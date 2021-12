Der Besitzer Fritz Breiter in der alten Steinsägerei

Blick zurück Die Steinsäge in Langendorf: Ein Hort für das Kunsthandwerk und die Kunst Die ehemalige Steinsäge ist denkmalgeschützt und war stets ein Ort, wo Kunst entstanden ist. Der jetzige Bewohner, Fritz Breiter, öffnet die Türen zu seinem Haus und erklärt, was ihm an dieser Liegenschaft besonders reizt. Ein Blick zurück in die Vergangenheit. Christian Sutter Jetzt kommentieren 16.12.2021, 16.15 Uhr

Ehemalige Steinsägerei in Langendorf. Carole Lauener

Die Holzriemenböden sind gut erhalten. Vor den alten Doppelfenstern blühen üppige Orchideen. Über dem Kachelofen ist eine Steinplatte mit der Jahreszahl 1830 in die Mauer eingelassen. Die Jahreszahl 1830 steht für das Jahr, ab welchem die ehemalige Steinsäge baulich in ihrer Grundstruktur unverändert geblieben ist. Es ist eines der ältesten Gebäude von Langendorf.

Seit 1989 bewohnt Fritz Breiter mit seiner Familie das Haus. 1992 konnte er die Liegenschaft erwerben. Für den geschichtlich interessierten Künstler und Antiquar Breiter war dies ein Glücksfall. Erstmals gesehen habe er das Haus 1958, erzählt Breiter. Damals trug es die Hausnummer 25, ist also das 25. Haus, welches in Langendorf gebaut wurde.

Fritz Breiter, Künstler und Bewohner der alten Steinsägerei in Langendorf. Carole Lauener

St.Ursen Kathedrale als Ursprung

Der Bau der Sankt Ursen Kathedrale erforderte eine grosse Zahl an geschickten Handwerkern. Der aus Deutschland zugewanderte Steinhauer Peter Scheiber erhielt den Auftrag, zwei Seitenaltäre aus Marmor zu bauen. Im Jahr 1777 erhielt er die Erlaubnis, dazu im Brüggmoos zu Langendorf eine Marmorsäge zu bauen. 1783 wurde das anliegende Wohnhaus errichtet. Heute stehen von Scheiber angefertigte Seitenaltäre in der Kathedrale in Solothurn. Architekt Pisoni selbst zeichnete die Pläne dafür höchst persönlich und bestimmte die Marmorsorten.

Peter Scheiber wurde zuletzt in Langendorf unter dem leicht geänderten Familiennamen Scheuber eingebürgert.

Steinhauerkunst über Generationen

Nach seinem Tod im Jahr 1821 wurde der Betrieb durch Verwandte von Peter Scheuber weitergeführt. Im Jahr 1850 übernahm ihn Urs Adler-Amiet. Das alte Handwerk wurde durch Urs Adler und später durch seinen Sohn, Hermann Adler-Stüdeli, noch einmal über zwei Generationen weitergeführt, bis am Ende des Ersten Weltkrieges der Betrieb endgültig eingestellt wurde. Gründe waren zunehmende Konkurrenz und das Fehlen von guten Mitarbeitern. Doch zuvor prägten Vater und Sohn Amiet noch einmal viele Bauten mit ihrem Kunsthandwerk.

So steht beispielsweise ein Taufstein von Urs Adler in der Kirche von Oberdorf. Auch die Kanzeln der Kirchen Lengnau, Deitingen und Laupersdorf wurden von Adler gefertigt. Als eines der bekanntesten Gebäude der Schweiz steht das Bundeshaus, in dem einige Säle mit Marmor, bearbeitet in der Steinsäge Langendorf, ausgestattet sind.

Fritz Breiter, Künstler und Bewohner der alten Steinsägerei in Langendorf. Carole Lauener

Die Kunst kehrt zurück

Ursprünglich in Zusammenhang mit der Steinhauerkunst erbaut, ist mit der Familie Breiter der Geist der Kunst in die alten Grundmauern der Steinsäge zurückgekehrt. Fritz Breiters künstlerisches Schaffen mit Skulpturen und Bildern hat das kreative, gestalterische Element in die Steinsäge offiziell zurückgebracht.

Die Eltern Anna und Leo Hammer-Walker mit ihren acht Kindern auf einer Familienaufnahme von 1915. Die Familie Hammer-Walker war nach der Ära der Steinhauerfamilien Scheuber und Adler die Besitzerfamilie der Steinsäge bis 1992, als sie die heutige Besitzerfamilie Breiter kaufte. Zvg

Jedoch war die Kunst im Hause nie ganz verschwunden. Denn nach der 140-jährigen Ära der Steinhauerei durch die zwei Familien Scheuber und Adler zog zu Beginn des 20. Jahrhunderts der damalige Bannwart Leo Hammer vom Forsthaus in Rüttenen in die Steinsäge. Letzter Besitzer der Steinsäge aus der Familie Hammer war sein Sohn Leo, genannt Lunz Hammer. Dieser verstand sich ausgezeichnet auf das Zeichnen und Malen, wurde aber als Künstler stets verkannt. Bis zu seinem Tod im Jahr 1992 war Leo «Lunz» Hammer Besitzer der Steinsäge. Zwei Jahre später, bereits mit der Familie Breiter als Besitzer, wurde die Steinsäge als Biedermeierensemble unter Denkmalschutz gestellt.

Ebenso in der Steinsäge zu Hause sind ihr Sohn Bruno Breiter, der als Typograf gestalterisch wirkt und die Tochter Anita Breiter, Zeichnungslehrerin. Ganz bewusst wurde von der Familie die Steinsäge so ursprünglich wie möglich in ihren baulichen Grundstrukturen erhalten. Bruno Breiter betont, dass das Haus nie kaputt saniert wurde. So sind in den Mauern im Treppenhaus beispielsweise immer noch Marmorplatten eingebaut.

Quellennachweis Daten: Dorfchronik Langendorf.

