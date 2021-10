Fünfte Generation auf dem Biohof Müller in Bibern

Bibern Florierender Biohof in Bibern – jetzt übernimmt die nächste Generation Sohn Niklaus übernimmt, die Geschwister Philippe und Angela packen ebenfalls mit an. Arbeit gibt es genug: Seit Corona hat sich die Anzahl der Biogmües-Abonnenten fast verdreifacht. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Familie Müller auf ihrem Biohof (v.l.n.r.): Philippe, Patricia und Hansueli Müller, der neue Chef Niklaus Müller und Angela Müller. Susanna Hofer

«Vor Corona hatten wir etwa 700 Abonnementen für unsere Biogmües-Taschen, die wir vor die Haustüre liefern», sagt der alte Hofchef Hansueli Müller, «jetzt, mit Corona sind es in kurzer Zeit 2000 geworden». Für die Familie Müller und ihre Angestellten auf dem Biohof in der Goltern in Bibern hat die leidige Pandemie also durchaus auch positive Effekte gezeitigt.

Mit einem Hofrundgang, einer Gemüsetasche und einem Apéro mit natürlich vor allem hofeigenen Köstlichkeiten wurden der 1999. Kunde, die 2000. Kundin, Joceline Houdijk, sowie der 2001. Kunde verwöhnt.

Seit 1994 hat sich viel verändert

Hansueli Müller und seine Frau Patricia Müller bewirtschaften den Hof in der Goltern schon seit 1994 als Biohof mit dem Knospenlabel. Müller übernahm den Hof von seinem Vater Hans Müller:

«Damals war der Stall aus dem Jahr 1928 das neuste Gebäude»,

sagt er lächelnd. Seine Frau habe dann die Idee gehabt, es mit Biogemüseanbau statt mit Milchwirtschaft zu versuchen.

Man sei dann mit Rüben, Randen und Zwiebeln gestartet; im Verlauf der Zeit kamen immer mehr Gemüse- und auch Obstsorten dazu. Im dritten Jahr hatte man bereits 4 Hektaren Rüebli. Neuerdings versuchen es Müllers sogar mit Reben. Zu den heutigen Spezialitäten zählen Spargeln, Erdbeeren und Heidelbeeren, natürlich alles in Bio-Qualität.

«In den 90-er Jahren haben alle die Hände verworfen, das mit Bio gehe gar nicht.»

Mindestens 20 Angestellte arbeiten das ganze Jahr Unterdessen beschäftigt der Betrieb zur Zeit der Erdbeerernte an die 40 Personen, ansonsten im Sommer um die 25 Leute, darunter auch Lernende.

Viele Angestellte helfen mit

Auch im Winter versuchen Müllers möglichst viele Leute zu behalten, an die 20 bleiben das ganze Jahr da. Wer sich auf dem Hof umsieht, kommt beispielsweise auch an einer Werkstatt vorbei, wo meist ein Arbeiter aus Polen am Werk ist: «Unglaublich, dieser Mann,» bemerkt Hansueli Müller, «man kann ihm eine Konservendose in die Hand geben und er macht einen Pflug daraus.»

Gejätet wird zum grössten Teil maschinell. Man habe es auch schon kameragesteuert versucht, was funktioniert, aber teuer ist. Seit 80 Jahren werde nur für den chemischen Pflanzenschutz geforscht, es gebe hier Nachholbedarf, sagt Müller.

Die fünfte Generation übernimmt

Die Felder, auf denen Müllers heute pflanzen, liegen verstreut zwischen Solothurn und Schnottwil und umfassen zirka 60 Hektaren. Wichtig beim Pflanzen sei die Fruchtfolge; damit die Böden nicht ausgelaugt werden, erläutert Müller.

In fünfter Generation hat kürzlich Niklaus Müller das Zepter auf dem Hof übernommen. Der neue Hofchef ist eines der vier Kinder von Patricia und Hansueli Müller. «Ich unterstütze ihn natürlich gerne noch,» so Hansueli Müller. Auch Tochter Angela Müller ist mit dabei, sie macht vor allem das Marketing für biogmues-abo.ch. Zudem arbeitet sie an einer Linie für Upcycling-Produkte; so werden z.B. Zucchetti statt kompostiert süss-sauer eingelegt. Ebenfalls arbeitet ein weiterer Sohn, Philippe Müller, als Bäcker mit. «Ich werde für die Taschen ein Brot mit Dinkel backen, dann den traditionellen Zopf und ein Weizenvollkornbrot mit Kernen,» sagt Philippe Müller.

Immer wieder neue Ideen umsetzen

Circa 30 Prozent der Ernte wird über die Gemüse-Abos vertrieben, die zu je einem Drittel Niklaus Müller, Hansueli Müller und der Familie Otti in Oberwil gehören. In die Gmüesabo-Taschen kommen nicht nur Gemüse und Früchte, sondern auch andere Produkte wie Brot, Dauerwürste, Eier oder Käse von verschiedenen lokalen Lieferanten. Fast 70 Prozent der Ware wird über die Organisation «Terra viva» an Coop und Migros verkauft, etwas Weniges an Hofläden und Restaurants.

Vater Müller hat schon ein neues Projekt an der Hand; er zieht einen Handel mit Lagerboxen auf, in denen das Gemüse und Obst länger haltbar bleiben soll. «Ich habe das nicht gesucht, meine Frau hat schon geschimpft mit mir,» meint er.