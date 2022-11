Die Stiftung Oberwald feiert 90 Jahre

Biberist Vom Säuglingsheim zum Solothurnischen Zentrum Oberwald Die Stiftung feiert das 90 Jahre-Jubiläum und kündigt für die nächsten Jahre mehrere Bauprojekte an. mgt Jetzt kommentieren 22.11.2022, 09.34 Uhr

Begegnung mit einem Therapiehund. zvg

1932 gründete der Bezirkslehrer Albin Bracher in Biberist das erste Solothurner Säuglingsheim. Mit vorerst 20 Betten war das Heim hauptsächlich für Säuglinge ausgelegt, aber auch Kleinkinder wurden bereits aufgenommen. Zuerst war es ein Verein. 1949 wurde die Stiftung errichtet.

Ende der 1960er Jahre änderten sich allmählich die Ansprüche an das Säuglingsheim. Es werden erste Kinder mit schweren Behinderungen vor allem aus dem Inselspital Bern aufgenommen, die dann auch im Säuglingsheim verbleiben. Seit 1986 ändert sich der Stiftungszweck bis hin zur «Langzeitpflege mit pädagogischem Charakter» für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Grundlegend neu ist auch die Aufhebung einer Altersgrenze sowohl nach unten wie nach oben. Zwischen 1992 und 2005 entstehen die Aussenwohngruppe Ahorn und die Werkstätte. 2005 wird der Stiftungszweck der neuen Aufgabe erneut angepasst und der Name in «Solothurnisches Zentrum Oberwald» geändert. 2007 werden zusätzlich Menschen mit aufgenommen, die nach Krankheit oder Unfall erworbene Beeinträchtigungen mit sehr komplexen Folgen aufzuweisen haben.

Die Stiftung steht seitdem nicht still. Verschiedene neue Anforderungen und Veränderungen im Umfeld bedingten in den letzten zehn Jahren verschiedene Anpassungen bei Organisation, Struktur und Angebot und auch in Zukunft wird sich das Zentrum stetig weiterentwickeln müssen.

Möglichst viel Selbstbestimmung und Teilhabe als Ziel

Das Solothurnisches Zentrum Oberwald hat sich in den vielen Jahrzehnten auf die hoch anspruchsvollen medizinischen und pflegerischen Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen mit komplexen Beeinträchtigungen spezialisiert, bei gleichzeitiger agogischer und pädagogischer Betreuung und Begleitung.

Wenn Klientel oder deren Angehörigen die Angebote des Zentrums in Anspruch nehmen, haben sie häufig einen schweren Schicksalsschlag erlebt, benötigen Begleitung und Unterstützung für ihr Leben oder müssen den Weg zurück ins Leben wieder finden. Das Solothurnische Zentrum Oberwald fördert mit seinen verschiedenen Angeboten und den langjährigen Erfahrungen die Selbstbestimmung von beeinträchtigten Menschen und ermöglicht ihnen so Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. «Für uns stehen die Bedürfnisse und die Teilhabe unserer Klientel am gesellschaftlichen Leben im Vordergrund. Wir wollen, dass sie so selbstbestimmt wie möglich leben können, und wir sie dabei so viel wie nötig unterstützen.», sagt Geschäftsführerin Katrin Fischer.

Es braucht nächste Entwicklungsschritte

In den 90 Jahren seines Bestehens hat das Zentrum mehrere Entwicklungsschritte durchlaufen und es wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln. Dabei steht immer das Wohlergehen der Menschen im Fokus. Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die Behindertenrechtskonvention (BRK) ist seit 2014 in der Schweiz ratifiziert. Sie verfolgt das Ziel einer inklusiven Gesellschaft. Die UN-BRK konkretisiert die Anwendung der Menschenrechte im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen. Zentrale Themen wie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Inklusion und Freizeit, Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung, Anspruch auf Selbstbestimmung sind Teil der anspruchsvollen Entwicklungen.

Das Solothurnisches Zentrum Oberwald sieht deren Umsetzung als seine zentrale Aufgabe und will hierfür innovative Wege gehen. Dezentrale Wohn- und Lebensformen mit grösstmöglicher Autonomie in der Mitte der Gesellschaft gehören dazu. Gemeinsam mit dem gesamten Personal gehen der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung diesen Weg, in dem die Angebote und die klassischen stationären Strukturen verändert, der Sozialraum weiter erschlossen und die Angebote qualitativ ausgebaut werden.

«Das Zentrum hat in den letzten 90 Jahren wertvolle Arbeit geleistet. Wir dürfen aber nicht stehen bleiben. Um unsere Aufgabe richtig erfüllen zu können, müssen wir eine Lösung bei den engen Platzverhältnissen finden und unsere Infrastruktur modernisieren können.», sagt Stiftungsratspräsident Doriano Rota. Deshalb plant das Zentrum für die nächsten Jahre entsprechende Bauprojekte.

Danke sagen mit Feierlichkeiten

Zunächst wird allerdings das Jubiläum gefeiert. Unter dem Motto «90 Jahre Solothurnisches Zentrum Oberwald» wurde im August mit den Klientinnen und Klienten, ihren Angehörigen und der Öffentlichkeit bereits das Oberwald-Fest gefeiert. Mitte November fand zum Geburtstag des Zentrums ein Personalanlass statt und abgeschlossen werden die Feierlichkeiten diese Woche mit einem Jubiläumsanlass für Gönner und Gönnerinnen, beteiligte Personen aus Politik und Behörden sowie von befreundeten Institutionen, Firmen und Vereine. «Uns ist es wichtig Danke zu sagen für die Unterstützung in der Vergangenheit und in der Zukunft», sagen Katrin Fischer und Doriano Rota.

Seit 90 Jahren gibt es das Solothurnisches Zentrum Oberwald für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit leichten bis schweren mehrfachen Beeinträchtigungen. An zwei Standorten in Biberist und in Zuchwil begleitet das Zentrum heute 70 beeinträchtigte Menschen aller Altersgruppen durch deren Alltag. Das Solothurnisches Zentrum Oberwald bietet zudem 22 begleitete Arbeitsplätze in der eigenen Werkstätte. Die rund 200 Mitarbeitenden des Zentrums unterstützen sie in der Gestaltung der Tagesstruktur und im Arbeitsprozess. Bei Klientel mit einem hohen Pflegebedarf stellt das Zentrum medizinaltechnische Verrichtungen und Pflegeleistungen sicher. Mit seiner Arbeit will das Solothurnisches Zentrum Oberwald Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

