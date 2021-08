Biberist Wasserrohrbruch löst Hangrutsch aus – mehrere Liegenschaften ohne Wasser, Garten verwüstet Am Dienstagabend kam es in Biberist zu einem Wasserleitungsbruch. Ein Stück der Unterbiberiststrasse riss auf und es gab einen Hangrutsch. Mehrere Häuser hatten über Nacht kein Wasser mehr. 18.08.2021, 10.12 Uhr

Die Unterbiberiststrasse mit Loch. Rahel Meier Der Hangrutsch kam bis auf die Poststrasse hinab. Rahel Meier Der Rohrbruch in Nahaufnahme. Lea Durrer Blick auf den Hangrutsch von Unten Rahel Meier Der Garten von Cecilia und Anton Kaiser ist komplett verwüstet - vom Pool ist nichts mehr zu sehen, Rahel Meier Das war mal ein schöner Sitzplatz. Lea Durrer Der liegende Kirschbaum stand mal an der Strasse oben. Rahel Meier Der Kirschbaum rutschte 30 Meter in die Tiefe Rahel Meier Der Schlamm bedeckt den Garten grossflächig. Der Dreck lief auch ins Haus. Lea Durrer Im Teich waren 25 Koi. Rahel Meier Auf diesem ehemaligen Rasen ist noch das Schildkrötenhäuschen sichtbar. Dieses wurde hierher geschwemmt. Rahel Meier Eine der beiden Schildkröten haben die Besitzer wiedergefunden. Rahel Meier Die Schlammlawine kam auch ins Haus. Rahel Meier An der Poststrasse konnte der Bus nicht mehr durchfahren. So sieht es aufgeräumt aus. Rahel Meier

Am Dienstagabend kam es in Biberist zu einem Hangrutsch. Der Grund dafür: An der Unterbiberiststrasse war eine Transportleitung der Wasserversorgung mit einer Kapazität von über 4'000 Litern pro Minuten gebrochen.

Dass etwas nicht stimmt, hatte ein Anwohner um 17.45 Uhr bemerkt. Er sah Wasser auf der Strasse und alarmierte den Notruf, die Feuerwehr traf rund 15-20 Minuten später ein, erzählt Peter Murri.

Die grosse Menge an austretendem Wasser führte dazu, dass der Untergrund aufgeweicht und unterspült wurde. Der Hang rutschte südöstlich der Unterbiberiststrasse sowie die Strasse selber auf einer Länge von ca. 20 Metern ab. Dadurch wurden die darunterliegenden Gebäude und Gärten stark beschädigt. Ein Schwimmbassin verschwand komplett unter Dreck und Geröll. Verletzt wurde durch das Unglück niemand.

Rund acht Liegenschaften waren über Nacht ohne Wasser - neben der normalen Wasserleitung ist auch die Leitung der Wasserversorgungs-Genossenschaft Rabizoni (Niederdruckwasserversorgung) kaputt. Das Coiffeurgeschäft Ambühl kann heute wohl nur trocken Haare schneiden.

In Biberist standen am Dienstagabend ab zirka 19 Uhr insgesamt über 50 Personen im Einsatz. Nebst einem Grossaufgebot der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter des Werkhofs, ein Geologe, ein Bauingenieur, ein Baumeister, ein Sanitär und Reinigungsfirmen vor Ort.

Wegen der Schlammlawine musste die Poststrasse während rund fünf Stunden für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Die Schlammspur reichte beinahe bis zur Dennerfiliale. Auch die Busse der BSU konnten nicht mehr durchfahren und wurden umgeleitet.

Alles anzeigen

Die Unterbiberiststrasse bleibt infolge des Unglücks bis auf weiteres für jeglichen Durchgangsverkehr sowie für Fussgänger und Radfahrer gesperrt. Am Mittwochmorgen standen Mitarbeiter der Wasserversorgung bereit, um den Schulkindern auf ihrem Schulweg auf die gefährliche Situation aufmerksam zu machen und ihnen den Weg der Umleitung zu zeigen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 100'000 Franken. (rm/maf)