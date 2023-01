Ehemalige Lehrerin aus Langendorf über die Schule von heute

Blick von früher auf heute Ehemalige Langendorfer Lehrerin und Schulinspektorin fordert: «Lehrkräfte müssen schwierige Gespräche führen können» Die 87-jährige Elisabeth Ritter hat als Lehrerin in Langendorf viele Erfahrungen gesammelt. Die wichtigsten Dinge haben sich in der Schule im Vergleich von damals und heute nicht geändert, nur würden sie zu wenig beachtet, zieht sie Fazit. Christian Sutter Jetzt kommentieren 05.01.2023, 16.00 Uhr

Die 87-jährige Elisabeth Ritter lebt in Langendorf, wo sie bis zur Pensionierung unterrichtete. Urs Byland

Im Herbst 1959 kam Elisabeth Ritter als Lehrerin an die Schule Langendorf und unterrichtete dort bis zu ihrer Pensionierung. Heute blickt die 87-Jährige zurück und sieht nach etlichen Schulreformen, Lehrplanänderungen und Schulentwicklungen immer noch die genau gleichen Grundbedürfnisse wie 1959, welche im schulischen Unterricht berücksichtig werden müssen.

Als Inspektorin in über 25 Schulen im Oberleberberg von 1972 bis 1979 für die ersten und zweiten Klassen, sowie als Prüfungsexpertin für die Praxis, erhielt sie zudem ein breites Bild von den Schulen und den Bedürfnissen, sowohl der Lehrerschaft wie auch den Schülerinnen und Schülern.

«In der Unterstufe ältere Lehrkräfte einsetzen»

Genau aus diesen Erkenntnissen gelte für sie, dass in den Klassen der Unterstufe erfahrene ältere Lehrkräfte eingesetzt werden sollten. Es sei nicht für nichts, dass diese Klassen auch unter dem Begriff Elementar- oder Grundschulen geführt würden, so Elisabeth Ritter. «In den schulischen Anfängen der Kinder werden die Grundsteine für das spätere Lernverhalten und die Freude oder eben Unlust am schulischen Unterricht gelegt», sagt sie.

«In den schulischen Anfängen der Kinder werden die Grundsteine für das spätere Lernverhalten und die Freude oder eben Unlust am schulischen Unterricht gelegt.» (Bild: Schule Langendorf 2001) Oliver Menge

Die Beobachtung der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte sei wichtig. Beobachten, was ein Kind nicht verstehe, und als Lehrerin oder Lehrer die Herangehensweise des Kindes zu erkennen – das sei eine der wichtigsten Aufgaben – und nicht das quantitative Abarbeiten eines Lehrplanes. Dieses Beobachten bedinge neben Ausbildung auch Erfahrung. Zentral dabei sei, dass man die Kinder möge.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei der Austausch sowohl mit Fachpersonen wie mit Aussenstehenden aus anderen Berufen, welche Lehrlinge ausbilden, sagt Ritter.

«Lehrkräfte müssen schwierige Gespräche führen können»

Die Abschaffung der stufengemässen Schulinspektorate sei ein Fehler, sagt Elisabeth Ritter. Es sei falsch, wenn beispielsweise eine Schulleitung anstelle der Klassenlehrkraft Elterngespräche in schwierigen Situationen führe. Auch hier gelte es, die Eigenkompetenz zu stärken.

Lehrerinnen und Lehrer müssten in der Lage sein, auch schwierige Gespräche zu führen. An dieser Stelle räumt Ritter ein, dass die Probleme heute noch viel komplexer und schwieriger geworden seien. Dessen sei sie sich bewusst. Trotzdem hält sie die direkte Auseinandersetzung für wichtig.

Die Welt erfahren

Ritter ging schon zu ihrer Zeit als Lehrerin manchmal den unkonventionellen Weg. Ein ganz zentrales Anliegen ist ihr die Unmittelbarkeit. Die Welt müsse von den Kindern erfahren werden können über das Handeln und sprachliche Verarbeiten. «Echte Arbeit, wo Kopf, Herz und Hand beteiligt sind, trägt Frucht», fügt sie an.

Die Welt müsse von den Kindern erfahren werden können über das Handeln und sprachliche Verarbeiten, sagt Elisabeth Ritter. (Bild: Schule Langendorf 2009) Felix Gerber / EOS 5D

Beispielsweise kaufte sie für alle in der Klasse einen Schnitzer, anstatt die Gefährlichkeit von Messern im Unterricht theoretisch zu betonen und diese zu verbieten. Damit konnten die Kinder praktische Erfahrungen machen. Die Äpfel wurden von den auf dem Schulgelände gepflanzten Bäumen zu Schnitzen oder Mus verarbeitet. An der Pflanzung der Bäume war sie als Lehrerin mit ihren Schülern beteiligt. «Nie gab es Probleme mit diesen Messern unter den Kindern», betont sie.

Die unmittelbare Erfahrung mit der Natur pflegte sie mit ihren Klassen auch im Schulgarten. Stimmig dazu hält sie gar nichts vom Unterricht mit Tablets bereits in der Unterstufe. «Die Zusammenhänge vom Leben zu verstehen in Theorie und Praxis ist nur im analogen, sachbezogenen Lernen möglich», hält Ritter klar fest. Dabei seien Gespräche wesentlich und das brauche Zeit. Deshalb spricht sich Ritter für kleine Klassen aus.

Zu viel administrativer Kram und Stress

Einen weiteren Faktor, weshalb die Lehrkräfte zu wenig Zeit für die Kinder haben, sieht sie in der ständig steigenden Administration. «Wenn Lehrerinnen und Lehrer nur noch Berichte schreiben und dauernd am Kopiergerät stehen, fehlt diese Zeit im Beziehungsaufbau», moniert sie. Der ganze administrative Kram müsse ausgelagert und vor allem reduziert werden. Heute seien die Lehrkräfte ständig mit Organisieren, Reorganisationen und administrativen Abläufen beschäftigt.

Seien einmal die Grundlagen gelegt, müsse man die Kinder arbeiten und Erfahrungen machen lassen. Was heute krank mache, sei der Stress, nicht die Arbeit. In ihren Klassen legte Ritter Wert darauf, dass auch Ruhe aufkam. Nur so hätten die Kinder selbstständig denken gelernt und seien auf eigene Ideen gekommen.

«Es geht darum, die Kinder wahrzunehmen und nicht ständig zu überwachen und zu testen.» Ritter hält auch nichts von schulischer Frühförderung. Rein schulisches Wissen in den Kopf zu pressen, ohne die Zusammenhänge zu erkennen, bilde nicht den richtigen Boden, auf dem später aufgebaut werden könne.

Elisabeth Ritter pflegt noch heute ihren eigenen Garten. Sinnbildlich zum Schulunterricht hält sie fest, dass zuerst der Boden richtig genährt werden müsse, bevor gesundes Wachsen möglich sei. So sei es auch mit dem Unterricht an Schulen.

