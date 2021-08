Rita Mosimanns Abschied als Gemeindepräsidentin

Biezwil Knapp abgewählt: «Opposition gibts heute schneller» Eigentlich hätte Rita Mosimann Gemeindepräsidentin von Biezwil bleiben wollen. Es ist anders gekommen. Urs Byland 04.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abschiedsgeschenke von Marlise Tüscher an Rita Mosimann. Hanspeter Bärtschi

Vor 20 Jahren wurde Rita Mosimann mit 55 Jahren in den Gemeinderat von Biezwil gewählt und 2005 zur Vizegemeindepräsidentin erkoren. Ein Jahr später hatte der damalige Gemeindepräsident nach einer Gemeindeversammlung genug und demissionierte überraschend. «Am nächsten Tag war ich Gemeindepräsidentin.» Seither führt Rita Mosimann das Dorf. In diesem Frühjahr wurde sie als Gemeinderätin knapp abgewählt und verlor auch die Ausmarchung um das Gemeindepräsidium. Ein Akt der Stimmberechtigten von Biezwil, den sie nicht verstehe, aber akzeptiere. «Wer gewinnen will, muss auch verlieren können.»



«Das Vorschussvertrauen war hoch»



Im Rückblick erklärt Rita Mosimann: «Nachdem ich Gemeindepräsidentin wurde, versuchte ich, mich einzuleben und im Alltag zu bestehen. Es gab kein Pflichtenheft. Ich musste mit der Zeit feststellen, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen das Amt nach ihren eigenen Vorstellungen ausüben.» Die Mentalität sei damals noch eine andere gewesen. «Das Vorschussvertrauen war hoch, und ich erlebte eine gute Zeit im Gemeinderat.» In der letzten Amtsperiode sei es aber schwieriger geworden. «Im Gemeinderat wurden unterschiedlichere Interessen verfolgt.» Als Beispiele nennt sie das Thema Unterstützung von Vereinen durch die Gemeinde, der zu prüfende Verkauf des Schulhauses oder die Auseinandersetzung um einen geplanten Schweinestall. «Solche Fragen waren früher nie ein Thema», stellt sie fest.



Vom Bauerndorf zur Wohngemeinde

Das frühere Bauerndorf Biezwil wandelte sich in ihrer Amtszeit zur Wohngemeinde. Diese Transformation habe zu Differenzen geführt. Diskussionen seien polarisierender als früher geführt worden. Mosimann fand sich mehr und mehr in der Rolle der Brückenbauerin wieder. «Oder wir müssen uns im Gemeinderat nach gesetzlichen Vorgaben vorentscheiden. Vorher galt das Motto: Leben und leben lassen. Jetzt kommt viel schneller Opposition, und man rauft sich schlussendlich nicht mehr abwägend zusammen.»



«Ohne Schule ist viel verloren gegangen im Dorf»



Mosimann führte vom Mai 2004 bis Juli 2006 die Kreisschulkommission Lüterswil-Gächliwil/Biezwil und erlebte auch dort die Transformation von der Dorfschule zur regionalen Schule Bucheggberg hautnah mit. Ihr Widerstand und der von den Nachbargemeinden Schnottwil und Lüterswil-Gächliwil, nicht gegen die Gesamtschule, sondern gegen den Zwang des Kantons, die Standorte des Schulkooperation Schnottwil-Biezwil-Lüterswil aufzulösen und bei dieser neuen Bezirksschule mitzumachen, gipfelte in einer Anrufung des Bundesgerichtes. «Wir wollten unsere lokalen Standorte behalten, und dass unsere Kinder nicht den weiten Weg nach Messen in die Schule machen mussten.» Das Gericht entschied zu Ungunsten der drei Gemeinden. Rita Mosimann sieht sich aber nun bestärkt: «Dass wir keine Dorfschule mehr haben, prägt noch jetzt negativ unser Dorfleben. Es ist seither viel verloren gegangen in unserer Gemeinde.» Die Kinder würden weniger miteinander im Dorf spielen, sie seien viel unterwegs.

«Das Dorf ist wie entvölkert, ohne die Präsenz unserer Kindergarten- und Schulkinder. Es fehlt der spontane Austausch und Begegnungsmöglichkeiten.»



Später ging es in der Gesamtschule nicht nur um Schülertransportprobleme, sondern auch um Mitsprache. Hier hat Mosimann zusammen mit den Delegierten einen, ihr wichtigen Teilerfolg erringen können. «Das ist eine meiner guten Erinnerungen an meine Amtszeit. Nun kann jede Gemeinde eine Vertretung im Vorstand der Gesamtschule haben. Es kann nicht sein, dass die kleinen Gemeinden bei der wichtigen Vorstandsarbeit nicht mitwirken dürfen.»



Im Vergleich zu früher sei alles professioneller geworden. «Viele Aufgaben, die ich früher erledigte, nimmt heutzutage die Gemeindeverwaltung wahr, die im Mandat arbeitet. Das ist aber nicht nur positiv, weil es auch immer bürokratischer und teurer wird.» Als Gemeindepräsidentin sei sie immer stärker in die Rolle einer Organisatorin und Koordinatorin gedrängt worden. «Der direkte Einfluss hat abgenommen. Man muss viel mehr miteinander absprechen, andere berücksichtigen und Fehler werden viel schneller kritisiert.»



«Zu wenig Motivation für eine Fusion geweckt»



Trotz steigender Ausgaben geht es der Gemeinde aktuell finanziell gut. Die Einwohnerzahl hat zugenommen. «Eigentlich die besten Voraussetzungen, sich eine partnerschaftliche Fusion zu überlegen.» Dieses Thema hätte sie noch gerne vorantreiben wollen, das war auch der Grund, weshalb sie noch zwei Jahre anhängen wollte.

«Eine kleine Gemeinde hat zu wenig Einfluss und ist gar nicht so autonom, wie viele sich denken.»

«Aber das Thema hat eine Polarisierung ausgelöst. Jetzt wären wir Partner auf Augenhöhe. Wie das in einigen Jahren aussieht, weiss niemand.» Schnottwil, Biezwil, Lüterswil-Gächliwil und Kanton seien schon längere Zeit im Gespräch und diskutierten Fusions- aber auch Kooperationsmodelle. «Man könnte ein gutes Modell entwickeln auf Augenhöhe und Partnerschaft. Das wollen alle. Ich habe aber in Biezwil zu wenig Motivation wecken können für diesen Prozess.» Das bedaure sie sehr.



Mosimann vertraute darauf, dass die in ihren Augen gute Arbeit für die Gemeinde honoriert und sie wieder gewählt würde. Sie hatte sich geirrt. Diese Enttäuschung ist noch nicht ganz überwunden. Aber vorbei ist ihre lange berufliche und politische Karriere nicht. Politisch ist sie als Ersatzgemeinderätin tätig. Ad interim führt sie bis im Frühling 2022 die regionale Zivilschutzorganisation VBZAS. Der Altersbereich interessiert die ehemalige Leiterin der Spitex in Grenchen weiterhin. Gerade will sie sich mit der Gemeindepräsidentin von Lüterswil-Gächliwil, Silvia Stöckli, im Bereich Altersversorgung etablieren. Spruchreif ist das Sozialprojekt noch nicht, aber vielsagend erklärt sie: «Der Bucheggberg ist bei Angeboten im Altersbereich sehr umworben.» Und wenn alle Stricke reissen, kann sie sich vermehrt ihren beiden Pferden zuwenden, die die frühere Dressurreiterin besitzt.