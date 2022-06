Biezwil sagt Nein zu Tagesstrukturen und Mittagstisch

Biezwil Gemeinde gegen Statutenänderung des Schulverbands: Bedeutet ein «Nein» das Ende von Mittagstisch und Tagesbetreuung? Biezwiler Gemeindeversammlung schickt Statutenänderung des Schulverbands knapp bachab. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 14.06.2022, 14.45 Uhr

Rita Mosimann (links) und Marlise Tüscher, hier bei der Übergabe des Gemeindepräsidiums im letzten Jahr, bestimmten die Diskussion im Geschäft Teilrevision der Statuten des Schulverbandes Bucheggberg. Hanspeter Bärtschi

50 Bürger und Bürgerinnen nahmen an der Gemeindeversammlung in Biezwil teil, was 18 Prozent der Stimmberechtigten bedeutet. Das brisante Thema, das die Bevölkerung in Scharen an die Versammlung lockte, war die Teilrevision der Statuten des Schulverbandes Bucheggberg. Dabei soll der Zweck des Verbands mit dem Angebot schulergänzende Kinderbetreuung inklusive Mittagstisch ergänzt werden.