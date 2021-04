Biberist Strategiewechsel in der Gebäudeplanung: Neu zählt die Gesamt-, statt nur die bisherige Einzelsicht Bisher wurde in Biberist bedürfnisgerecht in die Bauten investiert. Gebäude um Gebäude wurde einzeln betrachtet und saniert. Neu werden die Investitionen gesamthaft betrachtet. Rahel Meier 19.04.2021, 05.00 Uhr

Kindergarten Egelmoos Hanspeter Bärtschi / SZ Kindergarten Fällimoos I+II Hanspeter Bärtschi / SZ Kindergarten Bleichenmatt I+II Hanspeter Bärtschi / SZ Kindergarten Grütt Hanspeter Bärtschi / SZ Unteres Schulhaus Hanspeter Bärtschi / SZ Schulhaus Bleichenmatt Hanspeter Bärtschi / SZ Schulhaus Mühlematt Hanspeter Bärtschi / SZ Bezirksschulhaus Hanspeter Bärtschi / SZ Oberes Schulhaus Hanspeter Bärtschi / SZ Werkhofschulhaus Hanspeter Bärtschi / SZ Pavillon Hanspeter Bärtschi / SZ Sporthalle Bleichenmatt Hanspeter Bärtschi / SZ Werkhof, Bibe

Schon länger ist bekannt, dass die Feuerwehr in Biberist mehr Platz braucht. Dass es etwas länger dauerte, bis eine Lösung präsentiert wurde, hat einige in der Gemeinde irritiert, andere gar verärgert. Die Verzögerung hat einen Grund: In der Gemeinde wird ein Strategiewechsel vollzogen, was die Gebäudeplanung angeht.

«In Biberist wurde der Unterhalt der gemeindeeigenen Bauten lange Jahre vernachlässigt»,

erklärt Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann. Anfangs der 1990-er-Jahre wollte man einen grossen Wurf landen und plante einen Neubau für die Oberstufe für rund 18 Mio Franken inklusive einer Dreifachhalle.

Thomas Weyermann, heute Gesamtschulleiter in Biberist, war damals Lehrer an der Oberstufe und engagierte sich für den Neubau. «Der ging dann aber an der Urne haushoch bachab.»

Für viele Jahre war alles gestoppt

Danach traute man sich viele Jahre nicht mehr, eine Sanierung oder einen Neubau zu planen. Die Gemeinde habe deshalb doppelten Nachholbedarf, so Hug-Portmann. Einerseits sollte die vorhandene Bausubstanz erhalten werden, andererseits seien auch weitere Aus- und Umbauten nötig.

Erst ab 2010 kam das Thema Schulraum wieder aufs Tapet. Der damalige Gemeindepräsident Martin Blaser prägte einen neuen Begriff: Die Salametti-Taktik. Das heisst: Einzelprojekt um Einzelprojekt, in sich abgeschlossen, wurde angepackt und dann auch umgesetzt. Bedürfnisgerecht. «Aus heutiger Sicht kann man sagen, jedes dieser Bauprojekte ist in sich gelungen», so Hug-Portmann und Weyermann.

Bevölkerung ist stark gewachsen

Biberist ist in den letzten Jahren auf über 9200 Einwohner angewachsen, hat Zuchwil überholt und ist nun die einwohnerstärkste Gemeinde im Wasseramt. «Mit dem räumlichen Leitbild wurde die Bevölkerungszahl seinerzeit sogar auf 10000 Einwohner definiert», meint Hug-Portmann.

Vor allem wegen der stark steigenden Schülerzahlen merkte man aber, dass die Situation der Gebäude in der Gemeinde gesamtheitlich betrachtet werden muss. Bedarfsgerecht planen, heisst das Stichwort heute.

Die Kommission für Schulraumplanung (KSRP) wurde aufgelöst und neu eine Arbeitsgruppe strategische Gebäudeplanung eingesetzt. In dieser neuen Arbeitsgruppe wurde zuerst einmal die Situation analysiert. «Das dauerte seine Zeit und deshalb gab es auch Verzögerungen», erklärt Stefan Hug-Portmann zu.

Gleichzeitig betont er aber auch: «Die Feuerwehr wurde von Anfang an mit einbezogen.» Tatsächlich habe die Feuerwehr sich dazu bereit erklärt, zuzuwarten, weil Patrick Doppler – Feuerwehrkommandant, aber auch Steuerzahler in Biberist– es selbst auch sinnvoll fand, die Situation gesamthaft zu analysieren und dann das Sinnvollste zu realisieren.

Feuerwehr will ihren Standort behalten Von überall her gut erreichbar Vereinzelt wurde Kritik geübt am heutigen Standort der Feuerwehr. In der Arbeitsgruppe wurden diverse Standorte evaluiert. «Sogar über einen Neubau auf der grünen Wiese wurde diskutiert.» Die Feuerwehrleute selbst empfinden den heutigen Standort als ideal, erklärt Stefan Hug-Portmann. Eine Auswertung habe gezeigt, dass in den letzten drei Jahren knapp die Hälfte aller Einsätze in einem Umkreis von einem Kilometer vom Magazin erfolgten. Die Gebäudeversicherung gebe zudem vor, dass die Feuerwehr zehn Minuten nach einem Alarm beim Brandort sein müsse. Da das Magazin sehr zentral gelegen sei, seien die Feuerwehrleute schnell dort und ebenso schnell ausgerückt. Die Zusammenarbeit mit der Schule ist laut Weyermann unproblematisch. Die Feuerwehr habe rund um das Magazin herum genügend Platz um zu üben oder das Material zu retablieren. «Ein neues Feuerwehrmagazin würde zwischen 5 bis 10 Millionen Franken kosten», so Hug-Portmann. Mit der jetzt gewählten Lösung eines Anbaus am bisherigen Standort komme die dringend nötige Erweiterung für die Feuerwehr sehr viel günstiger. «Ausserdem bekommen wir gleichzeitig ebenfalls sehr günstig mehr Schulraum, den wir ja auch dringend benötigen.» (rm)

Die Strategie für die Zukunft setzt sich aus vielen Puzzleteilen zusammen. Nach wie vor sind es vor allem die Schulbauten, die die Arbeitsgruppe beschäftigen. «Wir sind jetzt aber so weit, dass wir konkret weiter arbeiten können und wissen, dass es richtig ist, als Erstes die Situation im Werkhofschulhaus zu verändern und sie für die Feuerwehr, aber auch die Schule zu verbessern.»

Projekte und Investitionen staffeln

Mit der Gesamtschau auf alle Bauwerke, zu denen das Gemeindehaus ebenso gehört, wie beispielsweise der Kindergarten Grütt, oder das Untere Schulhaus oder der Werkhof, könne man auch die Investitionen sinnvoll planen.

«Wir werden einzelne Projekte priorisieren müssen.» Die finanzielle Lage der Gemeinde lasse es nicht zu, dass alles auf einmal realisiert werde, deshalb habe der Gemeinderat die Investitionen beschränkt.

Was bleibt, sind die steigenden Schülerzahlen und damit verbunden der Druck auf die Schulbauten. Angefangen bei den Kindergärten, die teilweise in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind. Kopfzerbrechen machen der Arbeitsgruppe aber vor allem das Schulhaus Bleichematt und das Schulhaus Mühlematt.

Dazu kommen die Bedürfnisse der Stiftung kids&teens, die gerne mehr Platz hätte, um die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder in der Gemeinde abzudecken.

«Die Situation ist komplex. Die Planung eine Herausforderung»,

so Thomas Weyermann. Die Arbeitsgruppe hofft, im Herbst die nächsten Schritte gehen zu können.