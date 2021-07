Bis 2024 Umfassende Sanierung der Kirche Lüsslingen bis zum 300. Geburtstag Die reformierte Kirche in Lüsslingen weist diverse Schäden auf, vor allem macht ihr auch aufsteigende Feuchtigkeit zu schaffen. Rahel Meier 16.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die bereits zersägte umgestürzte Linde und die reformierte Kirche Lüsslingen. Michel Lüthi Schön zu sehen: Der Baum, der im Baum gewachsen ist. Michel Lüthi Die Wurzeln der Linde sind tief im Boden drin. Michel Lüthi Der Innenraum. Michel Lüthi Der Innenraum. Michel Lüthi Die Kirchenuhr wird ebenfalls revidiert. Michel Lüthi Der Boden des Glockenstuhls ist teilweise morsch. Michel Lüthi Auch die Glocken werden wieder frisch gerichtet Michel Lüthi

Eine Zustandsanalyse der Bausubstanz ergab, dass sich die Gesamtkosten der Sanierung, die in vier Etappen ausgeführt werden sollte, auf 1,5 Mio. Franken belaufen würden. An der Kirchgemeindeversammlung vom 23. Juni wurde vorerst ein Kredit von 55000 Franken für die Vorbereitung der Arbeiten (1. Etappe) einstimmig genehmigt.

Prioritär ist die Sanierung des Turmes (2. Etappe).

«Der Turm weist diverse Mängel auf und der Boden in der Glockenstube zerfällt langsam»,

erklärt Bernhard Affolter (Präsident der Baukommission der reformierten Kirchgemeinde Lüsslingen) bei einem Rundgang. Dazu kommen die Ziegel, die Mängel aufweisen und die Glocken, die abgenützt sind. Gleichzeitig sollten Uhr und Zifferblatt restauriert werden. Dem Gemäuer macht zudem Feuchtigkeit zu schaffen.

Unterhalt alleine reicht nicht

Zwar sei in den letzten Jahren immer in den Unterhalt investiert werden. Aber nach der letzten Gesamtsanierung in den Jahren 1952 und 1953 sei nun erneut eine umfassende Sanierung nötig.

In der 3. Etappe würde das Kirchenschiff (aussen) saniert. Auch dort geht es unter anderem um die aufsteigende Feuchtigkeit und das Dach, das teilweise undicht ist, was wiederum die Holzkonstruktion angreift.

Heizung und Elektroanlagen

In der 4. Etappe wäre die Innensanierung des Kirchenschiffes vorgesehen. Diese Etappe ist mit rund 600000 Franken die teuerste. Zwingend sind dabei sicher der Ersatz der Heizung und die umfassende Erneuerung der Elektroanlagen. Deswegen soll auf der südlichen Empore ein neuer Technikraum erstellt werden. Weiter würden einige Bankreihen entfernt und der Boden angepasst.

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Zur umfassenden Sanierung gehören auch Spenglerarbeiten, die bessere Isolation der Kirche, teilweise muss der Verputz und das Tuffsteinmauerwerk erneuert werden, Blitzschutz ist ein Thema und auch die Umgebung muss wegen der Arbeiten teilweise angepasst werden.

Vordach muss ebenfalls ersetzt werden

Völlig unerwartet stürzte zudem während eines Sturms am 20. Juni die alte Linde vor der Kirche und riss das Vordach mit.

Die alte Linde riss das Vordach der Kirche herunter. zvg

Der Schaden wurde der Gebäudeversicherung gemeldet, welche den Schaden am Gebäude übernimmt. Gemäss der Denkmalpflege müsse das Vordach genau rekonstruiert werden.

«Zum Glück haben wir bereits Pläne der Kirche anfertigen lassen. Im Archiv haben wir nämlich weder Pläne von der Kirche, noch vom Vordach gefunden»,

zeigt sich Affolter erleichtert.

«Das Entsorgen des Baumes übernimmt die Versicherung nicht.» Die Wurzeln der Linde gehen tief in den Boden und müssen so entfernt werden sollen, dass die Umfriedungsmauer nicht beschädigt wird. Die Linde selbst ist bereits zersägt und liegt in Stücken nördlich der Kirche. Der Stamm der Linde ist teilweise hohl. Es sieht so aus, als ob ein Baum im Baum gewachsen wäre, was möglicherweise auch dazu beitrug, dass die Linde dem Sturm nicht standgehalten hat.

Historisches Insgesamt vier Kirchenbauten Lüsslingen-Nennigkofen hat ein schützenswertes Ortsbild, das im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) verzeichnet ist. Der sogenannte Kirchenbezirk ist darin ausdrücklich erwähnt. Die Kirche Lüsslingen mit dem spätgotischen, markanten Tuffsteinturm liegt leicht erhöht im Zentrum der Gemeinde. Im Schutz der Kirche liegt etwas tiefer, das in Berner Bauart 1556 erstellte und 1720 neu erbaute Pfarrhaus mit dem Speicher und dem Ofenhaus. Der Kirchenbezirk wird von einer starken Mauer umschlossen und könnte mit einer mittelalterlichen Burganlage verglichen werden. Dieser Vergleich ist gar nicht so unpassend, bildete doch die Kirche Lüsslingen nach der Reformation ein protestantisches Bollwerk vor den Toren der katholischen Stadt Solothurn. Anlässlich der letzten umfassenden Kirchenrestaurierung von 1953 wurden Ausgrabungen durchgeführt, welche Reste der ältesten Kirche zu Tage brachten. An der Römerstrasse von Solothurn nach Petinesca, wo einst eine heidnische Kultstätte gewesen sein musste, entstand zur Karolingerzeit, also im 9./10. Jahrhundert, die erste, dem heiligen Michael geweihte christliche Kirche. Drei Jahrhunderte später wurde sie etwas vergrössert (2.Kirche). Weitere Umbauten erfolgten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit stammt auch der im Westen angebaute spätgotische Turm (3.Kirche). Schliesslich erhielt das Gotteshaus 1724 die heutige Form mit der vorher vermissten Weite und Höhe und dem polygonalen Chorabschluss (4.Kirche). (mgt)

Die 1,5 Mio. Franken die für die Sanierung in einer ersten Grobkostenschätzung veranschlagt sind, sind eine stolze Summe für die Kirchgemeinde Lüsslingen. Je nach finanziellen Möglichkeiten können die Bauetappen teilweise oder gesamthaft realisiert werden.

Um zusätzlich Geld zu sammeln, wird eine Sponsoringgruppe unter der Leitung von Ulrich Stebler gegründet. Neben den üblichen Subventionen Zusätzlich erhofft man sich zusätzlich Geld von der Denkmalpflege und vom Bund, weil die Kirche zu einem schützenswerten Ensemble gehört.