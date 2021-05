Biezwil In der Verantwortung ist die amtierende Gemeindepräsidentin (75) jung geblieben Die Gemeindepräsidentin und abgewählte Gemeinderätin Rita Mosimann kandidiert erneut fürs Gemeindepräsidium von Biezwil. Urs Byland 20.05.2021, 05.00 Uhr

Das Zentrum von Biezwil, der Dorfplatz, bedeutet Rita Mosimann viel, weil es der Treffpunkt der Dorfbevölkerung ist. Hanspeter Bärtschi

Das Gemeindepräsidium in Biezwil ist Frauensache. Zur Wahl treten die bisherige Gemeindepräsidentin Rita Mosimann sowie die Gemeinderätin Marlise Tüscher an.



Rita Mosimann regiert seit November 2006 das kleine Dorf in einer Senke auf dem westlichen Rücken des Bucheggbergs. Nach Biezwil geht es in Richtung Westen fast nur noch hinunter nach Schnottwil und letztlich an die Gestade des Bielersees. Aber nur wenige Häuser in Biezwil haben diesen tollen Ausblick nach Westen.

Biezwil mit seinen gut 300 Einwohnerinnen und Einwohnern, abseits der Verkehrsströme, ist geografisch isoliert. Das färbt auf die Einwohnerinnen und Einwohner von Biezwil ab. Die grossen Probleme hat man mit sich selber. Und die löste bisher die Gemeindepräsidentin.



Auf der Suche nach einer Nachfolge, oder doch nicht?



Das ist nicht einfach daher gesagt. Als sich wegen eines geplanten Schweinestalls im Dorf Opposition formierte, organisierte sie, aus ihrer Erfahrung schöpfend, einen Infoanlass, mit dem sie dieser Opposition etwas den Wind aus den Segeln nehmen konnte.



Eigentlich sucht Rita Mosimann seit Jahren eine geeignete Nachfolge. Immer wieder hat sie ihren Rücktritt angekündigt – und ist inzwischen 75 Jahre alt geworden. Jetzt wurde sie im Gemeinderat abgewählt und kandidiert trotzdem erneut für das Gemeindepräsidium. Rita Mosimann begründet ihre erneute Kandidatur damit, dass nur noch Bürgerinnen und Bürger von Biezwil in den Einwohnergemeinderat gewählt wurden.

«Ich stelle mich darum als Vertretung für die gesamte Bevölkerung als Brückenbauer zur Verfügung.»



Vor einem Jahr noch erklärte sie auch, nicht mehr kandidieren zu wollen. «Ich wollte ja schon früher gehen, aber dann ist ein Krankheitsfall eines [...] Gemeinderates dazwischengekommen», begründete sie damals den Entscheid.



Immer wieder für eine Überraschung gut



Dieser, vielleicht manchen unverständlich erscheinende Entscheid passt zu Rita Mosimann. Sie ist immer wieder für eine Überraschung gut. In dem Sinne ist sie jung geblieben. Und manchmal überrascht sie sogar ihren Mann Karl, der in Biezwil das «Rössli» führt und gerne seine Meinung auch an Gemeindeversammlungen kundgibt, auch wenn diese nicht mit der Gemeindepräsidentin «abgestimmt» ist.



Rita Mosimann hat sich in den vielen Jahren als Gemeindepräsidentin profiliert. Sie vertritt klare Meinungen und wünscht sich selber aber, etwas differenzierter wahrgenommen zu werden. Etwa vor kurzem, als das Fusionsthema aufgegriffen wurde: «Wir in Biezwil hätten am liebsten eine Fusion des gesamten Bucheggberges zu einer einzigen Gemeinde», erklärte sie und weiss, dass ein «Wir» besser ankommt als ein «Ich».



«Das hat mir das Genick gebrochen», sagt sie heute. Natürlich hatte sie die Bevölkerung nicht fragen können, als sie um einen Kommentar zu den Fusionsgelüsten der Nachbargemeinde Lüterswil-Gächliwil gefragt wurde, und natürlich wolle sie nicht partout fusionieren, «aber wir als strukturschwache Gemeinde müssen jede Möglichkeit ausloten», ist sie überzeugt.



Sie ist sich nie zu schade einzuspringen



Das mit dem «Wir» nimmt sie aber nicht immer so genau. So hat sich Biezwil, und damit sie, immer gegen die Fusion der Spitex Bucheggberg mit der Spitex Aare Nord SO gewehrt. Hier hat die ehemalige Geschäftsführerin der Spitex Grenchen aber nicht mit aller Klarheit begründet weshalb. Heute sagt sie, «ich wollte eigentlich eine Fusion des Altersheims mit unserer Spitex». Übrigens auch bei

der Spitex Grenchen blieb sie noch bis ins 71. Lebensjahr Geschäftsführerin.



Rita Mosimann spricht aber nicht nur für ihr Dorf, sie ist sich auch nicht zu schade einzuspringen, wo Not an der Frau ist, sei es im Dorf oder in der Region. So hätte sie ja einfach die Bucheggberger vertreten sollen im neuen Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd. Sie wurde dann zur Vizepräsidentin bestimmt. Mit der Abwahl des Präsidenten wurde sie plötzlich die Chefin ad interim über einige Angestellte sowie 500 Angehörige des Zivilschutzes.