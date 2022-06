Bolken: Videoüberwachung auf dem Schulgelände

Fussball-Knatsch Italgrenchen will das Stadion Riedern übernehmen, der FC Grenchen 15 wehrt sich dagegen – die Stadt hat auch eine Meinung

Ein Stadion pro Klub – das ist die ultimative Forderung von Italgrenchen, der um seine Existenz fürchtet und mit offenem Brief an den Stadtpräsidenten und einer Petition an Regierungsrätin Susanne Schaffner den Anspruch auf die Riedern geltend macht.