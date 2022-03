Der Flussregenpfeifer ist zurück an der Emme

Drei grosse Bereiche an der Emme zwischen der Papierfabrik in Biberist und der ehemaligen Deponie Schwarzweg in Derendingen werden bis spätestens Ende Juli für Menschen und Hunde gesperrt. Damit will man dem Flussregenpfeifer die Möglichkeit geben, ungestört zu brüten.

Rahel Meier Jetzt kommentieren 30.03.2022, 11.00 Uhr