros haben nach Studium von mehreren Varianten eine Bestvariante entwickelt, wie die Fundstelle geschützt werden kann. Verlegt werden soll ein Biberschutzgitter über die Insel sowie ab Uferlinie bis 10 Meter in den See. Das Gitter wird fixiert und überdeckt. Die Arbeiten sollen im Winter 2023/24 erfolgen. Für die Biber soll ein Ersatzbau auf der nahen kleinen Insel angelegt werden.

Natürlichen Erosion und Verrottung

Die Kosten, fast 400'000 Franken für Bauarbeiten, nicht ganz 300'000 Franken für die archäologische Projektbegleitung und der Rest für Planerleistungen, seien im Verhältnis zum Ergebnis viel zu teuer, schreibt Pia Schläppi in der Einsprache. Zumal die Bevölkerung nichts von diesen Schutzmassnahmen habe, liegt die archäologische Fundstelle doch grösstenteils unter Wasser.

«Wir sind der Meinung, die Pfahlbau-Bäume sind sowieso der natürlichen Erosion und Verrottung ausgesetzt», so der Einsprachetext. «Das stimmt», sagt Kantonsarchäologe Pierre Harb, «aber das Holz wurde 3000 Jahre im Wasser konserviert und kann nochmals so lange konserviert bleiben. Mit dem Biber ist es in drei Jahren verschwunden.»

Laut Pia Schläppi sei die Bevölkerung zudem entsetzt über den Eingriff in das Naturschutzgebiet. Für das Bauvorhaben müssten einige der jetzt auf der Insel stehenden Bäume gefällt werden. Pierre Harb erklärt, er habe Verständnis wegen der Sorge um die Natur. «Baustellen sehen nie schön aus. Aber das Beispiel der Revitalisierung des Inkwilersees zeigt, nach einigen Jahren ist nichts mehr vom Eingriff zu sehen. Die Natur wird sich erholen, im Gegensatz zu den Pfahlbauten.» Diese wären für immer verloren.

Pia Schläppi und Nachbarn überlegen sich, noch weitere Unterschriften für die Einsprache zu sammeln. Eigentlich sollte die Einsprachefrist am Donnerstag, 23. Februar, ablaufen. Sie wurde aber verlängert bis 10. März im Kanton Solothurn. Im Kanton Bern läuft die Frist am 13. März ab.

