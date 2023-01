Solothurnisches Zentrum Oberwald Jubiläum

Biberist Was die Mitarbeitenden im Solothurnischen Zentrum Oberwald bewegt: «Menschen mit Beeinträchtigungen geben einem so viel zurück» Vor 90 Jahren begann die Geschichte des Oberwald in Biberist. Mehrere Porträts von Mitarbeitenden geben Einblick in das Heim für Menschen mit Beeinträchtigungen. Teil 3: Für Christine Flück ist die Pflege und Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen mit viel Freude verbunden, aber auch sehr anspruchsvoll. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Christine Flück: «Es ist ein Job, den man mit Herzblut ausübt.» Bild: José R. Martinez

«Es ist der schönste Job, den man haben kann», schwärmt Christine Flück, die seit 2006 im Solothurner Zentrum Oberwald in Biberist arbeitet. Sie hat eine Lehre als Fachfrau Betreuung mit einer Zusatzausbildung für Langzeitpflege und Betreuung mit eidgenössischer Berufsprüfung abgeschlossen. Flück sorgt für Gesundheit und Wohlbefinden der erwachsenen Klientinnen und Klienten, mit hauptsächlich angeborenen Beeinträchtigungen. Bei einem Praktikum in einem Behindertenheim hat Flück ihre Freude an der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen entdeckt.

Die Betreuung der 21 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter zwischen 30 und 60 Jahren sei sehr abwechslungsreich, erzählt die Fachfrau. Es gilt, Termine für Therapien und Arztbesuche zu organisieren, die Anliegen der Angehörigen entgegenzunehmen und zu besprechen. Zum Alltag in den Wohngruppen gehört gemeinsames Einkaufen, Kochen oder Backen. Oft werden Ausflüge unternommen, wie ein Besuch im Dählhölzli oder eine Fahrt auf den Weissenstein. In Ferienlagern könne man die Betreuten von einer anderen Seite kennen lernen, schätzt Flück.

Sie kann auf viele schöne Erlebnisse zurückblicken. So erinnert sie sich an eine Klientin, die sie als Praktikantin kennen gelernt hat. Als Flück nach zehn Jahren von ihrer Tätigkeit in der Aussenwohngruppe zurückkam, erkannte die Klientin sie wieder. Flück kann sich auch immer wieder durch die fortwährenden Entwicklungen der betreuten Personen überraschen lassen. Ein besonderes Erfolgserlebnis sei, wenn man bei der Klientel bei Beeinträchtigungen nach einem Unfall oder infolge einer Krankheit Fortschritte beobachten könne.

Anspruchsvolle Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

Aktuell wendet Flück 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für Büro- und Organisationsarbeiten auf. Sie führt vier Teams mit 32 Mitarbeitenden, managt drei Wohngruppen und erstellt Dienstpläne, was mit der momentan prekären Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht einfach sei. Auch die Hygieneverantwortung liegt in ihrem Aufgabenbereich.

Stark involviert ist Flück im Moment mit der Organisationsentwicklung. Die Behindertenrechtskonvention soll im Zentrum umgesetzt werden. Das heisst die Trennung der Kompetenzen zwischen Pflege und agogischer Betreuung, was eine neue Rollenzuteilung im Team erforderlich macht.

Alles in allem eine anspruchsvolle Aufgabe, resümiert die 37-Jährige. Dennoch liebt sie ihre Arbeit. «Es ist ein Job, den man mit Herzblut ausübt», sagt sie und schwärmt: «Menschen mit Beeinträchtigungen geben einem so viel zurück.»

Das «Oberwald» bleibt in der Entwicklung nicht stehen In den 90 Jahren seines Bestehens hat das Solothurnische Zentrum Oberwald mehrere Entwicklungsschritte durchlaufen, und es wird sich auch in Zukunft weiter entwickeln müssen. Die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention ist für das Zentrum Oberwald eine zentrale Aufgabe. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Inklusion und Freizeit, Recht auf Arbeit und Bildung sowie Anspruch auf Selbstbestimmung sind zentrale Themen dabei. Dezentrale Wohn- und Lebensformen, mit grösstmöglicher Autonomie in der Mitte der Gesellschaft, sollen diesen Ansprüchen Rechnung tragen. Gemeinsam mit dem Personal gehen Stiftungsrat und Geschäftsleitung weg vom Angebot mit klassischen stationären Strukturen, hin zur weiteren Erschliessung des Sozialraums und einem qualitativen Ausbau der Angebote. Damit das Zentrum Oberwald seine Aufgabe richtig erfüllen kann, braucht es eine Lösung bei den engen Platzverhältnissen. Deshalb sind in den nächsten Jahren verschiedene Bauprojekte geplant. (msg)

