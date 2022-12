Biberist Was die Mitarbeitenden im Solothurnischen Zentrum Oberwald bewegt: Die Nähe zu den betreuten Menschen ist kostbar Vor 90 Jahren begann die Geschichte des Oberwald in Biberist. Mehrere Porträts von Mitarbeitenden geben Einblick in das Heim für Menschen mit Beeinträchtigungen. Teil 2: Für die Fachfrau Betreuung Ilkay Sezer gehören behinderte Menschen zur Gesellschaft. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 27.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ilkay Sezer: «Beeinträchtigte Menschen sind Teil der Menschheit und dürfen nicht ausgegrenzt werden.» José R. Martinez

Aufgewachsen mit ihrer behinderten Schwester, war für Ilkay Sezer das Zusammenleben mit Menschen mit Beeinträchtigung die normale Welt. «Beeinträchtigte Menschen sind Teil der Menschheit und dürfen nicht ausgegrenzt werden», sagt sie mit Überzeugung. So hatte sie auch keine Berührungsängste, sich nach ihrer Lehre als Fachfrau Betreuung vor gut 20 Jahren für eine Anstellung im Solothurnischen Zentrum Oberwald zu bewerben.

Am Standort Biberist war sie vorerst für die Pflege der Kinder im Wohnbereich zuständig. Später wandte sie sich der Betreuung der Erwachsenen zu, bevor sie in die Aussenwohngruppe Föhre wechselte. Seit 2015 arbeitet die 41-Jährige im agogischen Tagesangebot am Standort Mürgelistrasse in Zuchwil. In der Zwischenzeit ist sie Berufsbildnerin mit einer Lehrtochter. Aktuell betreut Sezer mit ihrem Team 28 Personen, in der Altersspanne von 22 bis 70 Jahren.

Individuelle Fähigkeiten berücksichtigen

An ihrer Arbeit schätzt die Pflegefachfrau die enge Zusammenarbeit mit der Klientel. «Es ist kostbar, ganz nahe an den Menschen zu sein», schätzt Ilkay Sezer. Ein Lachen, ein Danke von den Klientinnen und Klienten gibt ihr viel. Sie ist dankbar, dass sie mit den Betreuten arbeiten darf und diese sie akzeptieren. Es macht ihr Freude, das Programm nach den individuellen Ressourcen der Klientinnen und Klienten zu gestalten. So können die Interessen und Stärken des Einzelnen gefördert werden.

Sie kann sich immer wieder über kleinere und grössere Fortschritte freuen, die sie mit ihrer auf den einzelnen Menschen zugeschnittenen Arbeit erzielen kann. Mit Bedauern musste sie jedoch feststellen, dass während der Coronazeit viele erworbene Ressourcen verlernt wurden. Es war eine herausfordernde Zeit für die Pflegefachfrau. Doch für sie ist ihr Beruf eine Haltungsfrage, und die Motivation, die Pandemiezeit gut zu überstehen, stand an erster Stelle.

Anrecht auf ein selbstbestimmtes Leben

Neben der alltäglichen Betreuung werden viele abwechslungsreiche Aktivitäten angeboten. Einen Ausflug ins Papiliorama, das Tessinerfest oder der Besuch eines Weihnachtsmarktes, zählt Sezer einige Angebote auf. Auch Ferienlager werden durchgeführt. Es gibt eine Kochgruppe, in der zusammen gekocht und gegessen wird, oder ein «Snoezelen-Raum», wo man die Seele baumeln lassen kann.

Die Klientinnen und Klienten schätzen diese Angebote, weiss Sezer. Sie drücken es durch herzliches Lachen aus, wenn sie sich verbal nicht äussern können. Es steht ihnen jedoch frei, Nein zu sagen, wenn sie keine Lust haben, mitzumachen. «Dies ist positiv, denn sie haben Anrecht auf ein selbstbestimmtes Leben», betont die Betreuerin.

Ziel ist ein möglichst selbstbestimmtes Leben Dieses Jahr darf das Solothurnische Zentrum Oberwald (SZO) seinen 90. Geburtstag feiern. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit leichten bis schweren mehrfachen Beeinträchtigungen werden pädagogisch betreut, in der Gestaltung der Tagesstruktur unterstützt und finden hier einen geschützten Arbeitsplatz. Dabei sollen sie so selbstbestimmt wie möglich leben können. Rund 200 Mitarbeitende sorgen dafür, dass auch bei Leuten mit einem hohen Pflegebedarf die medizinische und pflegerische Betreuung sichergestellt ist. An den beiden Standorten in Biberist und Zuchwil begleitet das Zentrum Oberwald 70 Menschen durch den Alltag. 22 begleitete Arbeitsplätze in der eigenen Werkstatt stehen zur Verfügung. Der Leitgedanke des Zentrums Oberwald ist, den Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen